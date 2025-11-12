أصدرت محكمة بريطانية اليوم الثلاثاء حكماً بالسجن لأكثر من 11 عاماً على "ملكة البيتكوين"، وهي مواطنة صينية أدينت بالاحتيال وغسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية وشملت قائمة الضحايا نحو 128 ألف شخص، ومبالغ بمليارات الدولارات، بحسب أوراق القضية.

وقد اعترفت تشيان تشيمين (Qian Zhimin) في سبتمبر/ أيلول الماضي بارتكاب تهمتين تتعلّقان بغسل الأموال، بعد تحقيق صادرت خلاله الشرطة البريطانية أكثر من 61 ألف عملة بيتكوين، تُقدّر قيمتها حاليًا بأكثر من ستة مليارات دولار، في واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة في التاريخ.

وبكت تشيان في قفص الاتهام بمحكمة في لندن، بينما قالت لها القاضية سالي آن هيلز: "لقد كنتِ المهندسة لهذا الفعل الإجرامي منذ بدايته حتى نهايته.. وكان دافعكِ الجشع الصرف".

وتبلغ تشيان من العمر 47 عاماً، وقد غيّرت أقوالها في اليوم الأول المقرر لمحاكمتها، معترفةً بحيازة ممتلكات غير مشروعة ونقلها. وكانت قد زعمت في وقت سابق أنها كانت ضحية "حملة قمع تشنها الحكومة الصينية على روّاد العملات المشفرة الناجحين".

وقال الادعاء إن تشيان أدارت عملية احتيال استثماري بين عامي 2014 و2017، استغلت فيها نحو 128 ألف شخص وجمعت ما يقرب من 40 مليار يوان (5.62 ملياران دولار)، اختُلس نحو 6 مليارات منها. وأدين أكثر من 80 شخصًا في الصين في إطار القضية.

وهربت تشيان من الصين بعد تفجّر القضية، عبر ميانمار وتايلاند ولاوس وماليزيا، قبل أن تسافر إلى لندن بجواز سفر صادر من "سانت كيتس ونيفيس"، لتبدأ هناك محاولات تحويل عملات البيتكوين التي حصلت عليها من الاحتيال إلى أموال نقدية، بحسب ما ذكره الادعاء.

وقد أطلقت وسائل الإعلام البريطانية على تشيان لقب "ملكة البيتكوين". وكانت قد اعتُقلت في إبريل 2024 بعد سنوات من الهروب من السلطات وعيش حياة مترفة في أوروبا، حيث أقامت في فنادق فاخرة عبر القارة واشترت مجوهرات وساعات ثمينة، وفقًا للادعاء. وقالت الشرطة إنها عند وصولها إلى لندن استأجرت منزلًا فخمًا مقابل أكثر من 17 ألف جنيه إسترليني (23 ألف دولار) شهريًا.

واكتشف المحققون ملاحظات كتبتها تشيان تسجّل فيها طموحاتها، من بينها "نيتها أن تصبح ملكة دولة ليبرلاند"، وهي دولة أعلنت نفسها على شريط من الأرض بين كرواتيا وصربيا.

كذلك صدر الحكم على شريكها سنغ هوك لينغ، البالغ من العمر 47 عامًا ويحمل الجنسية الماليزية، بتهمة مساعدتها في تحويل العملات المشفرة وغسلها. وقد حكمت عليه المحكمة نفسها بالسجن لمدة أربع سنوات و11 شهرًا بعد اعترافه بتهمة نقل ممتلكات جنائية.

وفي الوقت الراهن تثور تساؤلات في الإعلام البريطاني عن مصير الأموال التي بحوزة تشيان وما إذا كان ينبغي مصادرتها أم استخدامها في تعويض ضحايا نظام الاحتيال المالي.