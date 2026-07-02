ليبيا: إنتاج 42 مليون برميل نفط في يونيو و3.26 مليارات دولار إيرادات

- بلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام في يونيو 2026 نحو 41.87 مليون برميل، مع إيرادات نفطية تجاوزت 3.26 مليارات دولار، مما يعكس اعتماد الاقتصاد الليبي الكبير على قطاع الطاقة. - تم تحويل 7.76 ملايين برميل إلى المصافي المحلية، بينما خصص 372 ألف برميل لتوليد الكهرباء، وبلغ متوسط سعر خام برنت 107.554 دولارات للبرميل. - أعلنت شركة إيني الإيطالية بدء الإنتاج من مشروع ضغط الغاز في منصة صبراتة، مما يعزز إنتاج الغاز ويدعم أمن الطاقة في ليبيا، مع توقع زيادة الإنتاج السنوي بنحو 800 مليون متر مكعب.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ نحو 41.87 مليون برميل خلال يونيو/حزيران 2026، فيما تجاوزت الإيرادات النفطية المحصلة والمحوّلة إلى الحساب السيادي 3.26 مليارات دولار، في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي بصورة كبيرة على عائدات قطاع الطاقة.

وأظهرت بيانات المؤسسة التي نشرتها المؤسسة اليوم الخميس أن حصة الدولة الليبية من إنتاج النفط بلغت 29.95 مليون برميل، مقابل 10.91 ملايين برميل لحصة الشركاء، بينما وصلت الكميات المتاحة للتصدير إلى 25.48 مليون برميل، وهي تشمل الإنتاج المحول إلى المخزون خلال مايو/أيار، إضافة إلى الكميات التراكمية المخزنة من الفترات السابقة.

وبحسب البيانات، جرى تحويل 7.76 ملايين برميل إلى المصافي المحلية للتكرير، في حين خُصص نحو 372 ألف برميل لتزويد محطتي أوباري ومليته بالكميات اللازمة لتوليد الكهرباء. وسجل متوسط سعر خام برنت خلال الفترة 107.554 دولارات للبرميل.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، بلغ الإنتاج 73.32 مليار قدم مكعبة خلال يونيو/حزيران، فيما وصل الغاز المتاح للاستهلاك إلى 71.66 مليار قدم مكعبة، واستهلكت السوق المحلية 53.38 مليار قدم مكعبة، بينما بلغت كميات الغازات الحامضية والهيدروكربونية منخفضة الضغط 11.37 مليار قدم مكعبة.

وعلى صعيد الإيرادات، أفادت المؤسسة بأن إجمالي الإيرادات النفطية المحصلة والمحوّلة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي بلغ 3.260 مليارات دولار، إضافة إلى 2.722 مليار دينار ليبي تمثل إتاوات وضرائب عقود الامتياز المحولة إلى وزارة النفط والغاز.

إنتاج النفط الخام الليبي وتوزيعه في يونيو 2026 أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

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وتشكل عائدات النفط والغاز المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في ليبيا، إذ يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على صادرات المحروقات لتمويل الإنفاق العام وتوفير النقد الأجنبي.

وفي تطور متصل، أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة بدء الإنتاج بنجاح من مشروع ضغط الغاز في منصة صبراتة البحرية الذي تنفذه بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط عبر مشروع مليتة للنفط والغاز، في خطوة تستهدف تعزيز إنتاج الغاز من حقل بحر السلام ودعم أمن الطاقة في ليبيا.

وقالت الشركة إن المشروع يتضمن تركيب وحدة ضغط بحرية جديدة تزن 1600 طن ومزودة بخطوط ضغط حديثة، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 440 مليون قدم مكعبة يومياً، بما يتيح المحافظة على مستويات الإنتاج رغم الانخفاض الطبيعي في ضغط مكامن حقل بحر السلام. وأضافت أن المشروع من المتوقع أن يرفع الإنتاج بنحو 800 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، إلى جانب كميات من المكثفات، بما يسهم في تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقل وزيادة معدلات استخلاص الغاز.

ويبلغ إنتاج النفط الخام في ليبيا 1.44 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 2013، في مؤشر على استمرار تعافي قطاع النفط بعد سنوات من الاضطرابات والإغلاقات المتكررة.