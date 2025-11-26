- اختتمت الدوحة فعاليات النسخة الافتتاحية من مؤتمر MWC25، الذي جمع 9500 زائر من 110 دول، وشارك فيه 300 متحدث و250 جهة عارضة، مما يعكس أهمية الحدث في تعزيز الابتكار في قطاع الاتصالات. - استضاف المؤتمر برنامج GSMA الوزاري بمشاركة 60 وفدًا من 49 دولة، وأسفر عن 30 شراكة وإعلانًا رسميًا، مما يعزز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا. - أكد جون هوفمان التزام GSMA بتنظيم المؤتمر في قطر لخمس سنوات، مشيرًا إلى دور المنطقة كمركز رئيسي للاتصالات والتكنولوجيا، مع التركيز على الابتكار والجيل الخامس.

اختتمت في الدوحة، مساء الأربعاء، فعاليات النسخة الافتتاحية من المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC25، الذي استضافته قطر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد يومين من النشاط المكثّف الذي جمع قادة قطاع الاتصالات العالمي وصنّاع القرار والتقنيين. وشهدت الدورة الأولى في قطر حضورًا لافتًا بلغ 9500 زائر من 110 دول، بينهم 20% من القيادات الإدارية العليا و41% يشغلون منصب مدير أو أعلى، إضافة إلى 16% من القطاعات المتداخلة مع منظومة الاتصالات الأساسية. كما شارك في جلسات المؤتمر وبرامجه 300 متحدث، واحتضن المعرض المصاحب أكثر من 250 جهة عارضة.

وفي موازاة ذلك، استضاف المؤتمر النسخة الافتتاحية من برنامج GSMA الوزاري ضمن "قمة الدوحة"، بمشاركة 60 وفدًا من 49 دولة و10 منظمات حكومية دولية، فيما أسفرت اللقاءات والاجتماعات عن 30 شراكة وإعلانًا رسميًا خلال يومين فقط.

وأعرب جون هوفمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA Ltd، عن تقديره لمستوى الجاهزية والاحترافية في تنظيم الحدث داخل مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مشيرًا إلى أن الحضور الحكومي الفاعل وكثافة مشاركة قادة الفكر العالميين ساعدا في إبراز أحدث الابتكارات والتوجهات في القطاع، إلى جانب البرنامج الوزاري الذي يجمع مسؤولي السياسات التقنية من مختلف دول العالم.

وأكد هوفمان التزام الرابطة بتنظيم المؤتمر في قطر لمدة خمس سنوات، انطلاقًا من الثقة بقدرة المنطقة على مواصلة ترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا رئيسيًا للاتصالات والتكنولوجيا، ولا سيما أنها تستحوذ على أكثر من 50% من استخدامات الجيل الخامس، إلى جانب التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبنية الرقمية المتقدمة.

واعتبر أن استضافة الدوحة لمؤتمر MWC تشكل حلقة مكملة لمسار الفعاليات العالمية التي تبدأ في برشلونة ثم شنغهاي وكيغالي قبل أن تختتم في قطر، بما يعكس تكاملًا استراتيجيًا يعزز حضور الرابطة ويفتح المجال أمام المنطقة لتأكيد دورها قوة صاعدة في صناعة التكنولوجيا. وأشار إلى أن المعرض المصاحب تحول إلى منصة دولية لعرض الابتكار، بمشاركة أكثر من 100 شركة ناشئة قدمت مشاريع وحلولًا تقنية تعزز منظومة ريادة الأعمال.

وسلط مؤتمر MWC الدوحة الضوء على النمو المتسارع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التقدم الكبير في تقنيات الاتصال، ما يوفر منصة مهمة لتأسيس شراكات جديدة وتطوير عروض التعاون عبر المنطقة. كما شددت GSMA على أهمية ضمان وصول التطور الرقمي إلى جميع المجتمعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر سد فجوة الاستخدام وتوفير خدمات ميسورة وبناء المهارات الرقمية.

واختُتمت فعاليات الدوحة لتتوج عامًا استثنائيًا ضمن سلسلة مؤتمرات GSMA العالمية، على أن يلتقي القطاع مجددًا في برشلونة خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس/ آذار 2026 في الدورة العشرين للمؤتمر، فيما تستعد الدوحة لاستقبال النسخة المقبلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام المقبل.

وتُعد GSMA منظمة عالمية توحد منظومة الاتصالات المتنقلة، وتعمل على تطوير الابتكار الداعم لنظم الأعمال الإيجابية والتغيير الاجتماعي، وتمثل مشغلي الهاتف المحمول والمؤسسات العاملة في القطاع وتقدم خدماتها عبر ثلاث ركائز هي: الاتصال من أجل الخير، والخدمات والحلول المخصصة للقطاع، والتواصل.