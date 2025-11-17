مؤتمر "رواد" يدعم الشركات الناشئة في قطر

- أكد عبدالرحمن بن هشام السويدي على أهمية ريادة الأعمال في تحقيق التنويع الاقتصادي ضمن استراتيجية قطر، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعزيز البيئة الريادية من خلال الاستثمار الجريء ودعم الشركات الناشئة. - أعلن عن رفع قيمة الاستثمار المشترك إلى 11 مليون ريال لتعزيز الشراكات مع الصناديق المحلية والعالمية، وأطلق مبادرات مثل "مسرعة التكنولوجيا الصحية" وبرامج لتأهيل المستثمرين الأفراد. - شهد المؤتمر مشاركة دولية بارزة، حيث تم التركيز على تعزيز العلاقات التجارية بين كندا وقطر، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الاجتماعات الافتراضية، ومناقشة قضايا الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة.

أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبدالرحمن بن هشام السويدي، أن ريادة الأعمال أصبحت إحدى الركائز الرئيسة في تحقيق التنويع الاقتصادي القطري ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيراً إلى أن البنك يعمل على تعزيز البيئة الريادية من خلال الاستثمار الجريء، ودعم الشركات الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص.

وافتتح السويدي، اليوم الاثنين، النسخة الحادية عشرة من مؤتمر "رواد" لريادة الأعمال 2025، تحت شعار "ريادة تعبر الحدود: نمو، استدامة، تميّز"، ويتواصل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات لثلاثة أيام، بمشاركة 120 شركة عارضة محلية ودولية، ونحو 100 متحدث من خبراء ومسؤولين ومستثمرين.

وأوضح السويدي، خلال كلمته الافتتاحية، أن المنظومة الريادية في قطر شهدت تحوّلاً كبيراً جعلها تتصدر مؤشرات الأداء الإقليمي والعالمي، إذ ارتفعت نسبة الرغبة في الانخراط بريادة الأعمال إلى 28%، وفق المرصد العالمي لريادة الأعمال، كما احتلت قطر المرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر مرونة بيئة ريادة الأعمال، بينما يحتل بنك قطر للتنمية المرتبة الرابعة بين أكثر المستثمرين نشاطاً في مجال الاستثمار الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي استثمارات مباشرة وغير مباشرة تجاوز 350 مليون ريال (96.1 مليون دولار).

رفع قيمة الاستثمار المشترك

وفي خطوة تهدف لتعزيز الشراكات مع الصناديق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين إلى السوق القطرية، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن رفع قيمة الصفقة الواحدة للاستثمار المشترك إلى 11 مليون ريال. وفي إطار تمكين القطاع الخاص، أوضح أن "مساهمة المستثمرين المحليين شكّلت 57% من إجمالي استثمارات رأس المال الجريء خلال العام الماضي، مع السعي لرفع هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2030 ضمن أهداف التنمية الوطنية". كما أعلن عن مضاعفة حزمة الاستثمار في برنامج "ابدأ من قطر" لتصل إلى أربعة ملايين ريال للشركات في مرحلة التأسيس و20 مليون ريال للشركات في مرحلة النمو والتوسع، بعدما دعم البرنامج أكثر من 35 شركة بقيمة تجاوزت 230 مليون ريال خلال عامين فقط.

وأشار السويدي إلى إطلاق حزمة من المبادرات الجديدة، والتي شملت "مسرعة التكنولوجيا الصحية" بالتعاون مع الصندوق الاستثماري "ديرفيد" ومسرعة "كيور" التابعة له، والتي تهدف لاستقطاب الشركات الناشئة العالمية والقطرية وبناء برنامج بين الدوحة ونيويورك لتسريع أعمال تلك الشركات، إلى جانب برامج لتأهيل المستثمرين الأفراد واعتماد أكثر من 220 مستثمراً في مجال الاستثمار الجريء.

وبيّن المتحدث ذاته أن التحول الرقمي أصبح عنصراً محورياً في تطوير بيئة الأعمال، كاشفاً عن توفير خدمات تقييم الجاهزية الصناعية وتمويلات للتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، إذ أظهر رواد الأعمال في قطر مستويات نضج عالية في تبني التكنولوجيا بنسبة 81% وفق تقارير المرصد العالمي لريادة الأعمال. وشدّد على أن ريادة الأعمال في قطر لم تعد نشاطاً هامشياً، بل أصبحت في صميم العملية التنموية، في ظل دور متنامٍ للقطاع الخاص في قيادة التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني، مؤكدا سعي قطر لتعزيز رقمنة الشركات من خلال برنامج التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقدمةً خدمات التقييم الذاتي ومِنحاً لتمويل التحول الرقمي.

مشاركات خارجية

وقال عضو مجلس إدارة منتدى الأعمال الكندي القطري، إبراهيم عبدالحليم، لـ"العربي الجديد"، إن الهدف الاستراتيجي من المشاركة في المؤتمر هو "تعزيز العلاقات بين كندا وقطر، خصوصا في المجال التجاري والاقتصادي وتشجيع الشركات الكندية على العمل في قطر ونظيراتها القطرية للاستثمار بكندا"، لافتا إلى أن الوفد الكندي المشارك يضم ثماني شركات من القطاع الخاص الكندي في اختصاصات متنوعة، مثل التكنولوجيا والذكاء الصناعي والطاقة النظيفة والأمن السيبراني، موضحا أنه في الدورة المقبلة "ستشارك جهات حكومية من بعض المقاطعات الكندية"، مؤكدا أن "هدف كندا حاليا هو تنويع الأسواق"، معتبرا السوق القطري "مدخلا للسوق الخليجية، والهدف ليس استهلاكيا بل إبرام شراكات وافتتاح مكاتب إقليمية".

وتحدثت مؤسِسة منصة "Lenks.ai" والرئيسة التنفيذية لها، روان المقبل، لـ"العربي الجديد"، عن ابتكار سعودي، مشيرة إلى أنه "منصة للاجتماعات الافتراضية الأولى في الشرق الأوسط. ولتحسين فعاليات هذه الاجتماعات، يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يقوم وكيل افتراضي بتحليلها كل ثلاث دقائق بعد الاجتماع، كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بهم للاطلاع على التحليلات والمعلومات الإضافية".

ويناقش المؤتمر، خلال 45 جلسة وورشة، قضايا ريادة الأعمال وتوسيع الأعمال، واستكشاف فرص الاستفادة من السوق العالمي، مع تركيز خاص على الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة أولويةً استراتيجية للمشاريع الجديدة. ويناقش ملتقى الشباب الإعلامي دور الإعلام في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بما يدعم مكانة قطر مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة والعالم.