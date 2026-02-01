ليبيا تلغي ضريبة السلع الأساسية قبيل رمضان

- ألغى مصرف ليبيا المركزي الضريبة على السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، لتخفيف الأعباء المعيشية وتقليل الضغوط التضخمية، ضمن حزمة إجراءات تهدف لتحسين توفر السلع وكبح ارتفاع الأسعار في ظل أوضاع اقتصادية هشة. - توصل المصرف لاتفاق مع وزارتي الاقتصاد لدعم السلع الأساسية قبيل رمضان، وطرحها بأسعار مخفضة لضمان وفرتها واستقرار أسعارها، مع التركيز على المواد الغذائية والسلع الضرورية للأسر. - خفض المصرف سعر صرف الدينار بنسبة 14.7% مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة، في ثاني تخفيض خلال عام، لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية وتغطية العجز من عوائد الاستثمارات.

كشفت مصادر مطلعة في مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" عن إلغاء الضريبة المفروضة على عدد من السلع الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية والأدوية والأعلاف وحليب الأطفال والحفاضات وغيرها من السلع الحيوية، لتصبح بنسبة "صفر في المئة"، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والحدّ من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية للدينار. القرار يأتي في إطار حزمة إجراءات نقدية ومالية أوسع ترمي إلى كبح ارتفاع الأسعار وتحسين توفر السلع في السوق المحلية، ولا سيما تلك المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي، في ظل أوضاع اقتصادية توصف بالهشة واستمرار التقلبات في سعر الصرف.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها توصل مصرف ليبيا المركزي إلى اتفاق مع وزارتي الاقتصاد في الحكومتين القائمتين في غرب البلاد وشرقها، يقضي بإطلاق برنامج لدعم السلع الأساسية قبيل حلول شهر رمضان، وطرحها في الأسواق بأسعار مخفّضة ومدعومة عبر القنوات الرسمية. وبحسب هذه المصادر، يهدف البرنامج إلى ضمان وفرة السلع واستقرار أسعارها خلال فترة تشهد عادة زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك، مع التركيز على المواد الغذائية الرئيسية والسلع الضرورية للأسر، في مسعى للحد من أي اختناقات محتملة في الإمدادات أو موجات مضاربة قد تؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.

ويجرى تنفيذ قرارات الإعفاء والدعم عبر آليات مصرفية ورقابية معتمدة، تشمل فتح الاعتمادات المستندية للسلع المشمولة عبر المصارف التجارية، وتحديد بنود السلع وفق قوائم رسمية، مع متابعة إجراءات الشحن والتخليص الجمركي حتى وصولها إلى نقاط البيع. كذلك تُلزم الجهات الموردة بتقديم مستندات مطابقة للمواصفات والكميات، لضمان دخول السلع عبر القنوات النظامية وتوزيعها داخل السوق المحلية وفق الضوابط المعتمدة. وتعتمد ليبيا بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها المحلية، إذ تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها. وكانت القائمة المقترحة للضرائب تقسم السلع إلى فئات تتراوح فيها الضرائب بين 2% للمواد الخام الأساسية (كالقمح والأعلاف) و7% لفئة أخرى، وتصل إلى 12% على قطع غيار السيارات.

وفي تطور متصل، خفض مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار بنسبة 14.7% مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة، ليصبح كل دينار ليبي معادلاً 0.1150 وحدة بدلاً من 0.1348 وحدة، ما يحدّد السعر الجديد عند 6.36 دنانير للدولار الأميركي. ويُعد هذا التخفيض الثاني خلال أقل من عام، بعد أن خفّض المركزي الدينار في إبريل/ نيسان من العام الماضي بنسبة 13.3% مقابل الدولار، ليصل إلى 5.5677 دنانير للدولار، في أول تعديل رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار. وبلغت استخدامات النقد الأجنبي لعام 2025 نحو 31.1 مليار دولار، بعجز يقارب 9 مليارات دولار، عزا المصرف اتساعه إلى تراجع الإيرادات النفطية، مشيراً إلى تغطية هذا العجز من عوائد الاستثمارات في الودائع والسندات والذهب، مع تحقيق فائض يقارب 1.7 مليار دولار.