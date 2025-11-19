ليبيا: ترحيب واسع باتفاق البرنامج التنموي وسط توقعات اقتصادية حذرة

- ترحيب دولي ومحلي: توقيع وثيقة البرنامج التنموي الموحّد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لاقى ترحيباً واسعاً، حيث اعتبرته الولايات المتحدة خطوة نحو الاستدامة المالية، لكن نجاحه يعتمد على تطبيق دقيق وآليات واضحة. - أهمية توحيد الجهود: الاتفاق يمثل خطوة نحو توحيد الجهود التنموية وإنهاء الصرف الموازي، مما يدعم الحل السياسي وإدارة المال بشفافية، مع ضرورة توريد كامل الإيرادات النفطية واعتماد ميزانية متوازنة. - التحديات الاقتصادية والسياسية: الاتفاق قد يهدئ سوق الصرف إذا ترافقت مع انضباط مالي، لكن استمرار الانقسام الحكومي والدين العام المتزايد يفرض ضغوطاً على سعر الصرف وقيمة الدينار.

حظي توقيع وثيقة البرنامج التنموي الموحّد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بترحيب واسع في ليبيا داخلياً ودولياً، وسط آمال بأن يشكّل الاتفاق مدخلاً لإنهاء حالة الازدواج المالي التي عانت منها ليبيا لسنوات. غير أن خبراء الاقتصاد يُبدون حذراً، مشددين على أن نجاح الخطوة مرهون بتطبيق دقيق وآليات واضحة قد تعرقل التنفيذ إذا غابت الإرادة السياسية.

ورحّبت الولايات المتحدة بالإعلان، إذ أشاد مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بـ"روح التوافق بين قادة شرق وغرب ليبيا" التي أفضت إلى بلورة الاتفاق في مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، معتبراً الخطوة "مؤشراً قوياً قد يعزز الاستدامة المالية ويمكّن من تمويل مشاريع التنمية والمؤسسة الوطنية للنفط". وشدّد بولس على ضرورة "تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع". من جهته، وصف القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا، جيريمي برنت، الوثيقة بأنها "خطوة مهمة نحو الاستقرار والوحدة وتعزيز الدور الحيوي للمصرف المركزي".

محلياً، أكد مصرف ليبيا المركزي أن الاتفاق "خطوة وطنية مهمة نحو توحيد الجهود التنموية"، فيما رأى المجلس الأعلى للدولة أن إنهاء "الصرف الموازي" سيمهّد لـ"تفاهمات أوسع تدعم مسار الحل السياسي" ولإدارة أكثر شفافية للمال العام. وجرى توقيع الاتفاق، أمس الثلاثاء، في مقر المصرف المركزي بحضور المحافظ ناجي عيسى، الذي رحّب بالخطوة وعدّها "إجراءً وطنياً يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في ربوع البلاد"، مؤكداً التزام المصرف بالتعاون مع مختلف الأطراف لإنجاح الاتفاق.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن توحيد الإنفاق التنموي "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنه يشدد على أن استقرار المالية العامة يستوجب "توريد كامل الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي دون استثناء، واعتماد ميزانية متوازنة لعام 2026، وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز، وضبط عرض النقود، وتنسيق السياسات النقدية والتجارية". ويحذّر أبوسنينة من أن الإنفاق التنموي الفعلي "أكبر مما تظهره الميزانية" بسبب المشاريع التي تُنفّذ خارج الأطر الرسمية، ما يستدعي "توحيد قنوات الصرف وتقييد الإنفاق خارج الموازنة".

ويضيف في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن استقرار الأسعار وسعر الصرف "يحتاج إلى سياسة تجارية واضحة المعالم وداعمة للأهداف النقدية"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "نجاح أي برنامج مالي يتطلب وجود حكومة واحدة تدير المشهد".

أما المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود فيرى أن الاتفاق قد يمهّد لـ"إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التنموي" بطريقة تنصف المناطق الثلاث: الشرق والغرب والجنوب، شرط إنشاء هيئة رقابة موحدة تتولى متابعة المشاريع، واعتماد نظام صارم للإفصاح المالي. ويشير في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن إعادة توحيد الإنفاق قد "تسهم في تهدئة سوق الصرف" إذا ترافقت مع انضباط مالي حقيقي، محذّراً في المقابل من أن "استمرار الانقسام الحكومي" قد يعيد إنتاج الاختلالات السابقة ويعرقل تنفيذ الاتفاق.

وفي الاتجاه نفسه، يؤكد المحلل المالي محمود سالم أن الاتفاق "جيد من حيث المبدأ"، لكنه يرى أن "التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ"، لافتاً إلى أن ليبيا "شهدت خلال السنوات الماضية عشرات الاتفاقات المالية التي لم تتحول إلى إجراءات عملية". ويؤكد أن "توحيد الصرف يحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة"، محذّراً من أن الاتفاق "قد يبقى معلقاً" إذا استمرت الانقسامات.

ويشدد سالم على أن الاتفاق "لن يصمد دون قاعدة بيانات مالية موحدة"، موضحاً أن المؤسسات المالية في الشرق والغرب "تمتلك أرقاماً مختلفة حول الإنفاق والديون والمشاريع"، وهو ما يعقّد أي عملية توحيد. ويؤكد أن "أكبر خرق لأي اتفاق مالي يبدأ من الصرف الموازي"، وأن "نجاح الاتفاق مرهون بوقف كل القنوات الموازية التي يصعب ضبطها سياسياً".

وفي السياق، كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد كشف خلال مؤتمر الاستثمار المصرفي في نوفمبر/تشرين الثاني، أن الدين العام تجاوز 300 مليار دينار ليبي عند سعر صرف 5.5 دنانير للدولار، محمّلاً مسؤولية ذلك لتراكم الالتزامات خلال سنوات الانقسام السياسي والإداري.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أكّد في بيان سابق أن الإنفاق المزدوج من حكومتَي الدبيبة وحكومة أسامة حماد ساهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، وفرض ضغوطاً متزايدة على سعر الصرف، وأسهم في تآكل قيمة الدينار. ووفق بيانات المصرف، شهد عام 2024 "تدهوراً غير مسبوق" في التوازنات المالية، إذ بلغ الإنفاق العام 224 مليار دينار مقابل إيرادات لم تتجاوز 136 ملياراً، ما خلق فجوة كبيرة في النقد الأجنبي.

وفي إبريل/نيسان الماضي، قرر المصرف خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3% ليصل إلى 5.56 دنانير مقابل الدولار، في خطوة قال إنها "اضطرارية" نتيجة غياب آفاق توحيد الإنفاق بين الحكومتين المتنافستين.