ليبيا: تراجع الإيرادات النفطية يفاقم عجز ميزان المدفوعات

- شهدت ليبيا انخفاضًا في الإيرادات النفطية في ديسمبر 2025، حيث بلغت 671 مليون دولار، مع عجز في ميزان المدفوعات قدره 7.8 مليارات دولار حتى نوفمبر، بينما استمر المصرف المركزي في ضخ النقد الأجنبي للحفاظ على الاستقرار النقدي. - بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات 20.76 مليار دولار في الأحد عشر شهراً الأولى من 2025، مع أعلى إيرادات في يوليو، ويأتي ذلك ضمن جهود المصرف لتعزيز الشفافية وسط تقلبات أسعار النفط. - أبدى خبراء قلقهم من انخفاض الإيرادات رغم استقرار الإنتاج والأسعار، مؤكدين على أهمية الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية لضمان الاستقرار الاقتصادي.

كشف مصرف ليبيا المركزي، في بيان أصدره الاثنين، أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إليه منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى الـ22 منه، بلغت نحو 671 مليون دولار، في وقت سجل ميزان المدفوعات عجزاً قدره 7.8 مليارات دولار حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بما يعكس اتساع الضغوط على الوضعين المالي والنقدي في البلاد.

وأوضح المصرف أن وتيرة الإيرادات النفطية شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الشهر الحالي، غير أنه أكد استمراره في ضخ النقد الأجنبي بانتظام لتلبية احتياجات السوق والحفاظ على الاستقرار النقدي. وبحسب الأرقام الرسمية، ضخ المركزي نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من ديسمبر، خُصص منها 1.5 مليار دولار للاعتمادات المستندية، فيما توزعت بقية المبالغ على الحوالات والأغراض الشخصية وبطاقات صغار التجار.

وعلى صعيد الأداء السنوي، أظهرت بيانات المصرف أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025 بلغ نحو 20.76 مليار دولار. وسجل شهر تموز/يوليو أعلى مستوى للإيرادات عند 1.91 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات في نوفمبر نحو 1.43 مليار دولار. وتأتي هذه الإفصاحات في إطار مساعي المصرف المركزي لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وسط تحديات متزايدة تفرضها تقلبات أسعار النفط وتذبذب مداخيل الطاقة، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد.

وفي تعليق على الأرقام المعلنة، قال الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة إن الآليات المعتمدة في السابق كانت تضمن مستوى أعلى من التدقيق والرقابة على الإيرادات النفطية. وأوضح لـ"العربي الجديد" أن المصرف المركزي كان يجري مطابقة شهرية شاملة لإيرادات النفط الموردة من حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي. وأضاف أن هذه المطابقة كانت تشمل التأكد من عدد البراميل المنتجة والمصدرة يومياً، وأسعار التصدير حسب نوع الخام، وقيمة الصادرات ومواعيد إيداعها، وذلك بمشاركة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الخارجي، إلى جانب ديوان المحاسبة.

كما أشار إلى أن التصدير كان يتم، في الغالب، عبر اعتمادات مستندية وليس من خلال الحوالات، لضمان حقوق الدولة. وتساءل عن أسباب تدني الإيرادات الموردة حالياً، رغم استمرار الإنتاج والتصدير بمستويات "تكاد تكون ثابتة"، معتبراً أن اختلاف الآلية قد يفتح باباً للتساؤل حول كفاءة الرقابة والشفافية.

وفي سياق متصل، أشار المحلل المالي عبد الحكيم عامر غيث إلى أن الإيرادات النفطية الليبية خلال ديسمبر تبدو منخفضة بشكل غير متناسب مع مستويات الإنتاج والأسعار العالمية للنفط. وقال غيث لـ"العربي الجديد" إن ليبيا تنتج حالياً كميات ثابتة تقريباً، وإن متوسط سعر البرميل في ديسمبر يفترض أن ينعكس على إيرادات أعلى بكثير مما أعلنه المصرف المركزي.

واعتبر أنه "من غير الواضح على أي أساس تم احتساب هذا الانخفاض، خصوصاً أن المؤشرات الحالية للإنتاج وأسعار البيع تعكس استقراراً نسبياً. هذا يثير تساؤلات حول آليات التحصيل والتدقيق والإفصاح عن الإيرادات، وإمكانية وجود فجوة بين الإيرادات المعلنة والقيمة الفعلية المتدفقة إلى المصرف المركزي". وأضاف أن فهم هذه الفجوة ضروري لتقييم الوضع المالي في ليبيا واستشراف أي تداعيات محتملة على السوق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين، مشدداً على أن الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية تبقى حجر الزاوية للحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام في 2025 نحو 1.3 برميل يومياً، وفق بيانات رسمية للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى حوالي 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً. ويُعتبر النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد، إذ يُشكل غالبية إيرادات الدولة ودخل الميزانية العامة. وتمتلك ليبيا احتياطيات نفطية كبيرة، تقدر بنحو 48 مليار برميل، ما يجعلها ضمن الدول الأعلى احتياطياً في أفريقيا والعالم العربي. تعتمد البلاد على صادرات النفط بنسبة تزيد عن 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهو ما يجعل الاقتصاد الليبي حساساً لتقلبات الأسعار العالمية وأي تعطيل في الإنتاج أو الصادرات.