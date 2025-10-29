ليبيا: اكتشاف نفطي جديد في حوض سرت لصالح شركة نمساوية

- أعلنت المؤسسة الليبية للنفط عن اكتشاف نفطي جديد في حوض سرت لصالح شركة "أو إم في" النمساوية، مما يشير إلى عودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي الليبي بعد سنوات من الاضطرابات. - الاكتشاف تحقق في البئر الاستكشافية "B1" بمعدل إنتاج تجريبي تجاوز 4200 برميل نفط و2.6 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ضمن اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط. - تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يومياً، مع تعزيز الشراكات الدولية وتطوير القطاع وفق أحدث المعايير العالمية.

أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الأربعاء، عن كشف نفطي جديد في حوض سرت لصالح شركة "أو إم في- OMV" النمساوية وقالت إنه مؤشر على عودة الاستثمارات الأجنبية تدريجياً إلى القطاع النفطي الليبي بعد سنوات من الاضطرابات الأمنية وتراجع الإنتاج. وقالت المؤسسة في بيان إن الاكتشاف تحقق في البئر الاستكشافية "B1" بمنطقة العقد 106/4، على عمق يبلغ نحو 10 آلاف و476 قدماً، مضيفة أن معدل الإنتاج التجريبي تجاوز 4200 برميل نفط يومياً، إلى جانب 2.6 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه لشركة "أو إم في" في تلك المنطقة، ضمن اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج (إبسا) الموقعة مع المؤسسة الوطنية للنفط عام 2008، بحسب البيان.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تسعى فيه المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع الإنتاج إلى مستويات تتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً، رغم التحديات التي تواجه القطاع من حيث التمويل والبنية التحتية والظروف الأمنية المتقلبة.

واستأنفت الشركة النمساوية عمليات الحفر في ليبيا خلال عام 2023، بعد توقف دام أكثر من عقد، لتعود بذلك إلى حوض سرت الذي يُعدّ من أقدم وأغزر الأحواض النفطية في البلاد. وكانت "أو إم في" قد وصفت في وقت سابق عودتها إلى ليبيا بأنها "قوية"، مشيدة بما قالت إنه تعاون مثمر مع السلطات والشركاء المحليين، في إطار خطتها للتوسع في القارة الأفريقية.

وتمتلك ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، واحداً من أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، إذ بلغ حجم احتياطي النفط المثبت في 2024 بنحو 50 مليار برميل، وهو ما يضعها في المركز التاسع عالمياً بأكبر كمية من احتياطات النفط الخام، وذلك بزيادة ملياري برميل عن الإحصاءات السابقة.

وبلغت إيرادات ليبيا من النفط حتى شهر سبتمبر الماضي 17.7 مليار دولار وفق بيانات لمصرف ليبيا المركزي فيما يبلغ إنتاج البلاد حوالى 1.3 مليون برميل يومياً.

وفي سياق متصل، بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان مع وفد من شركة "شيفرون" الأميركية توسيع التعاون المشترك في مجالات الطاقة، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة وفتح آفاق جديدة من الشراكات الدولية، بما يضمن تطوير قطاع النفط وفق أحدث المعايير العالمية.

وأوضحت مؤسّسة النفط عبر بيان لمكتبها الإعلامي أنّ الاجتماع ناقش سبل توسيع مجالات التعاون المشترك خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجدّدة والتقنيات الحديثة في الصناعة.