مؤتمر توقعات 2026: ما الذي يغيّر بنية الاقتصاد العالمي بلا ضجيج؟

- كشف المؤتمر العالمي للتوقعات الاقتصادية لعام 2026 عن تحولات بنيوية عميقة في الاقتصاد العالمي، مع تصاعد الحمائية والتحول التكنولوجي، مما يؤدي إلى فجوات بين الدول والقطاعات. - أشار إينِس ماكفي إلى أن العالم يمر بمرحلة انتقالية تقودها ثلاثة تحولات: الحمائية التجارية، الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتنامي النشاط المالي الحكومي، مما يفسر تباعد التوقعات الاقتصادية. - قدم تشين تشاو تحليلاً للصراع التجاري بين واشنطن وبكين، مشيرًا إلى تصادم بنيوي بين نموذجين اقتصاديين وانتقاد السياسات الحمائية الأميركية، مع تقليص الصين اعتمادها على الولايات المتحدة.

كشف المؤتمر العالمي للتوقعات الاقتصادية لعام 2026، الذي نظمته أوكسفورد إيكونوميكس، مؤسسة بحثية اقتصادية دولية، عن مشهد يتعرّض معه الاقتصاد العالمي لتحولات بنيوية عميقة تعيد رسم خريطة النمو والتجارة والنفوذ الاقتصادي عالميًّا. فبينما تُظهر المؤشرات الكلية استقرارًا نسبيًّا، تتسع الفجوات بين الدول والقطاعات وداخل المجتمعات نفسها، في ظل تصاعد الحمائية، أي السياسات التي تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي عبر فرض قيود ورسوم على الواردات وتسارع التحول التكنولوجي وتغيّر دور الدولة في إدارة الدورة الاقتصادية.

في سياق المؤتمر الذي أنهى أعماله، مساء الأربعاء، في لندن، أشار رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمؤسسة، أدريان كوبر، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ظلّ قريبًا من مستوى يقلّ قليلًا عن ثلاثة في المئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع توقّع استمرار هذا الإيقاع في عام 2026. غير أن هذا الاستقرار، بحسب كوبر، لا يعكس توازنًا فعليًّا بقدر ما يُخفي مسارات متباينة بين الاقتصادات والقطاعات.

وتوقّعت أوكسفورد إيكونوميكس استمرار ما يُعرف بـ"الاستثنائية الأميركية"، أي قدرة الاقتصاد الأميركي على تحقيق أداء أقوى نسبيًّا من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مع مساهمة الولايات المتحدة في النمو العالمي بنسبة أكبر نسبيًّا، مدفوعة بمزيج من التحفيز المالي وتيسير نقدي محدود. في المقابل، أشار كوبر إلى أنّه رغم تصاعد القيود التجارية، سجّلت التجارة العالمية في عام 2025 نموًّا أسرع مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومة بمرونة سلاسل الإمداد وإعادة توجيه التدفقات التجارية، إضافة إلى الطلب المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي على الرقائق ومراكز البيانات، لا سيما القادمة من آسيا.

من جهته، ذهب إينِس ماكفي، الرئيس التنفيذي لأوكسفورد إيكونوميكس، أبعد في تشخيص المرحلة، معتبرًا أن العالم لا يمرّ بدورة أعمال تقليدية، بل بمرحلة انتقالية تقودها ثلاثة تحوّلات بنيوية: تصاعد الحمائية التجارية وإعادة توطين التجارة على أسس إقليمية، إلى جانب الاستثمار المكثف في الذكاء الاصطناعي وتنامي ما وصفه بـ"النشاط المالي الحكومي" الذي بات يؤثّر في الدورة الاقتصادية بدل الاكتفاء بتخفيف تقلباتها.

وتُفسّر هذه التحوّلات، وفق ماكفي، سبب تباعد التوقعات الاقتصادية على نحو غير مسبوق منذ ما قبل الجائحة وتفاوت توزيع مكاسب النمو بين الاقتصادات. فالولايات المتحدة والصين تُصنَّفان ضمن المستفيدين النسبيين من هذه المرحلة، في حين تتحمّل أوروبا كلفة أكبر، لا سيما في قلبها الصناعي التقليدي.

