وزّعت شركة البريقة لتسويق النفط نحو 6 ملايين لتر من البنزين على 70 محطة وقود في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها منذ أمس السبت، في محاولة لاحتواء أزمة الوقود التي ومظاهر الازدحام التي شهدتها محطات التوزيع خلال الأيام الماضية، رغم تأكيدات رسمية بتوافر الوقود واستمرار عمليات التزويد. وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة، أحمد المسلاتي، لـ"العربي الجديد"، إن الشركة تستهدف رفع الكميات الموزعة إلى 8 ملايين لتر، مؤكداً استقرار الإمدادات النفطية وتوفر مخزون احتياطي يضمن استمرار تزويد المحطات وتلبية الطلب المتزايد على الوقود.

وتشهد العاصمة الليبية بانتظام طوابير طويلة أمام محطات الوقود بسبب مخاوف المواطنين من نقص الإمدادات، رغم تأكيدات السلطات المتكرّرة توفّر المحروقات على نحوٍ طبيعي، لكن الواقع الميداني يرسم صورة مختلفة؛ إذ تبدو العديد من المحطات مغلقة أو تعمل لساعات محدودة، بينما تشهد المحطات المفتوحة ازدحاماً شديداً يدفع بعض السائقين إلى الانتظار لساعات للحصول على البنزين. وقال المواطن مسعود الزناتي، الذي كان ينتظر أمام أحد المحطات في منطقة جنزور غرب طرابلس، لـ"العربي الجديد" إن حصوله على الوقود استغرق عدة ساعات.

وأضاف أن المحطة تعد من بين القليل من المحطات العاملة في المنطقة. وأشار إلى أنّ الأزمة تتكرر بصورة مرهقة للمواطنين، خصوصاً في الأعياد التي تشهد عادة ارتفاعاً في حركة التنقل. وفي جنوب العاصمة، قال صاحب أحد المحطات علي أبوغمجة لـ"العربي الجديد"، إن ناقلات الوقود لم تصل إلى محطته منذ أكثر من أسبوع، فيما أشار صاحب محطة أخرى في منطقة تاجوراء شرق طرابلس، عبد الحكيم الشريف، إلى أن الإمدادات لم تتوقف بالكامل لكنها تراجعت، موضحاً أن الكميات التي تصل تنفد سريعاً بسبب ارتفاع الطلب.

وخلال الأيام الماضية، عزت شركة البريقة أسباب الأزمة إلى زيادة استهلاك الوقود من محطات الكهرباء، وإجراء أعمال تشغيلية في مصفاة الزاوية، إضافة إلى تأخر بعض الناقلات البحرية في الوصول والتفريغ. غير أنّ هذه التفسيرات لم تنجح في تهدئة مخاوف المواطنين، الذين يتساءلون عن أسباب استمرار الاختناقات رغم الإعلان المتكرر عن وصول شحنات جديدة من الوقود إلى البلاد.

خلل منظومة التوزيع والرقابة سبب أزمة الوقود

يرى المحلل الاقتصادي عبد السلام الورفلي، أنّ الأزمة تتجاوز مسألة توافر الوقود إلى مشكلات تتعلق بمنظومة التوزيع والرقابة، مشيراً إلى غياب بيانات تفصيلية توضح حجم الإمدادات اليومية وعدد المحطات العاملة فعلياً داخل العاصمة، وأضاف لـ"العربي الجديد"، أنّ اتّساع الفجوة بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني عزز حالة القلق لدى المواطنين، ودفع كثيرين إلى التوجه للمحطات فور انتشار أي أنباء عن نقص محتمل في الإمدادات، ما يزيد من حدة الازدحام ويضاعف الطلب على الوقود.

ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا نحو 0.150 دينار (نحو 2.4 سنت تقريباً)، وهو من بين الأدنى عالمياً بفضل الدعم الحكومي. وبحسب بيانات البنك الدولي، شكّل دعم البنزين والكهرباء في المتوسط 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامَي 2015 و2023، فيما ارتفعت واردات الوقود إلى نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بثلاثة مليارات دولار في سنوات سابقة. وتُقدّر فاتورة دعم الطاقة، بما يشمل الوقود والكهرباء، بنحو 17 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار= 6.35 دنانير ليبيّة)