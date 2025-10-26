ليبيا تدرس تجريم الاكتناز النقدي وسط جدل اقتصادي واسع

- أطلقت الحكومة الليبية مبادرة لتجريم الاكتناز النقدي وفرض سقف لحيازة الأموال خارج النظام المصرفي لتعزيز الشفافية، لكن الخبراء يرون أن المشكلة أعمق وتشمل فقدان الثقة في النظام المصرفي. - انتقد أعضاء مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي لعدم توفيره النقد الكافي وفشله في معالجة فجوة الثقة، مما يدفع المواطنين للاحتفاظ بنقودهم خارج المصارف. - تأتي الإجراءات وسط انقسام مؤسسي وصراع حول السياسة النقدية، ويحذر الخبراء من نتائج عكسية إذا لم تُتخذ خطوات لإعادة الثقة، مما يزيد الضغوط المعيشية.

مع تفاقم أزمة السيولة في ليبيا، أطلقت الحكومة المكلفة من مجلس النواب مبادرة تشريعية مثيرة للجدل، تهدف إلى تجريم الاكتناز النقدي وفرض سقف قانوني لحيازة الأموال خارج النظام المصرفي، في خطوة تقول السلطات إنّها ضرورية لإنقاذ الدورة المالية، بينما يراها خبراء محاولة لمعالجة الأعراض دون التطرق إلى جذور الأزمة، لكن اقتصاديين يرون أن الأزمة أعمق من مجرد اكتناز نقدي. وفي رسالته إلى البرلمان، دعا رئيس الحكومة أسامة حماد إلى الإسراع في إقرار ما سماه "قانون مكافحة الاكتناز"، موضحاً أن "لاحتفاظ بالنقد خارج المصارف حرم الجهاز المصرفي من السيولة اللازمة لتسيير شؤونه، وأضعف قدرة المصرف المركزي على التحكم في الكتلة النقدية وضبط التضخم. وأكد حماد أن هذه الظاهرة حولت الدينار الليبي من وسيلة للتبادل إلى أداة للادخار والمضاربة، مشدداً على أنّ القانون الجديد سيعيد الأموال إلى المصارف ويعزّز الشفافية في المعاملات.

ثقة مفقودة

في المقابل، انتقد أعضاء في مجلس النواب أداء مصرف ليبيا المركزي في معالجة أزمة السيولة داخل المصارف، مؤكدين أنه لم يوفّر ما يكفي من النقد للعملاء، ولم يعالج فجوة الثقة المتفاقمة بين المواطنين والمصارف التجارية الليبية. ورد المصرف المركزي على هذه الانتقادات موضحاً أنّ دعوة من مجلس النواب لم ترسل إلى الجلسة العلنية التي كانت مخصّصة لتوضيح الوضع النقدي في البلاد، مشيراً إلى أنه، على الرغم من الظروف الصعبة، فإنّ الجهاز يعمل وفق الإمكانيات المتاحة. يقول المحلل الاقتصادي بوبكر الهادي لـ"العربي الجديد" إنّ المشكلة ليست في المواطن الذي يحتفظ بنقوده في بيته، بل في النظام المصرفي الذي فقد ثقة الناس، مضيفاً أن تجريم الاكتناز قبل إصلاح المصارف يشبه تحميل المريض مسؤولية مرضه. ويؤكّد أن المصارف لم تعد قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، ومع ضعف الخدمات الرقمية وتعقيد الإجراءات، لم يعد لدى الناس خيار سوى الاحتفاظ بنقودهم خارجها.

من جانبه، يرى المحلّل المالي محمود سالم أن القانون المقترح قد يزيد من التوتر بين المواطنين والسلطات، ما لم يقترن بحوافز حقيقية مثل رفع سقف السحب وتحسين الخدمات الإلكترونية، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن الأزمة الحالية هي انعكاس لفشل السياسات النقدية أكثر من كونها سلوكاً مجتمعياً. وفي طرابلس، يقف محمد شولاك، وهو موظف في الخمسينات من عمره، أمام أحد المصارف المغلقة منذ أسبوعَين بانتظار أن يسمح له بسحب جزء من راتبه. يقول لـ"العربي الجديد": نسمع عن قوانين وتشريعات كل يوم، لكنّنا لا نرى نقداً في أيدينا. المواطن هو من يدفع ثمن هذه السياسات. أما في سبها جنوب البلاد، فيروي عبد الرحيم الحسناوي أنه منذ ثلاثة أشهر لم يتمكّن من سحب سوى 1000 دينار، سعر الصرف 5.5 دنانير للدولار، مشيراً إلى أنّ سحب الأوراق النقدية فئة خمسين وعشرين ديناراً من التداول جعل الأزمة أكثر سوءاً، فالمواطنون أصبحوا يحتفظون بما لديهم من سيولة خوفاً من الغد.

انقسام مؤسّسي

تأتي هذه الإجراءات في ظلّ انقسام مؤسّسي مستمر بين حكومتَي الشرق والغرب، وصراع مفتوح بين البرلمان والمصرف المركزي حول إدارة السياسة النقدية. ويحذر خبراء من أنّ قانون مكافحة الاكتناز قد يؤدي إلى نتيجة عكسية إذا لم تتخذ بالتوازي خطوات لإعادة الثقة إلى النظام المصرفي، مثل ضمان الودائع وتوحيد السياسة المالية. ويقول الاقتصادي طارق الصرماني: من دون مصارف قوية وموحدة، لن يعود الكاش إلى النظام مهما كانت القوانين صارمة، وبينما تتحدث السلطات عن إصلاح مالي شامل، يرى مواطنون أن الإصلاح الحقيقي يبدأ باستعادة الثقة وتوفير السيولة، لا بسن قوانين جديدة، بحسب ما قالت أستاذة الرياضيات بجامعة طرابلس سعاد العمداني.

وقفز عرض النقود خارج القطاع المصرفي في ليبيا إلى 54.3 مليار دينار (9.87 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام، مقابل 52 مليار دينار في بداية الربع الأول، فيما سجل خلال عام 2024 نحو 48.8 مليار دينار، حسب بيانات أصدرها مصرف ليبيا المركزي. في بلد يمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، لا يزال المواطن الليبي يعاني من ضغوط معيشية خانقة وتدهور في قدرته الشرائية، فبعد أكثر من عقد من الاضطرابات والانقسامات السياسية والمؤسّسية، تآكل الدخل الفردي بصورة حادة، متراجعاً من 321 دولاراً في عام 2011 إلى نحو 163 دولاراً في 2025.