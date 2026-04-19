ليونيل ميسي في عالم السيارات الفاخرة... توازن وهيبة هادئة

يُعدّ ليونيل ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، إلّا أنّ صورته العامة تختلف كثيراً عن النمط الاستعراضي الذي يرافق بعض نجوم الرياضة، خصوصاً في ما يتعلق باهتمامه بالسيارات الفاخرة. فبينما يُعرف عالم السيارات لدى المشاهير عادةً بالضجيج والمبالغة، يظهر ميسي بشغف أكثر هدوءاً وانتقائية يعكس شخصيته المتزنة داخل الملعب وخارجه.

على مدار مسيرته مع برشلونة ثم لاحقاً في باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، كوّن ميسي مجموعة سيارات فاخرة، لكنها ليست ضخمة أو استعراضية مقارنة ببعض نجوم الرياضة الآخرين، بل تركز على الجودة والخصوصية. وتضم مجموعته طرازات من علامات مرموقة مثل فيراري (Ferrari) ومازيراتي (Maserati) وأودي (Audi)، فضلاً عن سيارات عائلية فاخرة مثل SUV من فئة عالية الاستخدام اليومي.

ويميل ميسي إلى اختيار السيارات التي تجمع بين الأداء الرياضي والراحة العملية، بدل التركيز على المبالغة في القوة أو التصميم الصاخب. ومن ذلك أنه امتلك طرازات مثل Maserati GranTurismo وAudi Q7 وAudi R8، وهي سيارات تعكس توازناً بين الفخامة والقيادة اليومية، بعيداً من عالم السيارات الاستعراضية فائقة الندرة.

ويُلاحظ أن ارتباط ميسي بعالم السيارات لا يقوم على التغيير المستمر أو جمع النماذج النادرة بهدف الظهور الإعلامي، بل يتسم بالاستقرار. فهو نادراً ما يُعرف عنه تحديث أسطوله بشكل متكرر، على عكس عدد من الرياضيين الذين يبدلون سياراتهم باستمرار. ويعكس هذا السلوك شخصيته العامة التي تميل إلى البساطة والتركيز على الأداء بدل المظاهر.

ورغم ذلك، لا يخلو مرآب ميسي من السيارات الفاخرة عالية القيمة، إذ تُقدّر مجموعته بعشرات ملايين الدولارات، لكنّها تبقى أكثر تواضعاً من حيث العدد والتنوع مقارنة بنجوم آخرين في المجال الرياضي. ويُنظر إلى اختياراته على أنها امتداد لأسلوب حياته العائلي، حيث يفضل الراحة والاستقرار على الاستعراض.

كما ساهم ظهوره المحدود مع السيارات في تعزيز صورته رياضياً يركز على الميدان أكثر من الاهتمام بالتفاصيل الاستهلاكية، وهو ما ينسجم مع شخصيته الهادئة التي جعلته مختلفاً حتى خارج كرة القدم. مع ذلك، يظل ارتباط اسمه بعلامات فاخرة مثل أودي وفيراري جزءاً من الصورة التسويقية التي ترافق كبار اللاعبين في العالم. ويعكس شغف ميسي بالسيارات الفاخرة جانباً آخر من شخصيته المتوازنة، حيث يلتقي الذوق الراقي مع البساطة، لتبقى مجموعته أقرب إلى انعكاس هادئ للنجاح، وليس إلى استعراض للثروة أو القوة.