"لوفتهانزا" تمدد إلغاء الرحلات الليلية إلى تل أبيب حتى الثلاثاء

أعلنت مجموعة شركات لوفتهانزا الألمانية، اليوم الخميس، تمديد إلغاء رحلاتها الجوية الليلية إلى تل أبيب حتى 3 فبراير/ شباط المقبل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنّ شركة لوفتهانزا قررت تمديد تعليق الرحلات الليلية حتى يوم الثلاثاء المقبل، في ظل تقارير تشير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

يدرس شن هجوم واسع على إيران.

وتضم مجموعة لوفتهانزا كلاً من: الخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينغز. وكانت المجموعة قد أعلنت في وقت سابق قصر رحلاتها إلى تل أبيب على الرحلات النهارية فقط خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحسباً لأي تصعيد محتمل مع إيران. وبموجب القرار الجديد، جرى تمديد هذا الإجراء مدة ثلاثة أيام إضافية.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة الطيران الهولندية "كي إل إم"، أمس الأربعاء، تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر تحسباً لرد إيراني متوقع على أي هجوم أميركي محتمل ضد طهران. وتؤكد الولايات المتحدة أن جميع الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، ما زالت مطروحة للتعامل مع إيران، في حين تتهم طهران واشنطن بالسعي إلى إسقاط النظام الحاكم، وتتوعد بـ"رد شامل وسريع" في حال تعرّضها لأي استهداف.

ويأتي هذا التصعيد في ظل احتجاجات واسعة شهدتها مدن إيرانية على مدى أسبوعين منذ أواخر عام 2025، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، ما أسفر عن سقوط ضحايا. وفي يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل بدعم أميركي هجوماً استمر 12 يوماً على إيران، ردّت عليه طهران بقصف مناطق واسعة داخل إسرائيل، قبل أن تعلن الولايات المتحدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

موجة إلغاء رحلات إلى تل أبيب خلال الأسبوع الفائت

شهد مطار بن غوريون في تل أبيب، خلال الأسبوع الفائت، موجة متصاعدة من تعليق الرحلات الجوية وإلغائها من قبل شركات طيران أوروبية وأميركية، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالتوتر الإقليمي واحتمالات اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين إيران وإسرائيل.

وشملت قرارات التعليق شركات بارزة، من بينها "لوفتهانزا" و"كي إل إم" والخطوط السويسرية والنمساوية، حيث برّرت معظمها الخطوة بـاعتبارات تتعلق بسلامة الطيران والطاقم والمسافرين، مع الإبقاء على مراجعة القرارات بشكل شبه يومي تبعاً للتطورات السياسية والعسكرية. ويأتي هذا التراجع في حركة الطيران ليُضاف إلى سلسلة اضطرابات يشهدها قطاع النقل الجوي في المنطقة منذ عام 2024، نتيجة استمرار النزاعات الإقليمية واتساع نطاق المخاطر الجيوسياسية.

(الأناضول، العربي الجديد)