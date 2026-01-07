ليبيا... الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية

- يشهد الدينار الليبي تقلبات حادة، حيث ارتفع الدولار في السوق الموازية إلى 8.75 دنانير، مما يعكس اختلالات في السياسات النقدية ويثير مخاوف من خفض القيمة وتأثيرها على المعيشة. - دعا الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة إلى إلغاء الضريبة على سعر الصرف وإقرار ميزانية متوازنة لعام 2026، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة. - أشار الخبراء إلى تجارب سابقة في فرض الرسوم على بيع العملة الأجنبية وتأثيرها، مع توقعات بتكرار الأزمة في 2026، دون حلول جذرية للقضايا الأساسية.

يتواصل الجدل في ليبيا حول مستقبل سعر صرف الدينار، في وقت يشهد فيه الدولار ارتفاعاً متسارعاً في السوق الموازية، واتساعاً غير مسبوق في الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية، ما يعكس هشاشة التوازنات النقدية والمالية، ويعيد إلى الواجهة مخاوف قديمة من تكرار سيناريوهات خفض القيمة وما يرافقها من ضغوط معيشية.

وسجّل سعر الدولار في السوق الموازية نحو 8.75 دنانير منذ مطلع العام الجاري، بينما يقترب سعر الصرف عبر الشيكات المصرفية من 10 دنانير، في مقابل سعر رسمي حدده مصرف ليبيا المركزي عند 5.40 دنانير، وسعر رسمي مشمول بالضريبة يبلغ 6.40 دنانير للدولار.

ويعني ذلك أن الفارق بين السعر الرسمي المشمول بالضريبة وسعر السوق الموازية يصل إلى نحو 36.7%، وهي نسبة يعتبرها اقتصاديون مؤشراً على اختلال عميق في سياسات إدارة النقد الأجنبي، وفشل الإجراءات المتخذة حتى الآن في كبح جماح السوق السوداء.

ويرى محللون أن تعدد أسعار الصرف لا يعكس فقط ضغوط الطلب على الدولار، بل يكشف أيضاً عن "أزمة ثقة" في السياسات النقدية والمالية، في ظل غياب ميزانية عامة موحدة، واستمرار الإنفاق المرتفع، وتراجع الإيرادات النفطية مقارنة بالمستهدف.

في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة مصرف ليبيا المركزي إلى إلغاء الضريبة المفروضة على سعر الصرف تنفيذاً لأحكام القضاء، إلى جانب إلغاء الرسم المتبقي البالغ 15% على مبيعات النقد الأجنبي، مع التشديد على ضرورة عدم المساس بسعر صرف الدينار تمهيداً لاستقراره. كما طالب أبوسنينة مجلس النواب بإقرار ميزانية عامة واحدة ومتوازنة لعام 2026، لا يتجاوز فيها الإنفاق العام 120 مليار دينار، مع التزام المصرف المركزي بعدم تمويل أي إنفاق يتجاوز الإيرادات الفعلية، شريطة التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتوريد كامل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي.

ودعا خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى إيقاف مبادلة النفط الخام بالمحروقات، وإنهاء أسلوب الدفع بالإنابة الذي تتبعه بعض الشركات الأجنبية، وترشيد الإنفاق العام، والبدء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تطاول المالية العامة ونظم جباية وتوريد قيمة المحروقات المباعة محلياً، إلى جانب وضع أولويات صارمة للمشاريع التنموية وبرمجتها على أكثر من سنة، وتوجيه أي فائض في الإيرادات لسداد الدين العام.

من جهته، استعاد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، تجربة فرض الرسوم على بيع العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي فرض في سبتمبر/ أيلول 2018 رسماً بنسبة 183%، ما رفع سعر الدولار من 1.4 دينار إلى 3.65 دنانير، وحقق للحكومة إيرادات قُدّرت بنحو 51 مليار دينار.

وأوضح لـ"العربي الجديد" أن هذا الرسم أُلغي مطلع 2021، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار بنسبة 70%، ليصبح سعر الدولار 4.48 دنانير، وهو ما أدى، بحسب قوله، إلى رفع سعر الصرف بمعدل يفوق أثر الرسم نفسه.

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل فيقول لـ"العربي الجديد" إن عام 2026 قد يشهد تكراراً للأزمة نفسها ولكن بجرعة أقوى، في ظل تسريبات عن حزمة إجراءات محتملة، من أبرزها تخفيض جديد لقيمة الدينار مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة مع إلغاء الضريبة، ليقترب السعر من 6.35 دنانير للدولار. وتشمل هذه الإجراءات، بحسب الفضيل، البدء الفعلي في عمل مكاتب وشركات الصرافة، وفرض موازنة استيرادية تتضمن قيوداً على الواردات، وتسعيرة جبرية للسلع الموردة عبر الاعتمادات المستندية، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات بيع النقد الأجنبي من خلال شركات مراجعة دولية.

غير أن الفضيل يحذر من أن القضايا الجوهرية، مثل الميزانية الموحدة، والمقايضة، وبيع النفط بالإنابة، لا تزال عالقة، "ولا يلوح في الأفق أي حل جذري لها".