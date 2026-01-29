"لوك أويل" الروسية تبيع أصولها الخارجية

- أعلنت "لوك أويل" الروسية عن بيع أصولها الخارجية لشركة "كارلايل غروب"، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 3.5%، مع استثناء الأصول في كازاخستان، وتحتاج الصفقة لموافقة وزارة الخزانة الأميركية. - أدرجت الولايات المتحدة "لوك أويل" و"روسنفت" على قائمتها السوداء، مما يهدد الشركات المتعاونة بعقوبات ثانوية قد تعزلها عن السوق الأميركية. - يعاني الاقتصاد الروسي من تباطؤ بسبب الحرب مع أوكرانيا والعقوبات، حيث انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 24% في 2025، مما أثر على الميزانية العامة.

أعلنت شركة النفط الروسية "لوك أويل"، الخاضعة للعقوبات الأميركية اليوم الخميس، عن توقيعها اتفاقية لبيع أصولها الخارجية لشركة "كارلايل غروب"، دون الكشف عن قيمة الصفقة. وأوضح عملاق النفط الروسي في بيان له أنه توصل إلى اتفاق مع شركة الاستثمار الأميركية "كارلايل" لبيع شركة "لوك أويل إنترناشونال جي إم بي إتش".

ومع الإعلان ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 3.5% وفقاً لبورصة موسكو. وأوضحت "لوك أويل" أن الصفقة لا تشمل الأصول في كازاخستان، وأنها لا تزال بحاجة إلى موافقة وزارة الخزانة الأميركية، مضيفة أنها لا تزال تتفاوض مع مستثمرين آخرين. وتشمل أصول "لوك أويل" الخارجية الضخمة أسهما في حقول نفط ومصافي تكرير في أنحاء العالم، بما في ذلك العراق وأذربيجان ومصر والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا والمكسيك. وكانت الولايات المتحدة قد منحت الشركة في البداية مهلة شهر واحد لبيع حصصها، ثم مددتها تدريجيًا مع استمرار المفاوضات.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفي إطار الضغط على المالية العامة الروسية، أدرجت الولايات المتحدة أكبر شركتين منتجتين للنفط في موسكو، وهما "لوك أويل" و"روسنفت"، على قائمتها السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات. وتواجه الشركات المتعاونة مع الشركتين الروسيتين العملاقتين خطر فرض عقوبات ثانوية عليها، ما قد يحرمها من الوصول إلى البنوك الأميركية، والتجار، وشركات النقل، وشركات التأمين، وهي الركائز الأساسية لسوق السلع.

ويعاني الاقتصاد الروسي من تباطؤ ملحوظ، حيث أدى العبء المالي لحربه مع أوكرانيا التي استمرت قرابة أربع سنوات والعقوبات الغربية اللاحقة إلى ارتفاع التضخم وتراجع النمو. وفي عام 2025، انخفضت عائدات موسكو من النفط والغاز التي تُشكل ربع إيرادات الميزانية العامة تقريباً وتُساهم في تمويل هجومها في أوكرانيا إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، الأسبوع الماضي، أن إيرادات الميزانية الاتحادية من النفط والغاز هوت 24% في 2025 إلى أدنى مستوى لها منذ 2020. وذكرت الوزارة أن إيرادات النفط والغاز، التي تمثل نحو ربع تدفقات ميزانية الدولة، انخفضت العام الماضي إلى 8.48 تريليونات روبل (108.03 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 11.13 تريليون روبل في 2024. وأدت الهجمات الأوكرانية المتكررة إلى خفض قدرة تكرير النفط الروسي بنحو الخمس في بعض الأيام، وسبّبت أيضاً خفض الصادرات من الموانئ الرئيسية، ما دفع موسكو إلى الاقتراب من خفض إنتاجها النفطي الذي يعد مصدراً رئيساً للدخل.