ليبيا تبدأ مرحلة من التنقيب النفطي لتعزيز احتياطياتها

- بدأت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عمليات الحفر الاستكشافية في البئر K1-NC2 بحوض غدامس لتعزيز احتياطيات النفط والغاز، بإشراف شركة الخليج العربي للنفط، بهدف الوصول إلى عمق 11,700 قدم لاستكشاف تكوينات جيولوجية جديدة. - تسعى ليبيا لزيادة إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول 2026، مع استثمارات تقدر بـ4 مليارات دولار، حيث يبلغ الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل يومياً، وسط اهتمام عالمي بجولة التراخيص الجديدة. - رغم ارتفاع صادرات النفط بنسبة 23% في 2025، يبقى استقرار الإنتاج رهيناً بالوضعين السياسي والأمني، مما يؤثر على الاستثمارات الأجنبية والخطط طويلة الأمد في قطاع الطاقة.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الخميس، بدء عمليات الحفر الاستكشافية في البئر K1-NC2 الواقعة في منطقة جنوب الجبل الغربي ضمن حوض غدامس، في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطيات البلاد من النفط والغاز بعد سنوات من الاضطرابات التي أثرت في هذا القطاع الحيوي. وقالت المؤسسة في بيان إن عمليات الحفر تُجرى تحت إشراف شركة الخليج العربي للنفط التابعة لها، باستخدام الحفارة (ADWOC#7004) المملوكة للشركة العربية للحفر وصيانة الآبار، وفق عقود تشغيلية رسمية وإجراءات ترخيص معتمدة.

وأضافت أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى عمق يبلغ 11,700 قدم لاستكشاف تكوينات جيولوجية يُتوقع أن تحتوي على كميات جديدة من النفط الخام والغاز الطبيعي، موضحةً أن البئر الجديدة هي العاشرة ضمن سلسلة الآبار الاستكشافية التي نفذتها شركة الخليج العربي في المنطقة نفسها منذ عام 1985. وأكدت المؤسسة أن فرقها الفنية تتابع سير العمل ميدانياً لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة وحماية البيئة. ويُعد حوض غدامس من أبرز الأحواض الرسوبية في ليبيا، إذ يحتوي على مكامن نفطية وغازية تُعد من الأكثر أهمية في شمال أفريقيا.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه ليبيا إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2026، وفق ما أعلن وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، الذي قدّر حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف بنحو 4 مليارات دولار. وقال عبد الصادق في تصريحات صحافية إن الإنتاج الحالي يبلغ حوالي 1.4 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن إعادة تطوير الحقول المنتجة وتحديث البنية التحتية باستخدام تقنيات حديثة يمكن أن يدفعا بالمستويات نحو الهدف المنشود.

وأوضح أن "الاحتياطات المؤكدة من النفط في ليبيا تصل إلى نحو 48 مليار برميل"، مضيفاً أن أكثر من 30 شركة عالمية أبدت اهتمامها بالمشاركة في جولة التراخيص الجديدة التي أطلقتها المؤسسة، والمتوقع إعلان نتائجها خلال عام 2026. وتشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن الإيرادات العامة حتى نهاية سبتمبر/أيلول بلغت 94.6 مليار دينار ليبي أي نحو 17 مليار دولار، منها 79.4 مليار دينار من العائدات النفطية، أي ما يعادل أكثر من 83% من إجمالي الإيرادات، ما يعكس الاعتماد شبه الكامل للاقتصاد الليبي على النفط.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، ارتفعت صادرات ليبيا النفطية المنقولة بحراً بنسبة 23% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 1.19 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ964 ألف برميل في الفترة نفسها من عام 2024، مع استمرار الأسواق الأوروبية في الاستحواذ على النصيب الأكبر من الشحنات. ورغم المؤشرات الإيجابية، يرى محللون أن استقرار الإنتاج في ليبيا يبقى رهيناً بالوضعين السياسي والأمني، إذ تعاني البلاد من انقسام مؤسساتي منذ أكثر من عقد، مما ينعكس سلباً على الاستثمارات الأجنبية والخطط طويلة الأمد في قطاع الطاقة.