ليبيا توقف مسؤولاً بارزاً في قطاع الاتصالات

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية الليبية، اليوم الاثنين، قراراً بإيقاف المدعو ع. أ. ب عن العمل احتياطياً، في خطوة تهدف إلى ضمان سير التحقيقات المتعلقة بمخالفات محتملة في قطاع الاتصالات تشمل خرق مبادئ الحوكمة وتضارب المصالح وانتهاكات محتملة لأحكام القانون رقم لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني.

وأوضحت الهيئة أن القرار الصادر بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 84 لسنة 2026، جاء بعد أن كشفت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 1121 لسنة 2024 ملاحظات عديدة تتعلق بأداء بعض مسؤولي قطاع الاتصالات، وأظهرت وجود تجاوزات إدارية ومالية استدعت اتخاذ إجراءات احترازية لحماية مصلحة التحقيق وضمان استمراره بنزاهة وشفافية، وفقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأشارت الهيئة إلى أن الإيقاف يشمل جميع المناصب التي يشغلها المعني بالقرار، بدءاً من المدير العام لشركة المدار الجديد المكلف بتسيير مهام فرع الشركة في الوسطى، وصولاً إلى عمله مستشاراً لدى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، إضافة إلى منصبه مساعداً ملحقاً عمّالياً بالسفارة الليبية لدى السودان، ما يعكس اتساع نطاق المسؤوليات الملقاة عليه وتأثيره المحتمل على سير العمل في عدة مؤسسات وهيئات عامة.

وأكدت مصادر من إدارة التحقيقات بهيئة الرقابة الإدارية لـ"العربي الجديد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، ومكافحة أي تجاوزات أو تضارب مصالح، وحماية مصالح الدولة والمؤسسات العامة، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك الإدارات القانونية والإدارية والرقابية، لضمان مساءلة جميع الأطراف المتورطة، وتحديد المسؤوليات بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق القانون، دون التأثير على سير العمل الرسمي للمؤسسات التي يشغلها المعني بالقرار.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزامها الكامل بالشفافية والمساءلة، وحرصها على الحفاظ على نزاهة القطاع العام وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد أن التحقيقات ستستمر حتى الوصول إلى نتائج واضحة تضمن استعادة الثقة في مؤسسات الدولة ومحاسبة أي جهة أو فرد ثبت تورطه في المخالفات الإدارية أو المالية.

وتُعد شركة المدار الجديد، التي تأسست عام 1995، أول مشغل للهاتف المحمول في ليبيا، وهي مملوكة بالكامل للدولة عبر الشركة القابضة للاتصالات، وتشكل أحد الأعمدة الرئيسية لقطاع الاتصالات في البلاد. ورغم عدم الإفصاح رسمياً عن رقم محدد لرأسمال الشركة في البيانات العامة الأخيرة، فإن تقارير ديوان المحاسبة لعام 2024 أشارت إلى عمليات تمويل وتحويلات مالية بملايين الدنانير، من بينها تمويل بقيمة 80 مليون دينار خُصص لأغراض متعلقة بالحج.

ويأتي قرار الإيقاف في وقت تشهد فيه الشركة نشاطاً لافتاً، إذ أعلنت أواخر يناير/كانون الثاني 2026 عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في ليبيا، لتكون أول مشغل وطني يقدم هذه الخدمة، بدءاً من العاصمة طرابلس. كما كشفت الشركة عن رعايتها نادي الاتحاد الليبي، ووقعت اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق باقات اتصالات وإنترنت مخصصة للمعلمين، في إطار دعم برامج التحول الرقمي.