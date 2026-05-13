- أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن رؤية استراتيجية للتعاون مع الصين لتعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتحول الرقمي، ضمن الحوارية الليبية ـ الصينية للاستراتيجية الاقتصادية. - تتضمن الرؤية ثلاث مراحل: عودة الشركات الصينية واستئناف المشاريع، تعزيز التعاون ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. - شهدت العلاقات التجارية نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 520 مليون دولار في شهر واحد، مع ارتفاع الصادرات الليبية بنسبة 378%، وعقدت اللجنة العليا للتعاون اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مبادرة "التعريفة الصفرية".

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إن رؤية التعاون مع الصين تقوم على اعتبارها "شريكاً استراتيجياً" ضمن مسار اقتصادي متعدد المراحل، يهدف إلى إعادة صياغة طبيعة الشراكة الثنائية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتحول الرقمي. وجاءت تصريحات الدبيبة خلال انطلاق "الحوارية الليبية ـ الصينية للاستراتيجية الاقتصادية" في طرابلس، بحضور السفير الصيني لدى ليبيا، وممثلين عن شركات صينية كبرى، إلى جانب مسؤولين ليبيين من قطاعات الاقتصاد والتخطيط والاستثمار، في خطوة تعكس تسارع التقارب الاقتصادي بين الجانبين بعد سنوات من التذبذب.

وأوضح الدبيبة أن المرحلة الأولى من هذه الرؤية تركز على "عودة الشركات الصينية إلى السوق الليبية" واستئناف نشاطها في مشاريع الطاقة والإسكان والبنية التحتية، مؤكداً أن ليبيا "جاهزة" لاستئناف المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة في قطاعات الكهرباء والطرق والموانئ. وأضاف أن المرحلة الثانية تقوم على تعزيز التعاون ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، مستفيدة من الموقع الجغرافي لليبيا الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا، بما يؤهل البلاد للتحول إلى مركز اقتصادي ولوجستي إقليمي يخدم تدفقات التجارة والاستثمار بين الضفتين.

أما المرحلة الثالثة، بحسب الدبيبة، فتتمثل في "نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة"، عبر دمج الخبرات الصينية في الاقتصاد الليبي، ودعم التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الذكي، إلى جانب الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وبناء قدرات الكوادر المحلية، في محاولة للانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير الخام إلى اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعاً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثّف فيه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية بين طرابلس وبكين، وسط توجه رسمي لإحياء مشاريع كبرى في مجالات الطاقة والإنشاءات والنقل، بعد سنوات من التعثر بسبب الأوضاع السياسية والانقسام المؤسسي. وفي موازاة ذلك، سجلت المبادلات التجارية بين ليبيا والصين قفزة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع دخول اتفاق "تصفير الرسوم الجمركية" على الصادرات الليبية حيز التنفيذ، ما انعكس مباشرة على حركة الشحن البحري، ولا سيما عبر ميناء بنغازي البحري، الذي بات أحد أبرز الممرات التجارية نحو الأسواق الآسيوية.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن "مرصد التعقيد الاقتصادي العالمي"، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 520 مليون دولار خلال شهر واحد، ما يعكس تسارعاً واضحاً في وتيرة المبادلات مقارنة بالفترات السابقة، ويؤشر إلى تنامي الدور الصيني باعتبارها شريكاً تجارياً رئيسياً لليبيا على مستوى القارة الآسيوية. وسجلت الصادرات الليبية إلى السوق الصينية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 378%، لتصل إلى نحو 223 مليون دولار، مدفوعة أساساً بشحنات النفط الخام التي تشكل العمود الفقري للصادرات الليبية، إلى جانب كميات محدودة من المعادن، في وقت لا تزال فيه سلاسل القيمة المضافة محدودة.

في المقابل، بلغت الواردات الليبية من الصين نحو 297 مليون دولار، وشملت معدات ثقيلة ومواد بناء وأنابيب حديد وصلب وآلات صناعية وأجهزة إلكترونية، ما يعكس استمرار اعتماد السوق الليبية على المنتجات الصناعية الصينية، خصوصاً في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي ـ الصيني اجتماعاً في طرابلس لمتابعة مخرجات الزيارة الأخيرة إلى بكين، ومراجعة آليات تنفيذ مبادرة "التعريفة الصفرية". وبحث الاجتماع، وفق بيان رسمي، خطط تفعيل عودة الشركات الصينية إلى السوق الليبية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والاتصالات وإعادة إعمار البنية التحتية، إلى جانب تسريع إجراءات المشاريع المتوقفة عبر آليات التنسيق المشترك. وشدد رئيس اللجنة عبد المجيد المليقطة على ضرورة إزالة العقبات الإجرائية وتفعيل مسارات الحوكمة المشتركة مع الجانب الصيني، لضمان انتقال الاتفاقات من الإطار السياسي إلى التنفيذ العملي على الأرض خلال المرحلة المقبلة.