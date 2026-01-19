- في عام 2025، بلغت إيرادات مصرف ليبيا المركزي 22.05 مليار دولار، منها 18.79 مليار دولار من النفط. شهدت الإيرادات تراجعاً في الربع الأخير، مع عجز يقارب 9 مليارات دولار تم تغطيته من الاستثمارات. - سجلت الإيرادات المحلية 136.9 مليار دينار ليبي، مع إنفاق عام بلغ 136.8 مليار دينار، حيث استحوذت المرتبات على 73.3 مليار دينار. ارتفعت الأصول الأجنبية إلى 99.4 مليار دولار. - في القطاع المصرفي، بلغت إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي 23.2 مليار دينار، مع نمو كبير في خدمات التحويل الفوري والتعاملات الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي التداول 389 مليار دينار.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، أنّ الإيرادات المحولة إليه عام 2025 بلغت 22.05 مليار دولار، منها حوالى 18.79 مليار دولار إيرادات النفط، و3.26 مليارات دولار إتاوات. وتصدر شهر مايو/ أيّار قائمة العائدات بإجمالي تجاوز 2.14 مليار دولار، مدفوعاً بتحصيل متأخرات عن أشهر سابقة، تلاه يونيو/حزيران ويوليو/تموز بإيرادات قاربت 2.13 مليار دولار و2.12 مليار دولار على التوالي. (الدولار= 5.42 دنانير).

وسجلت الإيرادات في الربع الأخير من العام تراجعاً نسبياً، إذ بلغت في أكتوبر/تشرين الأول نحو 1.59 مليار دولار، وانخفضت في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1.43 مليار دولار، قبل أن تسجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي قرابة 1.39 مليار دولار، ما يعكس التقلبات المرتبطة بالإنتاج والأسعار والتحصيل. وفي المقابل، أظهرت البيانات أن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 31.1 مليار دولار خلال العام، بعجز يقارب 9 مليارات دولار، عزا المصرف اتساعه إلى تراجع الإيرادات النفطية منذ سبتمبر/ أيلول، مشيراً إلى تغطية هذا العجز من عوائد الاستثمارات في الودائع والسندات والذهب، مع تحقيق فائض يقارب 1.7 مليار دولار.

وعلى صعيد المالية العامة، سجل إجمالي الإيرادات بالعملة المحلية نحو 136.9 مليار دينار ليبي في 2025، مدعوماً أساساً بعوائد النفط التي بلغت 99.6 مليار دينار من المبيعات و17.2 مليار دينار من الإتاوات، كما بلغت الإيرادات الضريبية 2.8 مليار دينار، والجمارك 345.5 مليون دينار، والاتصالات 224.1 مليون دينار، إلى جانب أرباح المصرف المركزي البالغة 2.7 مليار دينار، وبند "إيرادات أُخرى" بقيمة 14 مليار دينار.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 136.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها، استحوذ منها باب المرتبات على النصيب الأكبر بقيمة 73.3 مليار دينار، يليه باب الدعم بنحو 34.5 مليار دينار، ثم باب التنمية بـ20 مليار دينار، والنفقات التشغيلية بحوالى تسعة مليارات دينار، في حين لم تُسجل مصروفات على باب الطوارئ. وأشار المصرف كذلك إلى أن إجمالي الإنفاق العام، باستثناء بند المحروقات، بلغ 120 مليار دينار في 2025 مقابل 123.2 مليار دينار في 2024، فيما ارتفعت الأصول الأجنبية إلى 99.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025 مقارنة بـ95.5 مليار دولار نهاية العام السابق.

وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي وأنظمة الدفع، أوضح البيان أنّ إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بلغت 23.2 مليار دينار، وجرى توزيع سيولة نقدية بقيمة 98 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية في مختلف المدن، كما عالج نظام المقاصة الإلكترونية أكثر من ثلاثة ملايين صك بقيمة 143.2 مليار دينار عبر 718 فرعاً ومركز مقاصة، فيما ارتفع عدد نقاط البيع إلى أكثر من 150 ألف نقطة، وأضاف أن عدد البطاقات المصرفية المفعلة تجاوز 5.3 ملايين بطاقة، وأن حجم السحوبات عبر أجهزة الصراف الآلي بلغ 10.9 مليارات دينار، بينما قفزت قيمة التعاملات عبر نقاط البيع إلى 30.6 مليار دينار، بزيادة 11 مليار دينار عن العام السابق.

وسجلت خدمات التحويل الفوري نمواً لافتاً، مع أكثر من 6.8 ملايين مشترك من الأفراد و171 ألف تاجر، وحجم تعاملات بلغ 74.7 مليار دينار خلال 2025 مقارنة بـ1.4 مليار دينار في 2024، كما ارتفعت قيمة التعاملات عبر تطبيقات الهاتف المصرفي إلى 272 مليار دينار، مقابل 111 مليار دينار في العام السابق، ليصل إجمالي التداول باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني إلى نحو 389 مليار دينار، بزيادة تقارب 186%.