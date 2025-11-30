مؤتمر الجودة في دمشق بين شعارات التعافي وصعوبات الواقع

- نظّمت الجمعية العلمية السورية للجودة المؤتمر الوطني الثامن والعشرين في دمشق تحت شعار "الجودة كبوابة للتعافي الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة"، مركزة على تحسين معايير الجودة لتعزيز القدرة الإنتاجية للمنتج السوري في الأسواق العالمية. - أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة على ضرورة التزام المنشآت بالمواصفات القياسية لحماية الصناعة المحلية، مشيراً إلى أهمية التدقيق الداخلي وتحليل المخاطر رغم تحديات التمويل والطاقة. - شدد المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس على أهمية الجودة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تأهيل الشركات للحصول على شهادات دولية مثل "ISO9001" رغم تحديات البنية الصناعية.

نظّمت الجمعية العلمية السورية للجودة اليوم الأحد، المؤتمر الوطني الثامن والعشرين لها في دمشق، احتفالا باليوم العالمي للجودة، تحت شعار "الجودة كبوابة للتعافي الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة"، حيث تحاول الجهات المعنية بالصناعة والمعايير الفنية الدفع باتجاه تحسين الجودة وتعزيز القدرة الإنتاجية.

وعقد المؤتمر برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وناقش عدة محاور حول ارتباط الجودة والتنافسية وأنظمة الاعتمادية، إلى جانب موقع المنتج السوري في الأسواق العالمية، بهدف تحسين معايير الدقة والمطابقة التي تشكل رافعة للمنتج السوري بظل الضعف في البنى التحتية وتكاليف الإنتاج المرتفعة، وخروج الكثير من المنشآت الصناعية عن الخدمة.

وقال محمد ياسين حورية معاون وزير الاقتصاد والصناعة لـ"العربي الجديد" إن "التزام المنشآت بالمواصفات القياسية لم يعد خيارا إضافيا، بل ضرورة لحماية الصناعة المحلية"، وأضاف أن "الجودة لم تعد فحصا نهائيا على خط الإنتاج، بل منظومة تبدأ من تصميم المنتج ولا تنتهي عند مرحلة التسويق".

وأشار حورية إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على تفعيل التدقيق الداخلي وتحليل المخاطر في المصانع، وربط ذلك ببيانات رقمية تساعد في اتخاذ القرار. ولم يتطرق إلى التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية، ولا سيما ضعف التمويل وارتفاع تكاليف الطاقة وصعوبة الحصول على المواد الأولية، وهي عوامل تجعل الالتزام بمعايير الجودة أمرا صعبا بالنسبة لعدد كبير من الصناعيين.

معايير الجودة ليست رفاهية

بدوره، أوضح المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس "SASMO" الدكتور ياسر عليوي لـ"العربي الجديد" أن "المؤتمر يشكل منصة لمناقشة الدور الحقيقي للجودة في دعم الاقتصاد الوطني"، مضيفاً أن "الشركات التي لا تلتزم بالمعايير ستفقد قدرتها على المنافسة، سواء داخل سورية أو خارجها".

وأشار عليوي إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل شركات سورية للحصول على شهادات دولية، بينها "ISO9001"، بهدف تحسين مستوى الإنتاج وتمكين الشركات المحلية من دخول أسواق التصدير. ويرى خبراء حضروا الندوة أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح دون بنية صناعية مستقرة، خصوصاً في ما يتعلق بتوفر مختبرات معتمدة، وبيئة رقابية قادرة على فرض المعايير.

المعايير شرط للنفاذ إلى الأسواق

وأكدت مستشارة وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التنمية الصناعية، ريم حللي، لـ"العربي الجديد" أن الالتزام بالمعايير بات يشبه جواز السفر بالنسبة لأي منتج يدخل أو يغادر السوق السورية، معتبرة أن اللوائح الفنية الجديدة ستسمح بقبول البضائع "ذات الجودة العالية فقط".

وبحسب حللي، فإن ضبط جودة المستوردات هو جزء من حماية الصناعة المحلية، لكن مستوردين وصناعيين يشيرون إلى أن الإجراءات لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بالبيروقراطية، وعدم توافر مختبرات فحص مجهّزة في كل المحافظات.

الجودة في سياق إعادة الإعمار

أما رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للجودة، المهندس عامر نسيب البسيط، فقال لـ"العربي الجديد" إن "الجودة يجب أن تكون ممارسة يومية وليست شعاراً عاما"، مؤكداً أن تطبيق معايير دقيقة "يساعد على مكافحة الهدر والفساد، ويحوّل الجهود إلى نتائج قابلة للقياس". وأشار إلى أن "الاستخدام الأمثل للموارد يمكن أن يكون بديلاً عملياً عن طلب التمويل الخارجي"، في وقت تواجه فيه سورية نقصاً حاداً في الاستثمارات الصناعية.

ورغم الطابع العلمي للمؤتمر، إلا أن النقاشات طرحت أسئلة حول مدى قدرة القطاعات الصناعية على الالتزام بالجودة في ظل ضعف البنى التحتية وغياب الحوافز. فبحسب عدد من المشاركين، فإن تطوير منظومة الجودة يتطلب تحديثات كبيرة في خطوط الإنتاج، وتوفير مختبرات معتمدة، وتفعيل الرقابة بشكل عادل على المستوردات والمنتجات المحلية معاً.

وتأسست الجمعية العلمية السورية للجودة عام 2004 بهدف نشر ثقافة الجودة ودعم القطاعات الإنتاجية، إلا أن واقع الصناعة المتراجع يدفع مراقبين للتساؤل إن كان التركيز على المعايير وحدها كفيل بتحقيق “التعافي الصناعي” الذي تتحدث عنه الجهات الحكومية.