ليبيا: المؤسسة الوطنية للنفط تستعيد مصفاة رأس لانوف النفطية

- استعادة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السيطرة الكاملة على مجمع ومصفاة رأس لانوف بعد إنهاء الشراكة مع شركة "تراستا" الإماراتية، مما يمثل تحولاً مهماً في قطاع الطاقة الليبي منذ 2011. - الاتفاق مع "تراستا" تضمن تسوية مالية بقيمة 119 مليون دولار، مما يمهد الطريق لإعادة هيكلة وتشغيل مجمع رأس لانوف تحت إدارة ليبية كاملة، ويعكس قدرة الكفاءات الليبية على حماية حقوق الدولة. - مصفاة رأس لانوف، الواقعة في منطقة الهلال النفطي، تُعد من أكبر منشآت التكرير في ليبيا بطاقة 220 ألف برميل يومياً، وتسعى السلطات لإعادة تأهيلها للحد من الاعتماد على استيراد الوقود.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة الكاملة على مجمع ومصفاة رأس لانوف، أحد أكبر الأصول النفطية والبتروكيميائية في البلاد، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة "تراستا" الإماراتية، ينهي نزاعاً قانونياً وتحكيمياً استمر أكثر من عقد.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن الاتفاق يقضي بإنهاء الشراكة مع شركة "تراستا"، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، وخروج الطرف الأجنبي من الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط "ليركو"، مقابل تسوية مالية بلغت 119 مليون دولار. وبموجب الاتفاق، آلت ملكية المصفاة والمجمع الصناعي بالكامل إلى المؤسسة الوطنية للنفط، في خطوة اعتبرتها المؤسسة تحولاً مهماً في مسار قطاع الطاقة الليبي منذ عام 2011.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان أن الاتفاق "ينهي رسمياً الشراكة الأجنبية داخل ليركو"، ويفتح الطريق أمام "إعادة هيكلة وتشغيل مجمع رأس لانوف تحت إدارة ليبية كاملة"، وأضاف أن التوصل إلى الاتفاق يمثل "إنهاءً لأحد أكثر الملفات تعقيداً في قطاع النفط والغاز الليبي"، مؤكداً أن استعادة السيطرة على المجمع تمهد لمرحلة جديدة من إعادة التأهيل والتشغيل والتطوير.

وأشار إلى أن ما تحقق "يعكس قدرة الكفاءات الليبية على حماية حقوق الدولة واستعادة أصولها الاستراتيجية عبر المسارات القانونية والتفاوضية"، مشيداً بجهود فرق التفاوض والكوادر القانونية والفنية التابعة للمؤسسة طوال سنوات النزاع.

وتأسست الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط "ليركو" عام 2008 كشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "تراستا" الإماراتية، بهدف تطوير وتشغيل مجمع رأس لانوف النفطي والبتروكيميائي.

وتقع مصفاة رأس لانوف في منطقة "الهلال النفطي" شرق ليبيا، وتُعد من أكبر منشآت التكرير في البلاد بطاقة تصميمية تصل إلى 220 ألف برميل يومياً، إلّا أن عمليات التشغيل فيها تعرضت خلال السنوات الماضية إلى اضطرابات متكررة بسبب النزاعات القضائية والأوضاع الأمنية.

ويضم المجمع وحدات للتكرير والبتروكيميائيات ومرافق للتخزين والتصدير، وكان يمثل قبل سنوات أحد أهم مراكز الصناعات النفطية في شمال أفريقيا، قبل أن تؤدي الحرب والانقسامات السياسية إلى تراجع نشاطه. ويعتمد الاقتصاد الليبي على نحوٍ شبه كامل على عائدات النفط، فيما تسعى السلطات إلى إعادة تأهيل المصافي المحلية للحد من الاعتماد على استيراد الوقود، الذي يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنوياً.