لندن تسعى لتفادي الرسوم الأميركية عبر صفقة دوائية مع واشنطن

- زيارة الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إلى لندن تهدف إلى مناقشة التنازلات التجارية، خاصة الرسوم الجمركية على الأدوية والويسكي الإسكتلندي، في ظل اقتراب إعلان الميزانية البريطانية الجديدة. - تواجه المفاوضات البريطانية الأميركية تحديات، حيث تسعى بريطانيا لتجنب رسوم 100% على الأدوية، بينما تضغط واشنطن للحصول على تنازلات في الزراعة والتصنيع، مع جولة تقنية مرتقبة في واشنطن. - بعد البريكست، تسعى بريطانيا لتعزيز مكانتها التجارية المستقلة عبر شراكات مع الولايات المتحدة، رغم المخاوف الداخلية من رفع تكلفة الأدوية على NHS، مما يجعل زيارة غرير حاسمة.

سيزور الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير لندن يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، في الوقت الذي تسعى الحكومة البريطانية للحصول على مزيد من التنازلات التجارية من واشنطن، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على خطط الزيارة تحدثوا لصحيفة بوليتيكو. وتواصل لندن الدفاع عن مصالحها في قائمة محدودة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشمل منتجات استراتيجية مثل الأدوية والويسكي الإسكتلندي.

وفي محاولة لتجنّب تهديدات ترامب بفرض رسوم بنسبة 100% على واردات الأدوية، اقترحت بريطانيا زيادة المبلغ الذي تدفعه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) مقابل الأدوية المستوردة. وكانت صحيفة بوليتيكو قد كشفت عن هذا الاقتراح في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

كما وافق الوزراء البريطانيون مؤخراً على تمديد الموعد النهائي لمدة أسبوعين أمام شركات الأدوية لتحديد موقفها من مخطط التسعير الطوعي للأدوية، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على أن انفراجاً في المفاوضات بات قريباً. وتأتي زيارة غرير قبل يومين فقط من إعلان الميزانية الجديدة لوزيرة الخزانة راشيل ريفز، ما يعكس سعي الحكومة البريطانية لإتمام صفقة الأدوية قبل الموعد المالي الحساس.

وأكد مصدران مطلعان أن المسؤولين البريطانيين يأملون في التوصل إلى اتفاق قبل عرض الميزانية، مشيرين إلى أن السرية تحيط بالمحادثات نظرًا لحساسيتها السياسية. وإذا وافقت واشنطن على المقترح البريطاني — والذي يعني فعليًا التزام هيئة NHS بزيادة إنفاقها الدوائي — فستواجه الحكومة ضغوطًا لتوضيح التكلفة الحقيقية على دافعي الضرائب.

وفي السياق، قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: "سنواصل دائماً إعطاء الأولوية لاحتياجات مرضى NHS. إن الاستثمار في تمكين المرضى من الوصول إلى الأدوية المبتكرة أمر حاسم بالنسبة لنظامنا الصحي". وأضاف المتحدث أن "المناقشات مع الإدارة الأميركية وصلت إلى مراحل متقدمة لضمان أفضل نتيجة للمملكة المتحدة، بما يعكس العلاقة القوية بين الجانبين وفرص التعاون الوثيق مع قطاع الأدوية البريطاني".

التحديات الأميركية ومطالب واشنطن

من جانبها، تضغط الإدارة الأميركية للحصول على تنازلات إضافية تصب في مصلحة قطاعات الزراعة والتصنيع الأميركية، بما في ذلك تخفيف بعض المعايير الفنية ومعايير الجودة الخاصة بالمنتجات البريطانية. ونقلت صحيفة ذا تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن المحادثات "قد تخرج عن مسارها"، معبرين عن استيائهم من بطء التقدم وتأخر لندن في إرسال الوثائق اللازمة. وتشير المصادر إلى أن المفاوضين سيعقدون جولة تقنية في واشنطن منتصف نوفمبر/تشرين الثاني قبل زيارة غرير، في محاولة لحسم الملفات العالقة.

ولم يصدر تعليق رسمي من مكتب المبعوث التجاري الأميركي حول تفاصيل الزيارة. وفي الوقت ذاته، وجه الاتحاد الأوروبي دعوة إلى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك لزيارة بروكسل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني — في اليوم نفسه الذي سيكون فيه غرير في لندن — لإجراء محادثات مع وزراء التجارة الأوروبيين حول العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة. وتأتي الدعوة ضمن مساعٍ أوسع لتنسيق المواقف بين بروكسل ولندن وواشنطن لمواجهة الهيمنة الصينية في سوق الصلب العالمي.

تجارة ما بعد البريكست والهيمنة الأميركية

تُعد هذه المفاوضات جزءاً من سباق اقتصادي أوسع تشهده المرحلة الراهنة بين القوى الغربية، إذ تسعى واشنطن إلى إعادة رسم الخريطة التجارية بما يحدّ من نفوذ الصين ويفرض معايير موحدة بين الحلفاء الغربيين. وفي المقابل، تحاول بريطانيا — بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي — إثبات مكانتها كقوة تجارية مستقلة من خلال بناء شراكات ثنائية مع الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الأدوية والتكنولوجيا والزراعة.

ورغم أن لندن تراهن على العلاقة الخاصة مع واشنطن لتحقيق مكاسب اقتصادية، إلا أن رفع تكلفة الأدوية على نظام NHS يثير مخاوف داخلية من تأثيرات مباشرة على ميزانية الصحة العامة وعلى المواطنين الذين يعانون أصلًا من ارتفاع الأسعار وضغوط المعيشة. ومن منظور استراتيجي، يمكن اعتبار هذه الصفقة اختباراً مبكراً لعلاقات التجارة عبر الأطلسي في ظل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ما يعيد مفهوم "أميركا أولاً" إلى الواجهة، ويجبر الحلفاء الأوروبيين على موازنة المصالح الاقتصادية مع الضغوط السياسية.

لذلك، زيارة جيميسون غرير إلى لندن تمثل محطة حاسمة في مسار العلاقات التجارية البريطانية – الأميركية، إذ تسعى لندن لتفادي أزمة جمركية محتملة مع أقرب حلفائها، فيما تحاول واشنطن تأكيد هيمنتها على شروط التبادل التجاري. وفي ظل التوترات الاقتصادية العالمية، يبدو أن كل صفقة تجارية جديدة تحمل بُعدًا سياسيًا، يعكس التحولات في موازين القوى الدولية. ومع اقتراب موعد الميزانية البريطانية، يبقى نجاح المفاوضات مرهونًا بقدرة لندن على الموازنة بين حماية اقتصادها الوطني والحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.