ليبيا: مليارات مجهولة تهزّ الثقة بالنظام المالي

- أعلن مصرف ليبيا المركزي عن وجود 10 مليارات دينار ليبي خارج الأطر الرسمية، مما يبرز الفوضى المالية في البلاد ويثير مخاوف من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني من خلال رفع الأسعار وإضعاف السياسة النقدية. - طالب خبراء اقتصاديون بتوضيح أسباب قبول هذه الأموال غير الموثقة، مشيرين إلى أن الفجوة في الإصدار النقدي تعمق أزمة سعر الصرف وتخلق بيئة خصبة لأنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال. - الأزمة الحالية تعيد سيناريوهات الانقسام المالي السابقة، حيث أدى طباعة أوراق نقدية في روسيا إلى تضخم الكتلة النقدية وتآكل الثقة في الدينار الليبي، مما يهدد بمزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية.

في تطوّر يسلط الضوء على عمق الفوضى المالية التي تعانيها ليبيا منذ سنوات الانقسام، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن وجود 10 مليارات دينار (بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار) خارج الأطر الرسمية، في واقعة أعادت إلى الواجهة المخاوف بشأن الفوضى النقدية التي تعيشها البلاد منذ الانقسام السياسي والمؤسّسي. وأكدت مصادر من داخل المصرف المركزي لـ"العربي الجديد" أن آخر دفعة موثقة من العملة طبعت بأرقام تسلسلية معروفة لدى إدارة الإصدار في البيضاء، غير أن كميات ضخمة بدأت تظهر لاحقاً تحمل التوقيع نفسه، توقيع النائب السابق لمحافظ المصرف، ما يشير إلى وجود عملية طباعة موازية جرت خارج القنوات الرسمية، ودون احترام نص المادة (39) من قانون المصارف الليبي التي تلزم المصرف بإصدار وتوثيق كل عملية طباعة للعملة.

وقال خبراء اقتصاديون إنّ دخول مبالغ بهذا الحجم إلى السوق له انعكاسات مزدوجة، سواء على مستوى المعاملات اليومية أو على الاقتصاد الوطني ككل. وأوضح المحلل الاقتصادي علي الصلح أنّ هذه الأموال تسهم في رفع أسعار السلع والخدمات والعقار والسيارات والذهب والعملات، لأنها غالباً ما تدخل في عمليات غسل أموال وتمويل مشاريع غير خاضعة للرقابة. وأضاف الصلح لـ"العربي الجديد" أن الأمر يفقد السياسة النقدية فعاليتها، ويضعف قدرة الجهاز المصرفي على ضبط السوق وإعادة التوازن، مشيراً إلى أن زيادة العرض النقدي على نحوٍ غير منظم تدفع إلى طلب متزايد على العملات الأجنبية. وبحسب مصرف ليبيا المركزي، جرى اكتشاف المبلغ خلال عمليات عد وفرز العملات المسحوبة من التداول، ما أثار موجة من القلق في الأوساط المالية، وسط مؤشرات على أن العملة الليبية لم تكن تتعرض للتآكل بفعل التضخم والفساد فحسب، بل جرى أيضاً ضخ كميات منها دون غطاء قانوني أو رقابة.

تداعيات الأزمة

وطالب أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية في مصراتة عمر زرموح المصرف المركزي بتوضيح أسباب قبوله إدخال عشرة مليارات دينار خارج الأطر الرسمية إلى حسابات الزبائن، مشدداً على ضرورة الكشف عن الجهة المسؤولة عن طباعتها. وقال لـ"العربي الجديد" إنّ هذه الفجوة في الإصدار النقدي عمقت أزمة سعر الصرف، وأدت إلى ارتفاع متواصل في الطلب على الدولار واليورو بالسوق الموازية، فضلاً عن خلق بيئة خصبة لأنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال وتمويل جماعات خارج إطار القانون. ومن جهة أخرى، رأى المحلل الاقتصادي محمد أحمد أنّ ما أثار الانزعاج الأكبر في بيان مصرف ليبيا المركزي تمثل في الإعلان عن وجود عشرة مليارات دينار غير معلومة المصدر، رغم مطابقتها للشروط الفنية للعملة.

وبحسب المصرف، تتوزع هذه المبالغ بين 6.5 مليارات دينار من فئة العشرين، و3.5 مليارات دينار من فئة الخمسين، مشيراً إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية للتصدي لهذا الانحراف، الذي انعكس سلباً على قيمة الدينار، وأثار مخاوف من استخدامها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ورغم تأكيد المصرف أن بيانه يأتي التزاماً بمبدأ الشفافية، فإنّ معطياته بدت شديدة التعقيد، إذ لم يقدم تفسيراً كافياً للملابسات الفنية المرتبطة بالإصدارات النقدية منذ 2016، وسعر الصرف، والإنفاق العام. ويقول محمد أحمد لـ"العربي الجديد" إن البيانات التي ينشرها المصرف ضمن نشراته الاقتصادية الفصلية فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها التحليلية، بسبب تجاهلها الإصدار النقدي الثاني الصادر عن فرع البيضاء خلال سنوات الانقسام، رغم تأثيره المباشر على السوق.

هشاشة مالية

تشير هذه الأزمة إلى تكرار سيناريو مشابه خلال سنوات الانقسام بين حكومتَين متنافستَين في طرابلس والشرق، حين لجأ فرع المصرف المركزي في البيضاء عام 2016 إلى طباعة أوراق نقدية في روسيا قدرت بأكثر من 20 مليار دينار حتى عام 2020، في حين واصل المصرف المركزي في طرابلس التعامل مع شركة "دي لا رو" البريطانية التي طبعت في الفترة نفسها ما يزيد على 30 مليار دينار، وأدى هذا الازدواج في الطباعة إلى تضخم الكتلة النقدية على نحوٍ غير مسبوق وتآكل الثقة في الدينار الليبي. وبحسب وثائق اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإنّ محافظ مصرف ليبيا المركزي خاطب النيابة العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بشأن عملة مزورة متداولة في السوق الليبية، ليست ضمن الإصدارات المطبوعة في روسيا لكنها مطابقة للمواصفات الفنية للعملة الرسمية.

ويقول المحلل المالي عبد الناصر الميلودي إنّ العملة التي جرت طباعتها في روسيا استمر ضخها في السوق حتى بعد إنهاء شركة "ديلويت" عملية فحص حسابات المصرفين في الشرق والغرب، والتي خلصت إلى وقف الطباعة. وبحسب الميلودي، فإنّ هذه الأموال دخلت الدورة الاقتصادية، وتحولت إلى طلب متزايد على العملة الصعبة، ما أدى إلى ضغوط على سعر الصرف وارتفاعه. ولم يصدر المصرف المركزي في طرابلس أي تعليق رسمي حول حجم هذه الكتلة النقدية أو مسارات دخولها إلى السوق، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاساتها على استقرار الدينار الليبي والثقة في النظام المالي. ويحذر الميلودي من أن استمرار غياب الشفافية حول مصادر النقد المتداول يهدد بمزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية، ويعزز الاعتماد على العملات الأجنبية، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الليبي على نحوٍ شبه كامل على إيرادات النفط ويعاني من هشاشة مالية وسياسية مزمنة.