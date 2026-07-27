لماذا لم ترتفع أسعار الألومنيوم رغم الحرب؟

- تأثرت سلسلة التوريد العالمية للألومنيوم بسبب الحرب الإيرانية، مما أدى إلى فجوة قدرها مليوني طن متري وارتفاع أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن، لكن الأسعار عادت لمستوياتها السابقة بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. - شهدت دول الخليج انخفاضًا بنسبة 20% في إنتاج الألومنيوم، مما أثر على كلفة الإنتاج في صناعات مثل السيارات والطائرات، لكن التقدم في إصلاح المنشآت يشير إلى إمكانية التعافي. - تعززت صادرات الألومنيوم من الصين وإندونيسيا لتعويض النقص الخليجي، حيث ارتفعت صادرات إندونيسيا بشكل كبير بفضل الاستثمارات الصينية.

أدت انعكاسات الحرب الإيرانية على المنتجين في الخليج وتقييد الخدمات اللوجستية في مراكز إنتاج أخرى إلى إحداث فجوة قدرها مليوني طن متري في سلسلة التوريد العالمية للألومنيوم. لكن بعد أن ارتفع سعر الألومنيوم لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 3787.50 دولارًا للطن في أوائل يونيو/ حزيران، يجرى تداوله الآن عند حوالي 3170 دولارًا للطن، وهو بالضبط ما كان عليه قبل أن تشن الولايات المتحدة هجماتها المشتركة مع إسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط.

إذ تفاقمت المخاوف على سوق الألومنيوم بعدما استهدفت إيران بعض منشآت الألومنيوم في المنطقة، الأمر الذي جعل المعدن من أكثر السلع عرضة للتأثر بالأزمة خارج قطاعي النفط والغاز. غير أن تحركات لوجستية معقدة نفذتها المصاهر في الخليج لتأمين إمدادات الألومنيوم والمواد الأولية الأخرى غيرت مسار السوق. وشملت هذه الجهود رحلات بحرية عبر مضيق هرمز رغم المخاطر الأمنية، إضافة إلى استخدام موانئ بديلة في سلطنة عمان، ونقل المواد الخام بالشاحنات إلى المصانع في دول الخليج. وساهمت هذه الإجراءات في تجنّب توقفات واسعة في منطقة تمثل نحو 10% من الإنتاج العالمي للألومنيوم.

وقد شجع السوق التقدم الذي أحرزته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إصلاح منشأة الطويلة التابعة لها وإعادة تشغيلها بعد ضربة صاروخية إيرانية. ومن المتوقع أن يعود مصنع تكرير الألومينا إلى الإنتاج هذا الربع. وحتى 2 يوليو/ تموز، أعادت الشركة تشغيل أول 89 خلية من أصل 1262 خلية في المصهر. ومع ذلك، فإن الوضع في شركة ألمنيوم البحرين التي تضررت أيضاً من الضربات الإيرانية لا يزال غير واضح، في حين أن شركة قطر للألومنيوم تواصل العمل بنسبة 60% من طاقتها الإنتاجية.

وانخفض إنتاج دول الخليج بنسبة 20% في النصف الأول من هذا العام، وفقاً للمعهد الدولي للألومنيوم. كما تراجعت معدلات تشغيل المصاهر بأكثر من مليوني طن سنوياً منذ بدء الأعمال العدائية. قد يستغرق التعافي الكامل عدة أشهر، حتى بافتراض العودة إلى نوع من الحياة الطبيعية. ويؤثر الألومنيوم على كلفة الإنتاج في عدد كبير من السلع، منها السيارات والطائرات، وبالتالي تضغط على المستهلك وكذا على القطاع الصناعي العالمي.

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وهذا الهدوء المفاجئ في الأسعار الذي ساد السوق خلال الأيام القليلة الماضية يستند إلى ثقة متزايدة بأن خسارة المعادن الخليجية، حتى لو طالت، يمكن تعويضها بزيادة الصادرات من الصين وإندونيسيا.

تتمتع مصاهر الألومنيوم الصينية بهوامش ربح قوية بفضل انخفاض أسعار الألومينا وارتفاع أسعار المعادن. ويقارب معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 99%، وفقًا لشركة الاستشارات AZ Global. وارتفعت صادرات منتجات الألومنيوم نصف المصنعة، كالقضبان والأنابيب، بنسبة 10% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وفقًا للمكتب العالمي لإحصاءات المعادن، الذي يجمع البيانات الجمركية الرسمية. وقد بلغت الشحنات 595 ألف طن في مايو/أيار، وهو أعلى رقم شهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

على الرغم من أن صادرات المنتجات الصينية ليست بديلاً مباشراً عن الإنتاج الأولي والسبائكي المفقود من الخليج، إلا أنها يمكن أن تساعد في إعادة توازن السوق عن طريق كبح الطلب الغربي. الجانب السلبي هو أن صادرات الصين تتنافس مع قدرات مماثلة في مجال المنتجات شبه المصنعة في الغرب، الذي رد بالفعل بتدابير حماية تجارية متعددة.

كما تبرز إندونيسيا بسرعة موردًا رئيسيًّا للألومنيوم الأولي بفضل طفرة الاستثمار الصيني في مصاهر جديدة. قام مصهر هوا تشين، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 480 ألف طن سنوياً، بزيادة الإنتاج العام الماضي، وفي مايو/أيار، تقدم بطلب لتسجيل علامته التجارية "HCAI" لدى بورصة لندن للمعادن. شركة أخرى جديدة دخلت السوق، وهي شركة آلامتري، تقوم بتشغيل مصنع مماثل في الحجم وشحنت أولى صادراتها في يونيو/حزيران. ويمتد خط أنابيب المشروع إلى ما يصل إلى 11 مصهرًا جديدًا بطاقة إنتاج سنوية مجمعة تبلغ 13 مليون طن، وفقًا لغريغ ويتبيكر، رئيس شركة ويتسند للاستشارات السلعية.

قفزت صادرات إندونيسيا من المعادن الأولية من 155 ألف طن في عام 2024 إلى 511 ألف طن في عام 2025، وارتفعت بنسبة 58% أخرى على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. كانت الوجهات الرئيسية لصادرات العام الماضي هي الصين، حيث استحوذت على 40%، تليها كوريا الجنوبية وفيتنام بنسبة 16% و12% على التوالي. ومع ذلك، كانت هناك صادرات كبيرة إلى أوروبا، لا سيما في الربع الأخير من العام.

(العربي الجديد، رويترز)