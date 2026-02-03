ليبيا تخطط لرفع إنتاج الغاز خلال السنوات المقبلة

- تخطط ليبيا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، مع بدء حفر آبار الغاز الصخري في النصف الثاني من العام الجاري، لتعزيز صادراتها إلى أوروبا. - تمتلك ليبيا احتياطيات غاز تقدر بـ80 تريليون قدم مكعبة، وتعتزم الإعلان عن الفائزين في جولة التراخيص الأخيرة، بمشاركة شركات عالمية مثل شيفرون وإيني. - تواجه ليبيا تحديات سياسية وأمنية تؤثر على استقرار قطاع الطاقة، لكنها تسعى لاستعادة مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة في البحر المتوسط، مستفيدة من احتياطياتها الضخمة.

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سليمان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف توفير كميات أكبر للتصدير إلى أوروبا بحلول أوائل عام 2030. وأوضح سليمان، خلال مشاركته في مؤتمر الغاز الطبيعي المسال (LNG2026) في قطر، أن ليبيا تعتزم رفع إنتاج الغاز إلى ما يقارب مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، والبدء بحفر آبار الغاز الصخري في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف سليمان أن ليبيا تمتلك احتياطيات غاز تقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، موزعة بين موارد تقليدية وغير تقليدية، مشيراً إلى أن البلاد تصدّر حالياً كميات ضئيلة جداً من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "غرين ستريم". وأكد أن ليبيا تعتزم الإعلان عن أسماء الفائزين في جولة التراخيص الأخيرة في 11 فبراير/ شباط الجاري، موضحاً أن نحو 37 شركة من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا شاركت في الجولة، من بينها شيفرون، وإيني، وكونوكو فيليبس، وائتلاف يضم ريبسول. وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تخطط أيضاً لإطلاق جولة تراخيص جديدة خلال العام الحالي، قد تشمل الموارد غير التقليدية أو الحقول الهامشية.

وكان المستثمرون الأجانب قد أبدوا حذراً تجاه الاستثمار في ليبيا، العضو في منظمة أوبك، التي تعيش حالة من الاضطراب منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011، إذ أدت النزاعات بين الفصائل المسلحة المتنافسة حول عائدات النفط في كثير من الأحيان إلى إغلاق حقول النفط. وفي سياق متصل، وقّعت ليبيا الشهر الماضي اتفاقاً لمدة 25 عاماً لتطوير النفط مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس.

وتسعى ليبيا منذ سنوات إلى استعادة موقعها مصدراً رئيسياً للطاقة في منطقة البحر المتوسط، مستفيدة من امتلاكها أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا. إلا أن قطاع الطاقة الليبي واجه تحديات كبيرة منذ عام 2011، نتيجة الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة التي انعكست على استقرار الإنتاج وتسببت في إغلاق متكرر لحقول النفط والغاز وخطوط التصدير.

تعكس خطط ليبيا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي توجهاً استراتيجياً لتعزيز دورها في سوق الطاقة العالمية، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على مصادر بديلة للطاقة. غير أن نجاح هذه الخطط يبقى مرتبطاً بقدرة البلاد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الدولية. وإذا تمكنت ليبيا من تجاوز هذه التحديات، فقد تتمكن من استثمار احتياطياتها الضخمة من الغاز لتعزيز إيراداتها الاقتصادية واستعادة موقعها مورداً مهماً للطاقة في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)