ليبيا: إقبال محدود للمستهلكين رغم تخفيضات في حملة الجمعة البيضاء

- أطلقت المحال التجارية في ليبيا حملات "الجمعة البيضاء" بتخفيضات تصل إلى 70% لتنشيط الحركة التجارية وتصريف البضائع الراكدة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة. - يواجه المواطنون صعوبة في الاستفادة من التخفيضات بسبب نقص السيولة النقدية واعتماد بعض المحال على الدفع النقدي فقط، مما يعكس الأزمة المالية في البلاد. - شملت التخفيضات قطاع الأدوية والسلع الأساسية، حيث يحاول التجار التخلص من المخزون، بينما يترقب المواطنون حلولاً لأزمة السيولة والتضخم.

دفعت الأزمة الاقتصادية في ليبيا، التي تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للدينار، بالعديد من المحال التجارية إلى إطلاق حملات تخفيضات "الجمعة البيضاء" بنسب مغرية تصل إلى 50% وحتى 70%، في محاولة يائسة لتصريف البضائع الراكدة مع قرب نهاية العام.

وعلى الرغم من أن هذه المبادرات تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية المتوقفة تقريباً منذ أشهر، إلا أنها تكشف عن عمق التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطن الليبي، لا سيما في ظل أزمة السيولة الخانقة التي تعاني منها المصارف المحلية.

تخفيضات شاملة وركود حاد

انتشرت إعلانات التخفيضات بشكل واسع النطاق عبر لافتات الشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي، ولم تعد مقتصرة على قطاع الملابس التقليدية، بل امتدت لتشمل السلع الغذائية الأساسية وبعض أصناف الأدوية. ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من الركود التجاري الذي أعقب قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية في شهر إبريل/نيسان الماضي.

ويرى علي عزيز، صاحب محل تجاري في منطقة حي الأندلس بطرابلس، أن "تخفيضات هذا العام تختلف كلياً عن الأعوام السابقة"، مشيراً إلى أنه بعد تخفيض قيمة العملة، أصبحت الحركة التجارية شبه واقفة، وعمليات البيع والشراء محدودة جداً. وأوضح لـ"العربي الجديد" أن التخفيضات وصلت إلى 70% هذا العام، إلا أن الإقبال ظل "ضعيفاً جداً" وعمليات الشراء "بسيطة جداً". وأشار إلى أن جميع المواطنين يستفسرون عن إمكانية استخدام البطاقة المصرفية للدفع. وعن سبب رفع نسبة الخصم إلى هذا الحد.

غياب السيولة

وحال عائق السيولة النقدية دون إقبال المواطنين على هذه التخفيضات رغم استحسانها، لكن العقبات منعتهم وجعلت عملية الشراء محدودة، وهذا ما ترجمه المواطن الخمسيني صابر النويصري الذي وصف الفكرة بأنها "ممتازة"، لكنه أشار خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن مشكلة الدفع حالت دون الاستفادة من المبادرة، وقال: "لا توجد خيارات أمامنا إلا التعامل بالبطاقة المصرفية، وبعض المحال يصر على الدفع النقدي (كاش)، وهذا غير متوفر لدى الجميع".

مسعود الجبالي، القادم من منطقة جبل نفوسة غربي البلاد، اعتبر أن التخفيضات "جيدة جداً"، خاصة في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار الملابس مؤخراً. وأضاف لـ"العربي الجديد": "الأسعار الآن في متناول الجميع، ولكن التخفيضات المحددة بيوم واحد تجعل الحصول على مجموعة سلع محدودة، والكل يتعامل بالبطاقة".

وتعاني ليبيا من أزمة سيولة خانقة، تفاقمت بسبب سحب المصرف المركزي عملات من التداول من دون توفير بديل كافٍ، ما أثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الشراء النقدي.

دوافع متعددة لتخفيض الأدوية

حتى قطاع الأدوية شهد تخفيضات، حيث أوضحت أسماء المحمودي، صاحبة صيدلية في وسط طرابلس، لـ"العربي الجديد"، أن التخفيضات تصل إلى 30% لبعض الأصناف، خاصة تلك التي تشمل "المكملات" والتي تنتهي صلاحيتها في شهر يناير/كانون الثاني 2026، ما يشير إلى محاولة التجار التخلص من المخزون قبل انتهاء مدة الصلاحية.

وتعكس هذه الحملات التجارية المشهد الاقتصادي المعقد في ليبيا، حيث يحاول القطاع الخاص التكيف مع تدهور الأوضاع المعيشية وندرة النقد الأجنبي، بينما يترقب المواطنون حلولاً جذرية لأزمة السيولة والتضخم المستمر.

في هذا السياق، صرح المنتصر بالله التاجوري، صاحب سلسلة مطاعم محلية، بأنه أقدم على تخفيضات تصل إلى 30% بهدف "تحريك السوق"، خاصة في ظل عدم وجود إقبال كبير من المستهلكين على الشراء إلا بأعداد محدودة جداً. وأضاف لـ"العربي الجديد": "منذ يوم الجمعة ومع إطلاق الإعلانات الممولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ارتفع الإقبال، لكنه مرتبط بمشكلة الدفع أو السيولة النقدية".

من جانبه، قال علي الشريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، إن "ما يحدث الآن من ارتفاع كبير في الأسعار أو ما يسمى بالتضخم الجامح يقود الدخول الحقيقية للأفراد إلى الانخفاض وتقليل قدرتهم على الحصول على السلع الأساسية. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن الأسواق "تخفض الأسعار مع نهاية العام للسلع الراكدة" مشيراً إلى أن المواد الغذائية التي شملتها التخفيضات هي بمعظمها "سلع قاربت نهاية صلاحيتها".

وعزا الخبير الاقتصادي هذا التدهور إلى "تدهور قيمة العملة أمام العملات الأجنبية"، ما يتطلب "وقفة جادة من السلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية كافة وغيرها، واتخاذ قرارات عاجلة لحماية المواطن البسيط من الدخول إلى منطقة تحت خط الفقر، حسب قوله.