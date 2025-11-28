- الأسواق الأميركية تواجه أداءً سيئًا رغم النتائج الإيجابية لإنفيديا والصفقات بين عمالقة التكنولوجيا، بسبب مخاوف من فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي وزيادة الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق بتمويل من قروض وسندات. - المستثمرون يتحولون من شركات بنية الذكاء الاصطناعي إلى شركات تربط بوضوح بين الإنفاق والإيرادات، وسط قلق من تحويل قروض تمويل مراكز البيانات إلى أوراق مالية وزيادة الصفقات "الدائرية" بين الشركات الكبرى. - قطاع الطاقة يشهد تقلبات مع زيادة الطلب على الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي، مما رفع أسهم شركات الطاقة، لكن تباطؤ نمو الطلب أثار مخاوف من فقاعة، ودفع شركات مثل كونستليشن إنرجي وفسترا لتخفيض توقعات الأرباح.

لم تفلح النتائج المتميزة التي أعلنت عنها إنفيديا، عملاقة صناعة الرقائق، في التاسع عشر من الشهر الجاري، ولا الصفقات المتبادلة بين عمالقة التكنولوجيا السبع في تهدئة مخاوف المستثمرين وحفز الأسواق، لكن ما حدث أن أسواق الأسهم الأميركية ومع اقتراب نهاية الشهر الجاري، تتجه لتسجيل أداء هو الأسوأ منذ مارس/آذار الماضي. والسبب في ذلك يتمثل في استمرار مخاوف المستثمرين من حدوث فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي لا يزال المحرك الرئيسي للأسواق الأميركية والعالمية منذ بداية العام الجاري.

ويرصد المحللون عدة أسباب لاستمرار هذه المخاوف، في مقدمتها الإنفاق الهائل لعمالقة التكنولوجيا على صفقات بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق، والذي يأتي معظمه من قروض أو طروحات سندات. فمنذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، بما في ذلك أمازون وغوغل ومايكروسوفت وأوراكل، سندات من الدرجة الاستثمارية بقيمة تقارب 90 مليار دولار، وفقًا لبيانات شركةDealogic.

وحسب تقرير صادر عن غولدمان ساكس الشهر الماضي، فإن المستثمرين بدأوا يتخلون عن شركات بنية الذكاء الاصطناعي مثل أوراكل، وتلك التي تواجه ضغوطا على نمو أرباح التشغيل مثل ميتا. في المقابل، يتوجهون إلى الشركات التي تسجل ربطا واضحا بين إنفاقها الرأسمالي وإيراداتها، مثل أنشطة الحوسبة السحابية في غوغل وأمازون".

ويشعر المستثمرون بمخاوف من إمكانية تحويل قروض تمويل بناء مراكز البيانات إلى أوراق مالية، إلى جانب تزايد الصفقات "الدائرية" في منظومة الذكاء الاصطناعي، أي التشابك بين الاستثمارات والعلاقات التجارية بين الشركات الكبرى. وفي مثال واضح على ذلك، أعلنت مايكروسوفت وإنفيديا أنهما ستستثمران ما يصل إلى 15 مليار دولار في شركة أنثروبيك. في المقابل، ستنفق الأخيرة مليارات الدولارات على شراء الرقائق الإلكترونية وقدرات الحوسبة السحابية من الشركتين.

ويشير محللون إلى أن القلق الذي ينتاب الأسواق أمر طبيعي حين يتركز نشاط القطاع بأكمله في أيدي عدد صغير من الشركات، أي العمالقة السبع ومن بينها أمازون وألفابت وآبل ومايكروسوفت. فأسهم تلك الشركات السبع معا تمثل نحو 33% من مؤشر ستاندرد أند بورز 500.

أما السبب الخامس لتراجع موجة أسهم الذكاء الاصطناعي فيتمثل في استهلاك الطاقة. فهناك قلق متزايد بشأن تخلّف شبكة الكهرباء الأميركية عن نظيرتها الصينية، وسط التوسع الهائل في مراكز البيانات، إضافة إلى تحذيرات بعض المشرعين من ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين.

تقلب المؤشرات

وكانت الأسواق وبعد أسابيع من التوتر قد استعادت عافيتها مؤقتا وعادت للصعود في أعقاب إعلان إنفيديا عن نتائج فاقت التوقعات للربع الثالث، كما أشارت أنه لا يزال في جعبتها الكثير من الصفقات للعام المقبل. ورغم أن تأثير هذه النتائج كان جيدا على إنفيديا وشركائها الكبار، إذ ارتفعت قيمتها السوقية في العام الحالي وحده بنسبة 33% لتصل إلى خمسة تريليونات دولار، فإنه لم ينسحب على بقية القطاعات. ورغم تأكيد جينسن هوانغ رئيس الشركة على عدم جدية المخاوف من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، فإن حالة الخوف عادت للأسواق بعد يومين فقط من تصريحاته.

ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة إلى أن تداعيات هذا التقلب قد وصلت إلى أحد المكونات الحيوية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو شركات إنتاج الطاقة وتوسيعها في الولايات المتحدة. وتسببت طفرة الذكاء الاصطناعي في ارتفاع هائل في الطلب على الكهرباء، دفع بأسهم شركات الطاقة الأميركية إلى مستويات قياسية. لكن هذه الشركات، من المنتجين إلى شركات التوزيع، بدأت تكتشف أن هذا الزخم يحمل جانباً آخر ينطوي على القلق في انتظار النتائج. فالشركات التي سجلت تقييماً قياسياً مؤخراً بدأت تفقد جزءاً من مكاسبها بعدما أدرك المستثمرون أن صفقات مراكز البيانات التي كانت هذه الشركات تعوّل عليها هي في الحقيقة أصغر أو أبطأ مما كان متوقعاً.

شهدت أسهم شركة كونستليشن إنرجي تراجعاً بنسبة 11% عن ذروتها في أكتوبر/ تشرين الأول بعد إعلان أرباح الربع الثالث التي لم تتضمن أي تفاصيل عن توسعات جديدة في إنتاج الكهرباء، ولا صفقات جديدة. وبالمثل، تراجعت أسهم فسترا بنسبة 16% منذ منتصف أكتوبر بعدما أشار محللون إلى وتيرة أبطأ من المتوقع لإعلانات مراكز البيانات.

ورغم أن المرافق الكهربائية كانت تعتبر منذ زمن طويل ملاذاً آمناً للاستثمار، فإن طفرة بناء مراكز البيانات المحفَّزة بتطور الذكاء الاصطناعي جذبت أموالا هائلة إلى القطاع. ومع بدء الواقع في التكشف، يحاول المستثمرون الآن معرفة أي الشركات قادرة على تحقيق وعودها– وأيها يستطيع تحمّل صدمة احتمال انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي التي تُقدَّر بتريليون دولار. وتنقل بلومبيرغ عن ترافيس ميلر، محلل المرافق في "مورنينغ ستار"، قوله: "مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً في ضعف أداء أسهم مرافق الكهرباء مؤخراً. فإذا لم يظهر نمو الطلب على الكهرباء، فستبدو المرافق مبالغاً في تقييمها عند مستويات التداول الحالية".

وقد بدأت الشركات فعلاً بتخفيض سقف توقعاتها، فخفّضت كونستليشن الحد الأعلى من توقعاتها لأرباح السهم السنوية. وفعلت فسترا الشيء نفسه مع توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك. أما NRG Energy فقد أبقت على توقعاتها السنوية، لكن المستثمرين كانوا ينتظرون رفعاً للتوجيهات.