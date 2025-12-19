- تصاعدت المخاوف في ليبيا بسبب المضاربة بالعملات الأجنبية والدينار الليبي في السوق الموازية، مما دفع مصرف ليبيا المركزي للتحذير من الآثار السلبية لهذه الممارسات على الاستقرار المالي، ودعا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مكاتب الصرافة غير المرخصة. - أغلقت دوريات جهاز الحرس البلدي عدداً من محال الصرافة في طرابلس لعدم امتلاكها تراخيص، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، وأكد المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي على أهمية ضبط السوق الموازية وتعزيز الشفافية. - أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح 91 شركة ومكتب صرافة أذونات مزاولة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 278، بهدف تعزيز تداول النقد ضمن القنوات الرسمية وتقليل الاعتماد على السوق الموازية.

تصاعدت المخاوف في ليبيا بشأن نشاط المضاربة بالعملات الأجنبية والدينار الليبي في السوق الموازية، إذ حذر مصرف ليبيا المركزي من الآثار السلبية لهذه الممارسات على الاستقرار المالي للبلاد، ودعا السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ مكاتب الصرافة غير المرخصة.

وفي خطاب رسمي وجهه إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي، أشار المصرف إلى رصد العديد من المكاتب والشركات التي تقوم بتحويل الأموال داخل وخارج ليبيا دون رقابة، وتمويل أنشطة غير مشروعة، واستيراد سلع خارج المنظومة المصرفية، وهو ما يشكل خرقاً لقوانين النشاط التجاري وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في تداول الدينار خارج القطاع المصرفي، ما يرفع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية.

وطالب المركزي بإغلاق الشركات والمكاتب غير المرخصة كافّة، ومراقبة حركة نقل الأموال للتأكد من مصادرها، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق المالية.

وفي وقت متزامن، أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، محمد الناعم، لـ"العربي الجديد" أن دوريات الجهاز أغلقت عدداً من محال الصرافة في سوق المشير وسط طرابلس، لعدم امتلاكها تراخيص صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، ضمن حملة رقابية تهدف إلى تنظيم نشاط السوق غير الرسمية.

وجاءت هذه الإجراءات بعد قفزة مفاجئة في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، الذي تجاوز مستوى 8.54 دنانير، ما أدى إلى اضطراب واضح في حركة البيع والشراء ودفع المتعاملين إلى التريث أو تعليق نشاطهم مؤقتاً.

وبحسب مصادر بالسوق، شهدت أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة تقلّبات حادة، وسط حالة من القلق بين المتعاملين حول استمرار صعود العملات الأجنبية مقابل الدينار، ما يزيد الترقب ويعمق المخاوف من تأثير ذلك على الأسعار ومستوى السيولة في الأسواق.

وفي خضم هذه الإجراءات، وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، اقتحام المنازل والمتاجر ومصادرة الأموال بالقوة بأنها ليست سياسة اقتصادية، بل جريمة ترتكب باسم الدولة. وقال الفضيل لـ"العربي الجديد" "البلطجة ليست سياسة اقتصادية، ومن يلجأ إلى هذه الأساليب لا يحل أزمة، بل يخلق كارثة أكبر"، وأضاف أن الأموال المنتزعة لن تعود بالنفع على المواطن الكادح، بل ستنتهي في أيدي الجهات نفسها التي قامت بالاقتحامات والانتهاكات.

من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي إلى أن الإجراءات الأمنية تعكس جزئياً طبيعة الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا، داعياً إلى مواجهة السوق والمضاربات التي أدت إلى فارق يصل إلى 31% بين السعر الرسمي والموازي للعملات. وأوضح لـ"العربي الجديد" أن ليبيا سبق وأن نفذت حملات أمنية مماثلة في التسعينيات، ما ساهم في خفض سعر الدولار عبر اقتصار العمل على شركة الصرافة الحكومية وتنظيم تداول العملات على نحوٍ أكثر ضبطاً.

وشدد الهادي على أن الحل الحقيقي يكمن في ضبط السوق الموازية وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات القسرية التي لا تحقق أي فائدة مباشرة للمواطنين، مؤكداً أن ضبط المضاربات وتنظيم تداول النقد سيكون له أثر إيجابي على الاستقرار المالي وتقليل التباين بين الأسواق الرسمية والموازية.

وقال رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد أبو لموشة، إن الحملة الأمنية انطلقت بالفعل من مدينتَي بنغازي وسبها، على أن تتوسع تدريجياً لتشمل مدناً أخرى، بهدف ضمان وصول النقد إلى المواطنين عبر القنوات الرسمية ومكافحة جرائم غسل الأموال والمضاربة غير القانونية، وأضاف أن الحملات ستنفذ وفق تقييمات أمنية ومصرفية دقيقة لضمان تحقيق أهدافها دون إرباك النشاط الاقتصادي المشروع

وفي سياق متصل، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح 91 شركة ومكتب صرافة أذونات مزاولة نهائية جديدة، في إطار خطة المصرف لتفعيل دور شركات ومكاتب الصرافة وتنظيم تداول النقد في السوق المحلية.

ويأتي هذا الإعلان إلحاقاً للإعلانات السابقة التي شملت منح إذن مزاولة نهائي لـ 187 شركة ومكتب صرافة، ليصل بذلك إجمالي الشركات والمكاتب الحاصلة على إذن مزاولة نهائي إلى 278 شركة ومكتباً، تغطي مختلف مناطق ليبيا.

وأوضح المصرف أنّ هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تداول النقد ضمن القنوات الرسمية وتقليل الاعتماد على السوق الموازية، بما يساهم في ضبط النشاط المالي وحماية الاستقرار النقدي في البلاد.