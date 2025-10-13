ليبيا تطالب بوقف استنزاف الأصول المجمدة عبر مراجعة أممية شاملة

- طالبت اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة بتنفيذ القرار 2769 لعام 2025، الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة الأصول المجمدة تحت إشراف الأمم المتحدة، مع مراجعة مالية شاملة للأرصدة منذ 2011. - عقدت اللجنة اجتماعات في نيويورك مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء الأمميين، وأعربت عن قلقها من التأخير في تنفيذ القرار، مما يسبب ضرراً مالياً للشعب الليبي، ودعت لتوجيهات واضحة لتنفيذه. - تقرير ديوان المحاسبة 2023 أظهر أن أصول المؤسسة بلغت 70 مليار دولار، مع عائد استثماري منخفض بلغ 1.6 مليار دولار، مما يبرز التحديات في استثمار الأصول بكفاءة.

طالبت اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة في الخارج والتحقق منها، التابعة لمجلس النواب، لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بالتنفيذ العاجل للقرار 2769 الصادر عام 2025، والذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار الأصول المجمدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبإجراء مراجعة مالية شاملة لكافة الأرصدة المجمدة منذ 2011.

وقالت اللجنة، في بيان، مساء أمس الأحد، إنها عقدت اجتماعات رفيعة المستوى في نيويورك بين 6 و10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء الأمميين، بحثت خلالها تأثير العقوبات المفروضة بموجب القرارين 1970 و1973 على الأصول السيادية الليبية. ورحّبت اللجنة باعتماد القرار 2769 واعتبرته خطوة إيجابية نحو تقليص الخسائر المالية والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول، لكنها أعربت عن قلق بالغ إزاء التأخير الكبير في تنفيذه من قبل بعض المؤسسات المصرفية، ما تسبب في استمرار الضرر المالي الواقع على الشعب الليبي.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة مجلس الأمن إلى إصدار توجيهات واضحة وصريحة لجميع الدول والمؤسسات المالية تحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وتغلق الباب أمام أي تأويلات قد تؤدي إلى مزيد من التعطيل. كما قدّمت طلباً رسمياً لتعيين شركة مراجعة مالية دولية مستقلة لفحص الأرصدة المجمدة في 37 مصرفاً حول العالم، والتأكد من قيمتها الدقيقة ومنع استخدامها بشكل غير مشروع عبر استثمارات غير مصرّح بها أو عمليات إقراض أو رسوم إدارية مفرطة.

وأكدت اللجنة أنّ الإسراع في تنفيذ القرار والمراجعة الدولية الشاملة "لم يعودا مجرد مطلب، بل أصبحا ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان الشفافية وحماية أموال الليبيين"، وحثت مجلس الأمن على التحرك الفوري لحماية الحقوق السيادية للشعب الليبي. في وقت سابق، وافق مجلس الأمن الدولي قراراً يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة لأول مرة منذ عام 2011. يأتي القرار ضمن جهود دولية لدعم استقرار الاقتصاد الليبي، وتمكين المؤسسة من الحفاظ على قيمة أصولها وتحقيق عوائد مالية مستدامة، دون رفع التجميد الكامل المفروض بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن تطور إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث بلغت 70 مليار دولار مقارنة بـ68.8 مليار دولار في عام 2022. إلا أن التقرير أشار إلى عدد من التحديات البارزة تدني العائد من الاستثمارات بلغ إجمالي العائد العام 1.6 مليار دولار فقط في عام 2023. وتشرف المؤسسة على أصول بقيمة 70 مليار دولار تُستثمر في محفظة متنوعة تشمل الأسهم، الودائع، والصناديق الاستثمارية. هذا التنوع في استراتيجيات الاستثمار يأتي في إطار سعي المؤسسة لضمان استدامة استثماراتها وتحقيق عوائد مالية إيجابية.

يُذكر أنّ هذه الأصول جُمّدت بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن في مارس/ آذار 2011، كجزء من العقوبات الدولية المفروضة خلال الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي. ورغم تنامي قيمة الأصول منذ ذلك الحين، إلا أن المؤسسة واجهت صعوبات بالغة في استثمارها بكفاءة.