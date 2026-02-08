ليبيا: أسعار اللحوم ترتفع وتحذيرات من الاحتكار

- تشهد ليبيا ارتفاعاً في أسعار اللحوم بسبب زيادة أسعار الأعلاف والجفاف، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الوطني 85 ديناراً، ولحوم الأبقار 65 ديناراً. - أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً رقابياً لمنح اعتمادات مالية لشركات الأعلاف، بقيمة تجاوزت 910 ملايين دولار، مع إلزام الشركات بالكشف عن الأسعار وقنوات التوزيع. - أسعار الأعلاف الحيوانية مرتفعة، حيث يبلغ سعر علف الأغنام العادي 210 دنانير للقنطار، وتعتبر هذه الأسعار مرجعاً رقابياً لتقييم التزام الشركات بهوامش الربح.

تشهد أسعار اللحوم في ليبيا ارتفاعات ملحوظة، إذ بلغ سعر كيلو اللحم الوطني المحلي 85 ديناراً، ولحوم الأبقار 65 ديناراً، ولحوم الإبل 75 ديناراً، فيما سجلت لحوم الدواجن 14 ديناراً (الدولار يوازي 5.4 دنانير). وقال بشير الحامدي، مربي مواش، لـ"العربي الجديد" إن هذه الارتفاعات جاءت نتيجة صعود أسعار الأعلاف والجفاف الذي شهدته البلاد هذا العام، مشيراً إلى أن سعر قنطار الأعلاف قفز إلى 300 دينار مقارنة بـ200 دينار قبل عام.

وأكد علي شلابي، صاحب محل لحوم في شارع الرشيد، وسط طرابلس، لـ"العربي الجديد" أن الأسعار ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما أشار صاحب شركة لحوم أخرى إلى وجود مضاربات في أسعار المواشي والأعلاف. من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي علي بن الطاهر أن ارتفاع أسعار اللحوم والأعلاف يعكس تأثير العوامل الهيكلية في السوق الليبي، مشيراً إلى أن فائض الاستيراد لا يضمن انخفاض الأسعار بسبب ضعف المنافسة، ووجود ممارسات احتكارية، وتعدد الكيانات القانونية للشركات المستوردة والمصنعة.

وأضاف بن الطاهر لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع تكلفة الأعلاف يمثل عبئاً إضافياً على المربين، مما ينعكس مباشرة على أسعار اللحوم، مؤكداً أن إجراءات وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسعار والتحكّم بالعرض تعدّ خطوة ضرورية، لكنها تحتاج لدعم الرقابة الفعلية لتقليص المضاربات وضمان الاستقرار في السوق. في الوقت نفسه، كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، في تعميم رقابي موسع صدر مطلع يناير/كانون الثاني 2026، عن تفاصيل اعتمادات مالية ضخمة مُنحت لشركات استيراد وصناعة الأعلاف الحيوانية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 910 ملايين دولار، محذرة من ممارسات احتكارية وتحكم متعمد في العرض لا ينعكس على الأسعار في السوق المحلي.

توزعت الاعتمادات على عشرات الشركات العاملة في استيراد الحبوب والبذور والأعلاف، وصناعة وطحن الحبوب، ومضارب الأرز، بنسب متفاوتة، تصدرتها شركات كبرى حصلت على الحصة الأكبر. وأظهرت البيانات أن شركة واحدة استحوذت على 0.09% من القيمة الإجمالية، بما يعادل نحو 802.5 ألف دينار، بينما تراوحت بقية المبالغ بين عشرات الآلاف و12 ألف دينار. وتشير وزارة الاقتصاد إلى أن الاحتياج المحلي السنوي من الأعلاف لا يتجاوز مليوني طن، في حين بلغت الموافقات الممنوحة أكثر من 3.4 ملايين طن، ما يشير إلى وجود فائض كبير في الكميات المستوردة. ورغم ذلك، سجل سعر قنطار الأعلاف الحيوانية نحو 300 دينار، متجاوزاً المستوى المقبول للمربين وأصحاب الحظائر.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذا الفائض لم ينعكس على الأسعار، معتبرة ذلك مؤشراً على وجود ممارسات احتكارية أو تحكّم مصطنع في العرض، مشيرة إلى أن 130 مليون دولار من إجمالي الموافقات صُرفت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، مما ينفي أي اختناقات في الاستيراد أو نقص في النقد الأجنبي. وألزمت الوزارة الشركات بالكشف عن أسعار البيع المعتمدة، وقنوات التوزيع، ومناطق التغطية، والالتزام بتوفير السلع فعلياً وبكميات تتناسب مع حجم الاعتمادات الممنوحة. كما لوّحت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تشمل إحالتهم للجهات الضبطية، وإيقاف أي موافقات للتوريد بالنقد الأجنبي عبر مصرف ليبيا المركزي.

ويظهر جدول الأسعار الأعلى للمربين وأصحاب حظائر الدواجن، أن سعر علف الأغنام العادي يبلغ 210 دنانير للقنطار، وعلف الأغنام "تسمين" يبلغ 225 ديناراً للقنطار، فيما تصل قيمة العلف البياض إلى 245 ديناراً، وعلف البياض "تنشئة" إلى 225 ديناراً، وعلف الأبقار الحلوب إلى 215 ديناراً، وعلف العجول "تسمين" إلى 210 دنانير، وعلف الشعير المجروش إلى 180 ديناراً. وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار تمثل مرجعاً رقابياً لتقييم مدى التزام الشركات بهوامش الربح المعقولة، مشددة على أنه لا يجوز تجاوزها إلا بمبرّرات تقبلها الوزارة.