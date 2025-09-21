- يفضل المستثمرون الأميركيون صناديق أسواق المال على الأسهم بسبب العوائد المضمونة من أذون الخزانة وشهادات الإيداع، مما يجعلها خياراً آمناً وسط تقلبات الأسهم. - شهدت صناديق أسواق المال تدفقاً كبيراً منذ 2022 مع رفع الفائدة، حيث بلغت أصولها 7.7 تريليونات دولار، وتقدم عوائد أعلى من حسابات التوفير. - رغم خفض الفائدة، يظل المستثمرون مترددين في التحول للأسهم، مع توقعات بنمو أصول صناديق المال إلى 8 تريليونات دولار بحلول 2026.

يتربّع المستثمرون الأميركيون على جبل من السيولة، يحجمون عن استثماره في أسواق الأسهم، مفضلين الحفاظ عليها في صناديق أسواق المال، وهي الصناديق التي تركز نشاطها في أذون الخزانة وشهادات الإيداع وكوبونات الشركات، أي التعاملات قصيرة الأجل التي تقدم عوائد مضمونة، أعلى من الحسابات والودائع المصرفية، لكن دون أن تصاحبها مخاطر تقلبات الأسهم. وبالرغم من خفض أسعار الفائدة الأميركية مؤخراً، والتوجه العام بتخفيضات متكررة في الفترة حتى نهاية العام المقبل، فإن المستثمرين لا يستعجلون تحريك هذه الأرصدة.

وتنقل "وول ستريت جورنال" عن تقرير صادر، الجمعة، عن شركة "كرين داتا" المتخصصة في أبحاث الأسواق قوله إن قيمة الأصول التي تملكها هذه الصناديق قد وصلت مستوى قياسياً هو 7.7 تريليونات دولار الأسبوع الماضي، مع تدفق أكثر من 60 مليار دولار إلى تلك الصناديق خلال الأيام الأربعة الأولى من سبتمبر الجاري.

بدأت الموجة الأخيرة من الإقبال على صناديق أسواق المال عام 2022، عندما بدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي" في رفع الفائدة. ومع ارتفاع عوائد هذه الصناديق، التي تستثمر عادة في ديون حكومية قصيرة الأجل، حصل المستثمرون على عوائد أعلى على السيولة مقارنة بالسنوات الماضية. ومنذ ذلك الحين، أبقى كثيرون نسبة أكبر من محافظهم في هذه الاستثمارات بالرغم من الارتفاع القياسي في أسواق الأسهم.

ومن غير المرجح أن يتغير ذلك قريباً، حتى مع اتجاه الفيدرالي حالياً لخفض الفائدة. فما زالت عوائد صناديق أسواق المال أعلى بكثير مما كانت عليه في العقد الماضي، عندما دفعت الأزمة المالية العالمية ثم جائحة كوفيد أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة للغاية. ومع اعتبار الأسهم أكثر تكلفة من أي وقت مضى وفق بعض المقاييس، فإن بعض المستثمرين يفضلون الانتظار حتى تنخفض الأسعار. كما أن الأمر سيحتاج إلى أكثر من خفض واحد وربما اثنين أو ثلاثة لأسعار للفائدة لتغيير قناعاتهم.

وتنقل "وول ستريت جورنال" عن بيتر كرين، رئيس شركة "كرين" قوله إن هذه الأموال تمثل بالفعل "جداراً من السيولة، لأنها ببساطة لن تتحرك إلى أي مكان".

وتظهر بيانات الجمعية الأميركية للمستثمرين الأفراد أن مستويات النقد بين المستثمرين الأفراد ما زالت أعلى من المستويات التي سبقت رفع الفائدة عام 2022. وبحسب مؤشر كرين الذي يتتبع 100 صندوق من هذا النوع، فإن صناديق أسواق المال تمنح عائداً صافياً سنوياً لمدة سبعة أيام يبلغ 4.1% حتى نهاية أغسطس. في المقابل، يبلغ متوسط العائد السنوي لحسابات التوفير المصرفية على المستوى الوطني 0.6% فقط، وفقاً لمسح أجراه موقع بانكريت.

ويرى براين جاكوبس، مدير محفظة في أبتوس كابيتال للاستشارات المالية، أن المستثمرين ربما حوّلوا مزيداً من الأموال إلى صناديق أسواق المال، لكن حجم السيولة التي يحتفظون بها ظل مستقراً نسبياً. وأوضح "كلما زاد ثراء المجتمع، من الطبيعي أن يحتفظ الناس بمزيد من النقد. الناس يحتفظون بالنقد كوسادة أمان، وليس لأنه يدر عوائد أعلى من الأصول الأخرى".

ومع ذلك، لم يمنع ذلك بعض المحللين في "وول ستريت" من القول إن المستثمرين لا يحتاجون إلى مثل هذا القدر الكبير من السيولة. فقد خفّض فريق استراتيجيين في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي توصياته بمستوى النقد الذي يمكن للمستثمرين الاحتفاظ به للمدى القصير إلى ما يتراوح بين 5% إلى 10% من محافظهم، وأن يضخوا الباقي في سوق الأسهم.

ويرى كرين أن حجم السيولة في صناديق أسواق المال مرشح لمزيد من النمو حتى نهاية العام، وربما يتجاوز إجمالي الأصول 8 تريليونات دولار بحلول 2026. وأشار إلى أن شهري نوفمبر وديسمبر عادة ما يكونان قويين بالنسبة لصناديق أسواق المال، مضيفاً أن الشركات والحكومات قد تودع مؤقتاً أموالاً فيها، لأن عوائدها لا تتأثر بسرعة بتحركات الفيدرالي مثل سندات الخزانة.