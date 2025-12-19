ليبيا: سنة مالية قاسية مع العجز النقدي وهبوط أسعار النفط

- تواجه ليبيا تحديات اقتصادية كبيرة بسبب تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، مما يضع ضغوطاً على المالية العامة في ظل اعتماد البلاد شبه الكامل على العائدات النفطية، مع توقع وصول الدين العام إلى 300 مليار دينار. - تتعرض المالية العامة لتقلبات حادة نتيجة الإغلاقات المتكررة والاضطرابات السياسية، مما قد يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار أو زيادة الضريبة على التعاملات بالدولار. - استمرار الضغط على أسعار النفط العالمية بسبب زيادة الإنتاج وضعف الطلب، لكن تجاوز الضغوط الاقتصادية ممكن عبر تشكيل حكومة موحدة وزيادة إنتاج النفط والغاز.

مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، تتجه ليبيا نحو عام مالي بالغ الصعوبة، في ظل اعتماد شبه كلي على العائدات النفطية التي تمثل نحو 98% من إيرادات الدولة، بحسب تقديرات رسمية. وتواجه البلاد عجزاً يُقدّر بنحو ثمانية مليارات دولار في النقد الأجنبي حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وسط ضغوط متزايدة على المالية العامة، فيما كانت السلطات النقدية قد اتخذت تدابير للحد من تفاقم الأزمة، من بينها خفض قيمة الدينار أمام الدولار في إبريل/نيسان الماضي، وفرض ضريبة على التعاملات بالعملة الأميركية.

وتأتي هذه التطورات في سياق اقتصادي هش، تعمّقه الانقسامات السياسية واستمرار الاختلالات في إدارة الإنفاق العام. وتشير تقارير حكومية إلى أن الدين العام قد يقترب مع نهاية العام من مستوى 300 مليار دينار (بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، ما يثير مخاوف من تضييق هامش المناورة المالية أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وتعتمد ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، بشكل شبه كامل على صادرات الخام لتمويل الموازنة العامة، في ظل محدودية الإيرادات غير النفطية وتأخر برامج الإصلاح الاقتصادي. كما تتعرض البلاد منذ سنوات لتقلبات حادة في الإنتاج النفطي نتيجة الإغلاقات المتكررة والاضطرابات السياسية، ما يجعل المالية العامة شديدة الحساسية لأي تراجع في الأسعار العالمية.

ويواجه الاقتصاد الليبي تحديات مضاعفة بسبب الانقسام السياسي بين حكومتين متوازيتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، ما يفاقم صعوبة إدارة الموارد المالية والتنسيق بين السياسات الاقتصادية. وفي هذا السياق، يرى محللون اقتصاديون أن مصرف ليبيا المركزي قد يلجأ إلى خفض جديد لقيمة الدينار أو إلى زيادة الضريبة على التعاملات بالدولار، في محاولة لموازنة الطلب الكبير على النقد الأجنبي، الذي لم ينحسر حتى بعد خفض العملة في إبريل/نيسان. وتشير هذه المؤشرات إلى سنة مالية مضطربة، مع مخاطر تضخم متصاعدة وارتفاع تكاليف الاستيراد، في وقت تسعى فيه ليبيا إلى الحفاظ على استقرار اقتصادها النفطي وسط تقلبات الأسواق العالمية.

وقال المحلل المالي سليمان الشحومي لـ"العربي الجديد" إن أسعار النفط تتجه إلى مزيد من الانخفاض، كما كان متوقعاً، مع هبوطها إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، معتبراً أن هذا التطور يفرض الصدق مع الواقع، عبر توحيد الموازنة، والمضي في إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتنظيم الاستدانة المحلية بآليات واضحة تفتح المجال أمام الاستثمار. وفي هذا الإطار، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2% لتقترب من 59 دولاراً للبرميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2021، في أسوأ أداء سنوي منذ عام 2018، بحسب بيانات الأسواق.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى تضافر عوامل مرتبطة بالعرض والطلب. فعلى صعيد العرض، تسود توقعات بقرب انتهاء الحرب الروسية–الأوكرانية، ما قد يؤدي إلى تخفيف القيود على تدفقات النفط الروسي، إلى جانب زيادة إنتاج تحالف أوبك+ وارتفاع إنتاج الدول من خارج المنظمة، ولا سيما في الأميركيتين. أما على جانب الطلب، فتشير البيانات إلى ضعف أداء الاقتصاد الصيني، ما يضغط على الطلب العالمي على الطاقة.

وبالنسبة لليبيا، يرى المحلل الاقتصادي محمد أحمد أن التداعيات المالية قد تكون كبيرة، وقال إن الميزانية الحكومية المعلنة تبلغ نحو 170 مليار دينار، أي ما يعادل قرابة 32 مليار دولار. وإذا افترضنا أن متوسط سعر النفط خلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون في حدود 55 دولاراً للبرميل، مقابل سعر تعادلي يقارب 75 دولاراً لتحقيق التوازن، فإن العجز السنوي المتوقع يصل إلى نحو 7.9 مليارات دولار. وأضاف أن ذلك يعني عجزاً تراكمياً قد يبلغ نحو 23.9 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهي أرقام يصعب تغطيتها من دون اللجوء إلى أدوات تمويل خارجية.

