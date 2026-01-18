ليبيا تطلق مشروع تطوير ميناء مصراتة باستثمارات 2.7 مليار دولار

اقتصاد عربي
طرابلس

أحمد الخميسي

أحمد الخميسي
مباشر
18 يناير 2026   |  آخر تحديث: 15:39 (توقيت القدس)
صب الإسمنت في مشروع المنطقة الحرة بمصراتة، 25 يونيو 2022 (محمود تركية / فرانس برس)
المشروع سيوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل، مصراتة، 25 يونيو 2022 (فرانس برس)
- أطلقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مشروعاً ضخماً لتطوير ميناء المنطقة الحرة في مصراتة باستثمارات 2.7 مليار دولار، بالشراكة مع شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، لتعزيز موقع ليبيا اللوجستي في غرب البحر المتوسط.

- يهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية سنوياً، وتوفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل، بتمويل كامل من استثمارات أجنبية مباشرة، دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.

- يتوقع أن يدر المشروع إيرادات تشغيلية تصل إلى 500 مليون دولار سنوياً، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويحسن تنافسية الموانئ الليبية إقليمياً.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، إطلاق مشروع لتطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة في مصراتة باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، في خطوة تعد من أكبر مشاريع البنية التحتية البحرية في تاريخ ليبيا، وتهدف إلى تعزيز موقعها اللوجستي على مستوى غرب البحر المتوسط. وأوضح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، أبرزها شركة "MSC" العالمية للشحن.

ويستهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية للميناء تدريجياً إلى أربعة ملايين حاوية سنوياً، وتوفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويُموَّل المشروع بالكامل من استثمارات أجنبية مباشرة، ضمن ترتيبات واضحة لتطوير وتشغيل المحطة دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، في إطار التوجه نحو تحريك الاقتصاد وتحديث البنية التحتية وتحويل الأصول العامة إلى منصات عائد مستدام.

ومن المقرر توقيع العقود النهائية بين المنطقة الحرة وشركتي "Maha Capital Partners" القطرية و"TiL" التابعة لمجموعة "MSC" السويسرية-الإيطالية، على أن يُنفَّذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين، الأولى منها ستبدأ في مايو/أيار المقبل، وتستهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 1.5 مليون حاوية سنوياً عبر تحديث الأرصفة بطول نحو ألفي متر، وتوريد رافعات رصيف وجسرية، وإدخال أنظمة تشغيل رقمية متقدمة. أما المرحلة الثانية المقررة في 2029، فتتضمن إضافة طاقة 2.5 مليون حاوية، وإنشاء حاجز أمواج بطول 2.5 كلم، ورصيف جديد بعمق 17 متراً وتجهيز ساحة حاويات على مساحة تقارب 60 هكتاراً لاستقبال السفن العملاقة.

بنوك ليبيا، الدينار الليبي، مصراتة في 25 أغسطس 2024 (فرانس برس)
التحديثات الحية

مصرف ليبيا المركزي يخفض سعر الدينار 14.7% أمام الدولار

وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن المشروع، عند بلوغه طاقته القصوى، قد يدرّ إيرادات تشغيلية تصل إلى 500 مليون دولار سنوياً، ويوفر نحو 8400 وظيفة مباشرة وأكثر من 60 ألف وظيفة غير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتخزين والصيانة، ما يجعله مشروعاً محورياً في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة التنافسية للموانئ الليبية على المستوى الإقليمي.

