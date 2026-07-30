- نجحت شركة مليتة للنفط والغاز في مضاعفة إنتاج بئر A-24 بحقل أبو الطفل بعد صيانة شاملة، مما أدى إلى زيادة إنتاج النفط بنسبة 198% والغاز بنسبة 101%، مما يعزز كفاءة الحقول. - تعكس النتائج نجاح الحلول الهندسية الوطنية، وتدعم خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، مما يسهم في دعم الاقتصاد الليبي واستدامة الإمدادات. - يأتي هذا التطور في إطار جهود المؤسسة لرفع كفاءة البنية الإنتاجية بعد سنوات من الاضطرابات، مع استهداف إنتاج 1.5 مليون برميل يومياً قبل نهاية العام.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة مليتة للنفط والغاز نجحت في مضاعفة إنتاج إحدى الآبار بحقل أبو الطفل جنوب غربي ليبيا بعد استكمال أعمال صيانة وإعادة تأهيل، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الحقول وزيادة الإنتاج النفطي والغازي. وأوضحت المؤسسة، في بيان الخميس، أن الفرق الفنية التابعة لشركة مليتة أنجزت أعمال صيانة البئر A-24، والتي شملت استبدال معدات الإكمال وإعادة تثقيب الطبقات المنتجة، ضمن برنامج يهدف إلى تحسين أداء الآبار وتعزيز إنتاجيتها.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن أعمال الصيانة أسفرت عن ارتفاع إنتاج البئر من النفط إلى 1201 برميل يومياً مقارنة بـ403 براميل يومياً قبل الصيانة، بزيادة بلغت 798 برميلاً يومياً، أي ما يقارب 198%، فيما ارتفع إنتاج الغاز من 3.20 إلى 6.42 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، بزيادة تقارب 101%. ووفق البيان، أظهرت اختبارات الجريان باستخدام الخانق نفسه استقرار أداء البئر عند مستوى 1201 برميل يومياً، مع بلوغ نسبة المياه المصاحبة نحو 7%، بينما تتواصل أعمال المراقبة والتقييم لضمان الحفاظ على الأداء الإنتاجي خلال مرحلة استقرار البئر.

واعتبرت المؤسسة أن النتائج تعكس نجاح الحلول الهندسية التي نفذتها الكوادر الوطنية، وتسهم في تنفيذ خطتها الرامية إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، بما يدعم الاقتصاد الليبي ويعزز استدامة الإمدادات. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ برامج لإعادة تأهيل الآبار ورفع كفاءة البنية الإنتاجية، ضمن مساعيها لزيادة الإنتاج بعد سنوات من الاضطرابات الأمنية والإغلاقات المتكررة التي أثرت على القطاع النفطي، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية من النقد الأجنبي.

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ويقع حقل أبو الطفل في حوض مرزق جنوب غربي ليبيا، ويعد من الحقول التي تشغلها شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، وتعمل الشركة على تنفيذ برامج صيانة وتطوير لعدد من الحقول بهدف تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الآبار والحفاظ على مستويات الإنتاج.

ويأتي الإعلان عن زيادة إنتاج البئر في وقت تسعى فيه المؤسسة الوطنية للنفط إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج ورفعها، إذ يبلغ إنتاج ليبيا حالياً نحو 1.49 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، وهو أعلى مستوى يسجله البلد منذ عام 2013، وفق بيانات المؤسسة، التي تستهدف الوصول إلى إنتاج 1.5 مليون برميل يومياً قبل نهاية العام.