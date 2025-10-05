ليبيا: عودة خط الزقوط - السدرة النفطي للعمل بعد احتواء تسريب

- شركة الواحة للنفط الليبية احتوت تسريبًا في خط أنابيب الزقوط - السدرة، مما أدى إلى توقفه مؤقتًا، وأكدت عودة الخط إلى الخدمة بشكل آمن. الشركة تدير خمسة حقول رئيسية وتساهم بنسبة كبيرة في إنتاج النفط الليبي. - ليبيا، كواحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، شهدت توقفات متكررة في الإنتاج منذ 2014، حيث بلغ إنتاج شركة الواحة 365 ألف برميل يوميًا، بينما الإنتاج الوطني يصل إلى 1.38 مليون برميل يوميًا. - شركة إيني الإيطالية استأنفت نشاطها الاستكشافي شمال غرب ليبيا بعد توقف بسبب جائحة كورونا، حيث تستكمل عمليات الحفر في البئر الاستكشافي ج1 – 16/4 للوصول إلى العمق النهائي.

قالت شركة الواحة للنفط الليبية، اليوم الأحد، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة، إنها احتوت تسريباً في خط أنابيب الزقوط - السدرة الذي تسبب في توقفه لفترة وجيزة. وذكرت الشركة، في بيان، أنها أوقفت خط الأنابيب بالكامل بعد اكتشاف حادث التسريب يوم الجمعة.

وقال البيان إن "الشركة أكدت عودة الخط إلى الخدمة بشكل طبيعي وآمن بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية". ويستخدم الخط لنقل النفط من الحقول التي تديرها الشركة إلى ميناء السدرة. وشركة الواحة للنفط ثاني أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، وتدير خمسة حقول رئيسية هي: الواحة، جالو، الفارغ، السماح، الظهرة، بالإضافة إلى عدد من الحقول الفرعية المنتجة للنفط والغاز.

تمتد هذه الحقول عبر رقعة صحراوية شاسعة، وهي مرتبطة بشبكة من الأنابيب الرئيسية التي تنقل النفط إلى ميناء السدرة النفطي التابع للشركة، بالإضافة إلى شبكة أخرى مخصصة لنقل الغاز. كما تمتلك الشركة خطوط نقل للطاقة الكهربائية اللازمة لعمليات الإنتاج والمرافق الأخرى. وتأسست الشركة عام 1955، وهي شراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 59.16%، و"توتال إنرجي" الفرنسية و"كونوكو فيليبس" الأميركية بنسبة 20.42% لكل منهما.

وليبيا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، لكن الإنتاج توقف مراراً منذ عام 2014. وفي سبتمبر/ أيلول، قالت شركة الواحة للنفط إن إنتاجها من الخام بلغ 365 ألف برميل يومياً. بينما يبلغ إنتاج النفط الليبي حالياً نحو 1.38 مليون برميل نفط يومياً.

"إيني" تستأنف استكشاف النفط شمال غرب ليبيا

في السياق، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، اليوم، إن شركة إيني شمال أفريقيا الإيطالية استأنفت نشاطها الاستكشافي في المنطقة المغمورة شمال غرب ليبيا في القطعة (16/4) بعد توقف لأكثر من خمس سنوات، وذلك بإعادة الدخول لاستكمال عمليات الحفر في البئر الاستكشافي: ج1 – 16/4 (بالمؤمل BESS-3)، الذي توقفت عمليات الحفر به عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكانت الحفارة إنسكو (4005) قد باشرت عمليات الحفر بالبئر (ج1 –16/4) في 11 مارس/آذار 2020 ووصلت إلى عمق 1012 قدماً، إلا أن ظروف جائحة كورونا أدت إلى تأمين البئر وهجره مؤقتاً، وتسريح الحفارة بتاريخ 14 إبريل/نيسان 2020. وتتولى الحفارة سكارابيو-9، التابعة لشركة سايبم الإيطالية (Saipem)، حالياً إعادة الدخول إلى البئر، واستكمال عمليات الحفر، للوصول إلى العمق النهائي المقرر عند 10520 قدماً (نحو 3200 متر).

ويقع البئر الاستكشافي في منطقة التعاقد (د) المعروفة سابقاً بـ(م ن 41) في المنطقة المغمورة شمال غرب ليبيا، بعمق مياه يصل إلى حوالي 743 متراً، ويبعد البئر نحو 95 كيلومتراً عن السواحل الليبية، كما يبعد حوالي 15 كيلومتراً عن حقل بحر السلام الغازي.

(رويترز، العربي الجديد)