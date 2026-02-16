مؤسسا "غيتير" التركية يقاضيان "مبادلة" الإماراتية في بريطانيا

تحوّل صعود شركة التوصيل التركية غيتير (Getir) من قصة نجاح لافتة في زمن كورونا إلى معركة قضائية دولية، إذ رفع مؤسّساها دعوى أمام القضاء البريطاني ضد "مبادلة" الإماراتية، مطالبَين بتعويض لا يقل عن 700 مليون دولار، على خلفية اتهامات بعدم نقل أصول متفق عليها ضمن صفقة إعادة هيكلة الشركة العام الماضي.

و"مبادلة" صندوق ثروة سيادي مملوك لأبوظبي يركز على الاستثمار المباشر في مشاريع وشركات استراتيجية، داخل الإمارات وخارجها. ومن ذلك، استثمارها في شركات مثل غيتير وشركات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الاثنين، بأن مؤسسي "غيتر" ناظم سالور وسركان بورانغيلي تقدّما بدعوى أمام المحكمة العليا في لندن، يتهمان فيها مبادلة (Mubadala Investment Company) بالإخلال باتفاق مبرم عام 2024، كان يقضي بنقل مجموعة من الأصول إليهما عقب إعادة هيكلة الشركة. وبحسب أوراق الدعوى، فإن المؤسسين "تكبّدا خسائر كبيرة" بعدما لم يتم تسليم أصول وُصفت بأنها ذات قيمة استراتيجية، من بينها تطبيق التكنولوجيا المالية "غيتير فاينانس" (Getir Finance) الذي قُدّرت قيمته العام الماضي بنحو 510 ملايين دولار.

كما يتهم صاحبا الدعوى "مبادلة" بخرق العقد و"التآمر" للإخلال ببنوده، في وقت لم تتقدّم فيه الشركة الإماراتية بعد بدفاع رسمي، مكتفية برفض التعليق، بحسب "فاينانشال تايمز". ويتزامن النزاع مع إعلان "مبادلة"، الأسبوع الماضي، بيع نشاط توصيل الطعام في تركيا التابع لشركة غيتير إلى أوبر (Uber) مقابل 335 مليون دولار.

وكانت "غيتير"، التي تأسست في تركيا عام 2015، من أبرز روّاد خدمات توصيل البقالة والطعام خلال طفرة جائحة كورونا. وبلغت قيمتها السوقية نحو 12 مليار دولار عام 2022، قبل أن تؤدي موجة ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع أسهم التكنولوجيا إلى فتور شهية المستثمرين وتآكل تقييماتها. وفي يونيو/حزيران 2024، أعلنت الشركة اتفاقاً لإعادة الهيكلة يقضي بقيادة "مبادلة" ضخّ سيولة بقيمة 250 مليون دولار، مقابل الاستحواذ على حصة أغلبية في عمليات البقالة داخل تركيا.

وبموجب الخطة، كان يفترض فصل الأصول المتبقية ضمن كيان مستقل يسيطر عليه المؤسسين، بما في ذلك خدمة "فريش دايركت" (FreshDirect) في نيويورك. غير أن المؤسسين يقولان في دعواهما إن الأصول الوحيدة التي نُقلت إليهما كانت الأقل ربحية، وهما "فريش دايركت" ومنصة التسوّق الإلكتروني "إن11" (n11)، فيما لم تُحوَّل أصول أخرى رئيسية، أبرزها "غيتير فاينانس".

وجاء في نص الدعوى أن الكيانات التابعة لـ"مبادلة" قدّمت في ديسمبر/كانون الأول 2024 عرضاً "انحرف بشكل كبير عن الشروط المتفق عليها، وكان مجحفاً بحق المؤسسين". وكانت "غيتير" قد وسّعت عملياتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا، قبل أن تبدأ في تقليص انتشارها الدولي. كما سبق أن دخلت في شراكة دعائية مع نادي "توتنهام هوتسبير" (Tottenham Hotspur)، حيث ظهر شعارها على ملابس تدريبات الفريق في الدوري الإنكليزي الممتاز.