وقد أبرز ماكفي بوضوح ظاهرة الاقتصاد على شكل "K"، وخصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يواصل أصحاب الدخول المرتفعة توسيع إنفاقهم على الخدمات والسلع الكمالية، بينما تتآكل القدرة الشرائية للفئات الأدنى دخلًا تحت ضغط كلفة المعيشة. وأوضح أن هذه الانقسامات تنعكس أيضًا على الشركات وسوق العمل، بين مؤسسات كبرى قادرة على الاستثمار من تدفقاتها الذاتية وأخرى أصغر تعاني من تشدّد شروط الائتمان. وأشار إلى أن السياسات العامة نفسها تسهم في تعميق هذه الفجوات، إذ تعمل الرسوم الجمركية كعبء تنازلي يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود، في حين تستفيد الفئات الأعلى دخلًا من إعفاءات وتسهيلات ضريبية. وفي أوروبا، يتكرّس انقسام موازٍ بين دول تعتمد على السياحة والاستثمار المدعوم أوروبيًّا، وأخرى ذات قاعدة صناعية تواجه ضغوط كلفة الطاقة والمنافسة الخارجية.

في تقييمه لمسار الصين، أوضح ماكفي أن بكين تواصل الحفاظ على مستوى إنتاج صناعي مرتفع عبر التوسع في الطاقة الإنتاجية والاعتماد على التصدير، ما أدى إلى ضغوط انكماشية في أسعار السلع وزيادة الخسائر داخل القطاع الصناعي. ورفض الطرح القائل إن "تصدير الانكماش" الصيني يصب في مصلحة الغرب، محذرًا من أن تشابه سلة الصادرات الصينية مع صادرات أوروبا واليابان يجعل هذا المسار عامل ضغط مباشر على الطلب الأوروبي، خصوصًا في ظل كلفة طاقة مرتفعة وضعف تنافسي هيكلي.

ورغم أن طفرة الذكاء الاصطناعي شكّلت عامل توازن مهمًّا للتجارة والنمو في عام 2025، رأى ماكفي أن أثرها الإنتاجي الحقيقي لم يتبلور بعد. فالتحسّن المسجّل في إنتاجية العمل يعود بدرجة أكبر إلى ارتفاع كلفة العمالة وتباطؤ التوظيف، أكثر مما يعكس اعتمادًا واسعًا للتقنيات الجديدة، ما يرجّح تأجيل المكاسب الهيكلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى سنوات لاحقة.

وقدّم الإطار الجيوسياسي الأوسع تشين تشاو، مؤسس وكبير الاستراتيجيين العالميين في ألباين ماكرو، وهي مؤسسة أبحاث اقتصادية متخصصة في التحليل الكلي للأسواق العالمية والتوقعات الاستثمارية، معتبرًا أن الصراع التجاري بين واشنطن وبكين لا يعبّر عن سوء تفاهم عابر، بل عن تصادم بنيوي بين نموذجين اقتصاديين ومصالح تاريخية متناقضة. وانتقد المنطق التجاري الصفري الذي تنطلق منه السياسات الحمائية الأميركية، معتبرًا أنه يتجاهل حقيقة أن العجز التجاري يعكس في جوهره اختلالات الادخار والاستثمار داخل الاقتصاد الأميركي نفسه. كما شدّد على أن الاقتصاد العالمي بات مترابطًا أفقيًّا، بحيث تعتمد الصادرات الأميركية على واردات وسيطة، ما يجعل الرسوم الجمركية ترتد عمليًّا على القطاعات التي يُفترض أنها مستهدفة بالحماية.

بحسب تشاو، أخطأت واشنطن في تقدير درجة اعتماد الصين على الصادرات، إذ تشكّل التجارة الخارجية جزءًا محدودًا من الاقتصاد الصيني مقارنة بالاستثمار والطلب المحلي. كما عملت بكين خلال السنوات الماضية على تنويع أسواقها وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، ما جعلها أكثر قدرة على تحمّل المواجهة التجارية. وانتقد تشاو اعتماد المقارنات الاسمية في تقييم حجم الاقتصادين، كونها تتأثر بالتضخم وسعر الصرف ولا تعكس بالضرورة الفارق الحقيقي في القوة الاقتصادية، معتبرًا أن اتساع هذه الفجوة بعد الجائحة يعود في معظمه إلى فروقات الأسعار وسعر الصرف، لا إلى تراجع فعلي في أداء الاقتصاد الصيني.

في ختام مداخلته، لفت تشاو إلى أن العولمة أعادت توزيع المكاسب على نحو غير متوازن؛ إذ كانت العمالة الصينية والشركات الأميركية الكبرى من أبرز المستفيدين، في حين ظلّت قطاعات واسعة من العمال الأميركيين خارج دائرة الربح. ومن هذا الخلل، بحسب تشاو، برزت النزعة الشعبوية والانكفاء عن التعددية، بوصفهما استجابة اقتصادية تراكمية، لا مجرّد خيار سياسي عابر.