لولا دا سيلفا: حل نهائي للأزمة التجارية بين البرازيل وأميركا قريباً

توقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، أن يتم إبرام اتفاق تجاري بين البرازيل والولايات المتحدة في غضون أيام، يخفف من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن في أعقاب توتر العلاقات بين البلدين. وقال لولا للصحافيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور: "أنا على ثقة بأنه في غضون أيام قليلة سنتوصل إلى حل نهائي بين الولايات المتحدة والبرازيل، حتى تستمر الحياة بخير وسعادة".

والتقى لولا دا سيلفا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في كوالالمبور أمس الأحد، بعدما ناشده هذا الشهر إلغاء الرسوم الجمركية العقابية البالغة 50% على الواردات البرازيلية. وقال لولا إن "اللقاء الذي عقدته مع الرئيس ترامب كان جيدا بشكل مفاجئ"، موضحا أنه "حتى لو أنه لم يقطع لي وعودا، فهو أكد لي أننا سنتوصل إلى اتفاق". وأكد الرئيس البرازيلي أن فريقين من البلدين سيشرعان "على الفور" في مناقشة الرسوم الجمركية وغيرها من القضايا.

وقال ترامب بعد لقائه لولا دا سيلفا إنه يعتقد أنه سيَعقِد اتفاقا تجاريا مع البرازيل، وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن ترامب قال إنه "تواصل بصورة جيدة" مع نظيره البرازيلي، مضيفا أن المسؤولين ومن بينهم وزير الخزانة سكوت بيسينت والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير سوف يعملون على التفاوض للتوصل لاتفاق، كما توقع التوصل "لصيغة نهائية للاتفاق سريعاً". وأضاف ترامب أثناء اللقاء في ماليزيا، التي تستضيف قمة إقليمية: "يجب أن نتمكن من التوصل لعدد من الاتفاقيات الجيدة للدولتين".

وباشر ترامب اختبار قوة سياسياً واقتصادياً مع نظيره البرازيلي، ففرض رسوماً جمركية مشددة على المنتجات البرازيلية في أغسطس/آب الماضي، من 10% الى 50%، وسجلت الولايات المتحدة فائضا تجاريا مع البرازيل بقيمة 6.8 مليارات دولار العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي. بينما تشير الأرقام البرازيلية إلى فائض تجاري أميركي يبلغ 410 مليارات دولار مع البرازيل خلال 15 عاماً. كما فرض ترامب عقوبات اقتصادية على القاضي ألكسندر دي مورايس وزوجته لاتهامه بشن حملة موجهة سياسيا على الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، حليف ترامب والذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن 27 عاما لإدانته بالضلوع في محاولة انقلاب عام 2022.

في المقابل، تعهّد الرئيس البرازيلي وقتها الدفاع عن سيادة بلاده. وبعد فترة طويلة من التوتر، بدأت العلاقات تتحسن بين ترامب ولولا حين التقى الرئيسان بشكل وجيز على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. وعندما سأل أحد الصحافيين ترامب، أمس الأحد، عما إذا كانت قضية بولسونارو ستشكل جزءا من محادثاته مع لولا، أجاب "هذا ليس من شأنك". لكنه أكد للرئيس البرازيلي "من المفترض أن نتوصل إلى اتفاقات جيدة لبلدينا"، مضيفا "أعتقد أننها سنقيم علاقة جيدة جدا في نهاية المطاف".

المعادن النادرة في البرازيل كلمة السر

وصرّح لولا، الجمعة، بأنه مستعد "للتحدث عن كل شيء" مع ترامب، "من غزة إلى أوكرانيا وروسيا وفنزويلا والمعادن النادرة". وتملك البرازيل ورقة قوية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن التعرفات الجمركية، إذ إن باطن أرضها مليء بالمعادن النادرة التي تعد مواد أساسية للصناعات الحديثة. وتملك البرازيل ثاني أكبر احتياط في العالم من هذه العناصر التي تستخدم في كل شيء بدءا بالمركبات الكهربائية والألواح الشمسية والهواتف الذكية وصولا إلى المحركات النفاثة والصواريخ الموجهة.

ويرى وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا أن هناك "تقاربا في المصالح بين إمكاناتنا المعدنية ورأس المال الأميركي". والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 معدنا ثقيلا تعد بالغة الأهمية إلى درجة أنها تتمتع بـ"نفوذ جيوسياسي"، وفقا لخيلبرتو فرنانديز دي سا، مؤسس مختبر المعادن النادرة في الجامعة الفدرالية في بيرنامبوكو في شمال شرقي البرازيل.

وتملك الصين نحو نصف احتياطات العالم منها، أي قرابة 44 مليون طن متري (حوالى 48 مليون طن أميركي)، والبرازيل نحو 21 مليون طن، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية. لكن الصين رائدة أيضا في استخراج المعادن النادرة ومعالجتها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت بكين فرض قيود على صادرات تكنولوجيا المعادن النادرة، فيما وقّعت واشنطن اتفاقا مع أستراليا للوصول إلى احتياطاتها الضخمة، رابع أكبر احتياطي في العالم. وتعتزم الولايات المتحدة إجراء محادثات في هذا الشأن مع الصين في كوالالمبور.

وتعتبر مواقف الرئيسين متعارضة تماما حول مسائل مثل التعددية والتجارة الدولية ومكافحة التغير المناخي.

