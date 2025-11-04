ليبيا تعلن اكتشافاً نفطياً جديداً في حوض غدامس

- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن اكتشاف نفطي جديد في حوض غدامس، مع إنتاج تجريبي يبلغ 4675 برميلاً يومياً من النفط الخام ومليوني قدم مكعبة من الغاز، مما يعزز جهود المؤسسة لزيادة الإنتاج بعد سنوات من الاضطرابات. - عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان، اجتماعات مع قيادات شركات عالمية مثل شلمبرغير وإيني، لبحث تطوير خدمات النفط والغاز في ليبيا، وتوسيع التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتدريب. - تشكل الإيرادات النفطية العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث بلغت 79.4 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر، مع خطط لزيادة إنتاج النفط إلى 1.6 مليون برميل يومياً في العام المقبل.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف نفطي جديد في حوض غدامس، مؤكدةً أن الإنتاج التجريبي للبئر المكتشفة يبلغ نحو 4675 برميلاً يومياً من النفط الخام، إضافةً إلى قرابة مليوني قدم مكعبة من الغاز يومياً. وأوضحت المؤسسة في بيانٍ أن الاكتشاف تحقق عبر شركة الخليج العربي للنفط في البئر رقم ح1-م ن4 (H1-NC4)، مشيرةً إلى أن المشروع مملوك بالكامل للمؤسسة بنسبة 100%.

ويأتي الإعلان في وقتٍ تسعى فيه المؤسسة إلى تعزيز نشاطها الاستكشافي، وزيادة معدلات الإنتاج، بعد سنواتٍ من الاضطرابات التي أثّرت بقطاع النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. وقبل نحو أسبوع، أعلنت المؤسسة عن اكتشاف نفطي آخر في ليبيا نفّذته شركة أو إم في (OMV) النمساوية في حوض سرت الواقع جنوب شرق العاصمة طرابلس، وتحديداً في منطقة الواحات. وكانت المؤسسة قد كشفت أن الاكتشاف الجديد كان في العقد 106/4 من خلال البئر بي 1 (B1).

وفي سياقٍ متصل، عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، لقاءات على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)، شملت اجتماعاً مع قيادات شركة شلمبرغير (SLB) العالمية لبحث سبل تطوير خدمات النفط والغاز في ليبيا. وحضر اللقاء من جانب "شلمبرجير" كلٌّ من أوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي، وعدد من كبار مسؤولي الشركة. وتناول الاجتماع، وفق بيان المؤسسة، التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وإدخال التقنيات الحديثة، وتدريب الكوادر الوطنية، وتوطين الصناعات النفطية.

وأكد سليمان أهمية الشراكة مع الشركة الأميركية، وحرص المؤسسة على توسيع مجالات التعاون لتحسين الأداء الفني والإداري في القطاع، فيما أعرب مسؤولو "شلمبرغير" عن استعدادهم لدعم برامج التطوير والتدريب وتطبيق أحدث الحلول الرقمية في السوق الليبية. كما التقى سليمان المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، حيث ناقش الجانبان سير المشاريع المشتركة، ومن أبرزها تطوير حقل البوري والمنصات البحرية المرتبطة به.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات ثنائية تعقدها المؤسسة الوطنية للنفط مع شركائها الدوليين على هامش مؤتمر "أديبك"، في إطار جهودها لتوطيد التعاون الخارجي ودعم مشاريع تطوير الصناعة النفطية الوطنية. من جهة أخرى، ذكر مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات العامة حتى نهاية سبتمبر بلغت 94.6 مليار دينار، على أساس سعر صرف 5.5 دنانير للدولار.

وشكّلت الإيرادات النفطية العمود الفقري للاقتصاد الليبي بإجمالي 79.4 مليار دينار، إضافةً إلى إتاوات نفطية بقيمة 13.4 مليار دينار، في حين لم تتجاوز حصيلة الضرائب مليار دينار، وبلغت إيرادات الاتصالات 51 مليون دينار، إلى جانب إيرادات أخرى متفرقة. وقال وزير النفط الليبي، خليفة عبد الصادق، في تصريحاتٍ صحافية إن ليبيا تدرس زيادة إنتاج النفط إلى 1.6 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل، وإلى 1.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027.