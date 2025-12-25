لماذا يتحول الروبل القوي إلى مصدر تهديد للاقتصاد الروسي؟

- الروبل الروسي يتفوق على العملات الرئيسية بارتفاع 45% منذ بداية العام، مدفوعًا بانخفاض الطلب على العملات الأجنبية والسياسة النقدية المتشددة، مما يجعله ضمن أفضل الأصول أداءً عالميًا. - رغم العقوبات وتراجع أسعار النفط، استمر الروبل في قوته بفضل مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية، مما يضع ضغطًا على المالية العامة ويقلل من إيرادات المصدّرين. - معهد ستوليبين يحذر من أن قوة الروبل وارتفاع كلفة الائتمان قد تؤدي إلى ركود تضخمي، مما يضعف القدرة التنافسية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الروسي.

تفوّق الروبل الروسي هذا العام على جميع العملات الرئيسية أمام الدولار، في موجة صعود فاجأت صانعي السياسات وتهدد بتقويض اقتصاد البلاد في زمن الحرب. وقد ارتفع الروبل بنسبة 45% منذ بداية العام، ويجرى تداوله قرب مستوى 78 روبلاً للدولار، أي على مسافة قريبة من المستويات التي سادت قبل الغزو الروسي

الشامل لأوكرانيا قبل نحو أربع سنوات. وخلال الشهور الاثني عشر الماضية، كان هذا الارتفاع هو الأقوى منذ عام 1994 على الأقل، وفقاً للبيانات.

وتقول وكالة بلومبيرغ، في تقرير نشرته اليوم، إن من أبرز محركات هذا الصعود كان الانخفاض الحاد في الطلب على العملات الأجنبية داخل روسيا في ظل العقوبات الدولية، في وقت عززت فيه السياسة النقدية شديدة التشدد جاذبية الأصول المقومة بالروبل لدى المقيمين. فقد أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي مرتفع منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي حتى يونيو/حزيران، قبل أن يُقدم صانعو السياسات على خفضه بإجمالي خمس نقاط مئوية إلى 16%.

وكانت الحكومة قد توقعت أن يبلغ متوسط سعر الصرف هذا العام 91.2 روبلاً للدولار. إلا أن متانة الروبل استمرت رغم تراجع أسعار النفط وفرض عقوبات أميركية وأوروبية جديدة، ما زاد من الضغط على المالية العامة عبر تقليص إيرادات المصدّرين عند تحويلها إلى روبلات. كما تلقّى الروبل دعماً من مبيعات البنك المركزي الروسي من العملات الأجنبية، بما يوازي عمليات وزارة المالية التي تتخلص من اليوان والذهب من صندوق الرفاه الوطني لتعويض خسائر إيرادات الطاقة. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن عائدات الموازنة من النفط والغاز تراجعت بنسبة 22% على مدى الشهور الأحد عشر منذ بداية العام.

ويضع صعود الروبل هذا العام العملة الروسية ضمن أفضل خمسة أصول أداءً على مستوى العالم من حيث العائد الفوري، بعد البلاتين والفضة والبلاديوم والذهب، بحسب بيانات جمعتها بلومبيرغ. وبالنسبة للبنك المركزي، يُعد الروبل القوي عاملاً مرحّباً به في معركة كبح التضخم، وقد أشارت المحافظة إلفيرا نابيولينا إلى أن الأثر الانكماشي لارتفاع العملة لم يُستنفد بعد. لكن اقتصاديين في معهد ستوليبين لاقتصاد النمو، ومقره موسكو، يحذّرون من أن هذا الارتفاع يتحول تدريجياً إلى تهديد.

وقال المعهد، في تقرير هذا الشهر، إنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، أي قوة الروبل إلى جانب ارتفاع كلفة الائتمان، فقد يفسح تباطؤ الاقتصاد المجال قريباً لمرحلة من الركود التضخمي. ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام إلى ما بين 0.5% و1%، مقارنة بـ4.3% العام الماضي. وكتب باحثو معهد ستوليبين أن الروبل المبالغ في قيمته يضعف القدرة التنافسية، معتبرين أن روسيا "تفقد فعلياً مزاياها الطبيعية قوةَ طاقة، إذ تقدم شروطاً أفضل للمستهلكين الأجانب مقارنة بالمنتجين المحليين، وتُضعف جاذبية البلاد الاستثمارية".

وقال ألكسندر شوخين، رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، لوسيلة الإعلام المحلية "آر بي سي"، يوم الثلاثاء، إن الروبل الأضعف لن يفيد المصدّرين والموازنة فحسب، بل "الاقتصاد بأكمله". ومن المقرر أن يلتقي هذا الاتحاد بالرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء لبحث قضايا اقتصادية من بين موضوعات أخرى.