ويرى أحمد أن السوق الائتماني الدولي قد يشكّل خياراً ممكناً، لا سيما في حال استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، مشيراً إلى أن امتلاك ليبيا احتياطات نفطية كبيرة يمنح قدراً من الطمأنينة للمستثمرين. وأوضح أن إصدار سندات بالدولار يمكن أن يوفّر تمويلاً مباشراً لتغطية العجز، ويخفف الضغط على الدينار، ويحميه من المضاربات. غير أن الواقع الليبي، بحسب المحلل ذاته، يفرض عقبات معقدة، أبرزها ضعف الانضباط المالي وتكرار مظاهر الهدر وسوء الإدارة، ما يضعف ثقة المستثمرين، إضافة إلى العقوبات الدولية التي ترفع علاوات المخاطر على أي أداة دين ليبية، وهو ما يعني كلفة اقتراض أعلى مقارنة بدول أخرى منتجة للنفط.

وتأتي هذه التطورات في وقت أجمعت فيه صحف ووكالات عالمية على أن سوق النفط يمر بمرحلة ضغط هيكلي. وذكرت تقارير نشرتها وكالات مثل رويترز وبلومبيرغ وفايننشال تايمز أن التراجع الحالي لا يُعد حركة ظرفية، بل يعكس اختلالاً متزايداً بين العرض والطلب العالميين. وأشارت "رويترز" إلى أن الأسواق تواجه فائضاً متوقعاً في المعروض خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج "أوبك+" والمنتجين من خارج المنظمة، في مقابل تباطؤ الطلب، خصوصاً في الصين وأوروبا، ما قد يحد من أي تعافٍ حاد في الأسعار.

من جهتها، لفتت "فايننشال تايمز" إلى أن التحول الهيكلي في الاقتصاد الصيني وتراجع النشاط الصناعي ساهما في كبح الطلب على الطاقة، في وقت لم تعد فيه التوترات الجيوسياسية قادرة، حتى الآن، على دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة كما في دورات سابقة. أما بلومبيرغ فنقلت عن بنوك استثمارية كبرى أن متوسط أسعار خام برنت في عام 2026 قد يراوح بين 58 و65 دولاراً للبرميل، في سيناريو يفترض استمرار فائض المعروض.

في المقابل، رجّحت مؤسسات أخرى، بينها "مورغان ستانلي"، عودة جزئية للارتفاع لتستقر الأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل، في حال تشديد سياسات الإنتاج أو تصاعد التوترات الجيوسياسية. كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تبقى أسعار النفط في عام 2026 تحت الضغط، مع متوسط يقل عن 60 دولاراً للبرميل، معتبرة أن السوق دخلت مرحلة توازن جديد عند مستويات سعرية أدنى من العقد الماضي.

وفي مقاربة مختلفة، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية عادل المقرحي إن تجاوز الضغوط الاقتصادية الراهنة لا يزال ممكناً من دون خفض جديد لسعر صرف الدينار، شريطة تشكيل حكومة واحدة وإقرار ميزانية موحدة خالية من العجز، تقوم على ترشيد الإنفاق وتقليص المصروفات غير الضرورية. وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أن تبنّي تقشف مدروس لا يمس الرواتب والخدمات الأساسية من شأنه الحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، مشدداً في المقابل على أن رفع معدلات إنتاج النفط إلى نحو مليوني برميل يومياً، إلى جانب التوسع في إنتاج الغاز، يمثل الركيزة الأساسية للخروج من الأزمة وفتح آفاق اقتصادية أكثر تفاؤلاً.

وذكر البنك الدولي، في أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي لليبيا، أن الاقتصاد الليبي سجل انتعاشاً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعاً بالتعافي والتوسع في قطاع النفط، لكنه حذّر من أن استدامة هذا النمو تبقى مرهونة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين تقديم الخدمات العامة. وتوقع التقرير أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 13.3% في عام 2025، بدعم من نمو قطاع النفط بنسبة 17.4%، فيما يُنتظر أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً قدره 6.8%، مدفوعاً بمرونة الاستهلاك الخاص والعام.

وأشار إلى أن متوسط إنتاج النفط بلغ نحو 1.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ1.1 مليون برميل يومياً في عام 2024، بعد اضطرابات سابقة ارتبطت بالخلاف حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، عازياً هذا التحسن إلى زيادة الاستثمارات، واستمرار أعمال الصيانة في مشاريع الإنتاج، إلى جانب تحسن تدريجي في الأوضاع الأمنية.