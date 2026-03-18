ليبيا.. حريق في خط تصدير النفط بحقل الشرارة دون خسائر بشرية

- اندلع حريق في خط تصدير النفط من حقل الشرارة بسبب تسرب في صمام، وتم التعامل مع الحادث بسرعة واحترافية دون إصابات بشرية، مع تحويل الضخ إلى خطوط بديلة لضمان استمرار الإنتاج. - تم تحويل جزء من الإنتاج عبر خط حقل الفيل إلى ميناء مليتة، والآخر إلى خزانات الزاوية، مع توقف تصدير النفط إلى ميناء الزاوية بالكامل، وبدأت التحقيقات لمعرفة أسباب التسرب. - يُعد حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، حيث بلغ إنتاجه في أغسطس 2025 نحو 310,970 برميل يومياً، ويمثل قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عن اندلاع حريق ناجم عن تسرب في أحد الصمامات على خط تصدير النفط الخام من حقل الشرارة عند الكيلومتر 538 بالقرب من منطقة بئر المرحان بالحمادة. وأكدت المؤسسة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية. وأوضحت المؤسسة، في بيان فجر اليوم الأربعاء، أنّ فرق الطوارئ والإطفاء والسلامة والصيانة وصلت فوراً إلى موقع الحريق وتتعامل مع الحادث بشكل احترافي، مع تحويل الضخ تدريجياً إلى خطوط بديلة لضمان استمرار الإنتاج والحد من الخسائر.

وأشارت إلى أنه جرى تحويل جزء من الإنتاج عبر خط حقل الفيل النفطي إلى ميناء مليتة، فيما توجه الجزء الآخر عبر خط الحمادة إلى خزانات الزاوية. وأضافت المؤسسة أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاءها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، وأن التحقيقات الرسمية بدأت لمعرفة أسباب التسرب. وأشارت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إلى أن ليبيا أوقفت تصدير النفط من الحقل إلى ميناء الزاوية بشكل كامل، وأن تقييم حجم الأضرار لا يزال جارياً.

ويُعد حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، حيث بلغ إنتاجه في أغسطس/ آب 2025 أعلى مستوى منذ عام 2018 بنحو 310 آلاف و970 برميلاً يومياً، مع معدلات إنتاج مستقرة تتراوح بين 270 ألفاً و310 آلاف برميل يومياً خلال عامي 2025 و2026. ويقع الحقل في منطقة أوباري على بعد نحو 850 كيلومتراً جنوب طرابلس، ويُدار من قبل شركة أكاكوس ضمن مشروع مشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركات دولية تشمل ريبسول الإسبانية وتوتال إنرجيز الفرنسية و أو إم في النمساوية وإكوينور النرويجية.

يذكر أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، تصل إلى 48.4 مليار برميل، ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تمثل صادرات النفط الليبي أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية وأكثر من 95% من عائدات التصدير. ويبلغ الإنتاج الوطني الحالي نحو 1.4 مليون برميل يومياً.