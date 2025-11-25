لماذا يشعر أثرياء جيل الألفية بأنهم فقراء؟ 6 أسباب صادمة

- يعاني جيل الألفية من ضغوط مالية غير مسبوقة رغم تحسن دخولهم، حيث يفتقر نصفهم إلى مدخرات طارئة كافية بسبب ارتفاع تكاليف السكن والرعاية الصحية والديون التعليمية وتراجع الدعم المالي من الوالدين. - يواجه جيل الألفية تحديات نفسية واقتصادية معقدة، حيث يشعر 72% منهم بعدم الأمان المالي ويخشون تأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي على مستقبلهم الوظيفي، مما يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية. - يعاني جيل الألفية من "الضغط الطبقي العكسي"، حيث تتراجع الفوارق في الأجور، مما يجعلهم يشعرون بأنهم أقل ثراء من آبائهم، ويعيشون فقرا شعوريا بسبب ضغوط معيشية وتحديات وظيفية متسارعة.

رغم تحسن دخول جيل الألفية ووصول الكثير منه إلى أعلى مستويات الدخل في مساراته المهنية، كشفت تقارير دولية، أن ملايين من أبناء هذا الجيل، وخاصة في الولايات المتحدة، يشعرون بقدر غير مسبوق من الضغوط المالية وتآكل الإحساس بالاستقرار مقارنة بالأجيال التي سبقتهم. وأوضح تقرير "آفاق موسم العطلات 2025" الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز في 3 سبتمبر/أيلول الماضي، أن الضغوط المعيشية المتزايدة أعادت تشكيل السلوك المالي للأجيال الشابة، وعلى رأسها جيل الألفية، بصورة تعكس قلقا يفوق ما تظهره مؤشرات الدخل، لافتا إلى أن جيل الألفية خفض إنفاقه بنحو 1% فقط، وهو تراجع محدود في قيمته الرقمية، لكنه يعكس حالة نفسية ومالية مضطربة أكثر من كونه تراجعا حقيقيا في الدخل.

وأشار التقرير إلى أن جيل الشباب الأصغر سنا (جيل Z) خفض إنفاقه بنسبة 23%، بينما حافظ جيل الألفية على مستويات إنفاق مرتفعة نسبيا، ما يعكس امتلاكهم دخلا جيدا من الناحية النظرية، لكن شعورهم المالي مختلف تماما. فارتفاع تكاليف السكن، والرسوم التعليمية، والرعاية الصحية، مقارنة بما واجهه جيل الآباء، خلق فجوة واسعة بين ما يتوقعه الألفيون من مستوى معيشي، وبين ما يمكنهم تحقيقه فعليا. وقال التقرير إن هذه الفجوة باتت تنتج إحساسا عاما لدى الألفيين بأن الدخل لم يعد يكفي، حتى بين أصحاب الرواتب المرتفعة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، نشر بنك أوف أميركا دراسة حول الوعي المالي كشفت أن نصف جيل الألفية تقريبا لا يشعر بالأمان المالي، وأن جزءا كبيرا منه لا يمتلك مدخرات طارئة كافية، وأن 53% يعتقدون أن دخولهم لا تسمح بالعيش على النحو الذي يعتبرونه طبيعيا.

ضيق مالي

وبحسب الدراسة، فإن الجزء الأكبر من الأزمة لا يرتبط بالدخل الفعلي، بل بارتفاع تكاليف الأساسيات (الإيجارات، الفواتير، الرعاية الصحية، مصروفات الأبناء، والديون التعليمية التي تعد أعلى مستوياتها تاريخيا). كما رصدت الدراسة تراجع الدعم المالي القادم من الوالدين، ما يزيد الشعور بالضغط لدى الجيل الذي نشأ في ظل توقعات عالية حول مستوى المعيشة. وقدم تقرير شركة "دلويت"، وهي واحدة من أكبر أربع شركات خدمات مهنية عالميا، الصادر في 14 مايو/أيار 2025، تفسيرا أعمق لطبيعة الأزمة، موضحا أن جيل الألفية يعيش انتقالا نفسيا واقتصاديا معقدا يتمثل في تغير مفهوم النجاح ذاته. وأشار إلى أن الجمع بين الدخل المرتفع، والرفاه النفسي، والشعور بالمعنى في العمل أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى. ووفقا للتقرير، فإن 72% من الألفيين لا يشعرون بالأمان المالي رغم ارتفاع دخولهم، فيما يخشى أكثر من نصفهم تأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي على مستقبلهم الوظيفي.

وأوضح التقرير أن الضغوط ليست مادية فقط، بل ناتجة أيضا عن سرعة التحولات في سوق العمل، وارتفاع المنافسة، وتراجع اليقين الوظيفي، مقارنة بالأمان والاستقرار الاقتصادي اللذين تمتع بهما آباؤهم في العقود الماضية. ولفت إلى أن المقارنات الاجتماعية كانت أحد أبرز أسباب هذا الشعور بالفقر، فمع اتساع الفجوة بين الطبقات العليا، أصبح كثير من أبناء جيل الألفية يقيسون وضعهم بمدى قربهم من النخبة شديدة الثراء، لا بقدرتهم على تغطية احتياجاتهم الأساسية. ووفقا لما ورد في تقرير "برايس ووترهاوس كوبرز"، فإن فئات واسعة من الشباب أصبحت تربط نجاحها بما تشاهده عبر المنصات الرقمية، حيث تتضخم صورة الثراء الفائق، ويتقلص الإحساس بالإنجاز مهما ارتفع الدخل.

ضغط طبقي

وأشارت "دلويت" إلى أن الألفيين يعانون من ظاهرة الضغط الطبقي العكسي، إذ تتراجع الفوارق في الأجور بين قمة الهرم ووسطه، ما يجعل من هم في الطبقة العليا يشعرون بأنهم أقل ثراء مما اعتاد عليه آباؤهم، خصوصا مع تباطؤ نمو الثروة مقارنة بجيل طفرة المواليد. وأكدت أن التقدم المالي للألفيين قائم، لكنه أبطأ من التوقعات التاريخية، ما يولد شعورا بأن الجهد أكبر من العائد، وأن مسار الترقي الاجتماعي أصبح أطول وأكثر تكلفة.

وتجمع التقارير الثلاثة على حقيقة واحدة، هي أن جيل الألفية ليس فقيرا اقتصاديا، لكنه يعيش فقرا شعوريا ناجما عن ضغوط معيشية غير مسبوقة، وتحديات وظيفية متسارعة، ومقارنات اجتماعية لا تتوقف، وارتفاع لتكاليف الحياة يفوق وتيرة نمو الدخل. ومع ارتفاع سقف التوقعات وانخفاض الإحساس بالأمان، يتشكل لدى كثير من الألفيين انطباع بأنهم "يعملون أكثر… ويربحون أقل"، وأن الطريق إلى الاستقرار بات أطول مما تخيلته الأجيال السابقة.