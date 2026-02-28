ليبيا: ارتفاع سعر البيض 66% في رمضان

- ارتفاع أسعار البيض في ليبيا بنسبة 66% يضغط على الأسر، حيث أصبح شراء طبق كامل عبئاً مالياً، مما دفع المستهلكين لشراء البيض بالقطعة. - الزيادة في الأسعار تعود لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مما أثر على تكاليف الإنتاج مثل الأعلاف والأدوية البيطرية، وفقاً لمربي الدواجن علي المشاط. - تاجر الجملة سعيد أبو غمجة يوضح أن الأسعار شهدت تقلبات، معتبراً أن السعر الحالي لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، محذراً من موجة ارتفاعات جديدة.

لم يعد شراء طبق كامل من البيض خياراً متاحاً لكثير من الليبيين، إذ بات بعض المستهلكين يقتنون البيض بالقطعة الواحدة بعد الارتفاع القياسي في الأسعار، في مشهد يعكس تزايد الضغوط المعيشية على الأسر مع استمرار موجة الغلاء في الأسواق المحلية. وشهدت أسعار البيض في ليبيا ارتفاعاً قياسياً خلال الأيام الأخيرة، إذ بلغ سعر طبق البيض (30 بيضة) نحو 30 ديناراً (سعر الصرف 6.3 دنانير للدولار)، مسجّلاً زيادة تقدر بنحو 66% مقارنة بمستوياته مع بداية شهر رمضان، وفق تقديرات محللين اقتصاديين ومتابعين للأسواق المحلية.

وفي عدد من أسواق العاصمة طرابلس، يقول مواطنون إن سعر البيضة الواحدة وصل إلى دينار تقريباً، ما دفعهم إلى تغيير عادات الشراء اليومية. ويقول عبد الرحيم الشنطة لـ"العربي الجديد" إن شراء طبق كامل أصبح عبئاً مالياً، مضيفاً: "أصبحت أشتري البيض بالبيضة الواحدة أو خمس بيضات فقط بحسب ما أستطيع، بعدما كان من السهل شراء طبق كامل".

وتقول المواطنة أم محمد، وهي ربة منزل، لـ "العربي الجديد"، إن البيض كان من السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة يومياً، لكنها باتت اليوم تقلل الكميات المشتراة. وأضافت: "البيض كان الحل الأرخص لإعداد وجبات سريعة للأطفال، أما الآن فأصبحنا نحسب حساب كل بيضة". ويعزو مربّو الدواجن الزيادة إلى الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو ما انعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج، خاصّة أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات، إضافة إلى تكاليف العمالة الأجنبية.

ويقول المربّي علي المشاط، وهو صاحب مزرعة دواجن، لـ "العربي الجديد"، إن "ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، الذي وصل إلى نحو عشرة دنانير، أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار المدخلات الأساسية للإنتاج"، موضحاً أن تكاليف الأدوية البيطرية والعمالة والنقل ارتفعت بالتزامن، ما دفع المنتجين إلى رفع الأسعار للحفاظ على استمرارية النشاط وهامش الربح.

من جانبه، يوضح تاجر الجملة سعيد أبو غمجة، في منطقة جنوب طرابلس، أن أسعار البيض شهدت تقلبات خلال الأسابيع الماضية، إذ ارتفعت قبل شهر رمضان ثم تراجعت نسبياً قبل أن تعاود الصعود مجدداً. وأضاف أن سعر الطبق كان يدور غالباً حول 25 ديناراً، قبل أن يصل حالياً إلى 30 ديناراً للمستهلك، بينما بلغ سعر البيض المغلف نحو 40 ديناراً، معتبراً خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن السعر الحالي "لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن"، ومشيراً إلى أن التجار يحمّلون المربّين مسؤولية الزيادة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

بدوره، قال المختصّ في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر لـ"العربي الجديد" إن أسعار البيض سجّلت قفزة بنحو 66% مقارنة ببداية الشهر، واصفاً الزيادة بأنها "ارتفاع قياسي" في سلعة غذائية أساسية تعتمد عليها الأسر الليبية يومياً، محذّراً من أن استمرار تقلبات سعر الصرف قد يدفع أسعار المنتجات الغذائية المحلية إلى موجة ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة.