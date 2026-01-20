لماذا لا تقدر أوروبا على تحدي تهديدات ترامب اقتصادياً؟

- تسعى أوروبا لاسترضاء الولايات المتحدة منذ وصول ترامب للسلطة، حيث قامت بريطانيا بتعزيز العلاقات عبر خطوات دبلوماسية واقتصادية، مثل دعوة ترامب لزيارة ثانية وتوقيع اتفاق تجاري جديد. - يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات اقتصادية بسبب التعرفات الجمركية الأمريكية، مما يجبره على قبول بعض الشروط الأمريكية رغم محاولاته للتحدي، مع تصاعد التوترات بسبب تهديدات ترامب بفرض تعرفات جديدة. - تجد أوروبا نفسها في موقف ضعيف مقارنة بالولايات المتحدة، حيث تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية متعددة، بينما تظل الولايات المتحدة قوية اقتصادياً وسياسياً، مما يمنح ترامب نفوذاً كبيراً.

لم يقصّر القادة الأوروبيون في مديح ترامب منذ وصوله إلى السلطة في فترته الثانية، فالحكمة التي تتردد كل يوم في عواصم أوروبا، هي أنه يتعين على الجميع أن يأخذوا رئيس الولايات المتحدة على محمل الجد، حتى حين يقول أشياء غير معقولة. ينطبق هذا الأمر بشكل جلي فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، حيث تجد أوروبا نفسها دون حول أو طول في مواجهة القوة الروسية، كما ينطبق أيضا في الاقتصاد، حين يجد الاتحاد الأوروبي -بكل جبروته- أسواقه مكشوفة أمام سطوة الاقتصاد الأميركي وسلاح التعرفات الذي يشهره الرئيس دونالد ترامب أنى يشاء.

في السعي لاسترضاء "أميركا ترامب" تبذل أوروبا، الغالي والنفيس كما يقال، فكانت بريطانيا أول المتسابقين حين هرع رئيس الوزراء كير ستارمر

في فبراير/ شباط الماضي لزيارة البيت الأبيض وأخرج من جيب سترته الدعوة الملكية لترامب ليقوم بـ"زيارة دولة" ثانية إلى بريطانيا، وهي المرة التي الأولى التي يحظى فيها رئيس دولة بذلك "الشرف" مرتين، وتمثلت المكافأة الاقتصادية التي حصلت عليها لندن في إعلان ترامب عن اتفاق تجاري مع حكومة المملكة المتحدة بوصفها أول دولة ضمن تعرفات ما سماه "يوم التحرير" وبتخفيض الرسوم على الواردات البريطانية إلى 10%.

أما الاتحاد الأوروبي فقد وقف بداية موقف المتحدي من رسوم ترامب منددا بها واعتبرها في الوقت نفسه عائقا أمام حرية التجارة التي توافقت عليها العواصم الغربية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية ومعربا عن الاستعداد في الوقت نفسه لتبني تعرفات مضادة إذا لزم الأمر. لكن القادة الأوروبيين كانوا يدركون في الوقت نفسه أنه لا طاقة لهم على تحدي القوة الاقتصادية الأميركية، فقبلوا في يوليو/ تموز الماضي، بتعرفات أميركية بنسبة 15% على صادرات الاتحاد للأسواق الأوروبية بينما تخضع الصلب والألمنيوم لتعرفة بنسبة 50%.

تهديد واستجابة

اليوم ومع تصاعد تهديدات الرئيس الأميركي بسلاح التعرفات ضد دول الاتحاد وبريطانيا، يعود نفس السؤال إلى العواصم الأوروبية، هل تذعن لتهديدات ترامب بخصوص غرينلاند وتسلم بالقوة الأميركية؟ أم تتحدى عقوباته ورسومه بعقوبات مماثلة؟ ينقسم الأوروبيون تجاه هذه الأزمة وإن كانت الغالبية تميل مجددا لاستمالة الرئيس الأميركي دون إشهار التهديد بوجهه. فرئيس الحكومة البريطانية امتنع في مؤتمره الصحافي أمس عن انتقاد تهديدات ترامب علنا، وهو ما فعلته ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27.

وحسب التقديرات الأوروبية فإن المواجهة بين الاقتصادين الكبيرين ستكلف أوروبا الكثير، فحجم التجارة البينية بينهما يبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار سنوياً، كما تضم السوقان معا حوالي 800 مليون نسمة، وتمثلان ما يقرب من 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لكن المفارقة تتمثل في الاعتماد الأوروبي المتزايد على السوق الأميركية بقدرتها الشرائية المرتفعة، وهو اعتماد تم بناؤه على مدى عقود ومن الصعب على الشركات المنتجة لسلع أوروبية مثل (السيارات والآلات والكيميائيات والأدوية) أن تجد أسواقا بديلة في ما تواجه منافسة قوية لهذه السلع في أسواقها الداخلية أو الخارجية من الصين والهند.

حين لوحت أوروبا هذه المرة بفرض رسوم مضادة على ما قيمته 93 مليار دولار من السلع الأميركية، جاءت ردة الفعل الأميركية على هذا التهديد متهكمة على لسان وزير الخزانة كريس بيسنت، الذي اعتبر أن التكتل الأوروبي يعاني في الأصل من بطء آلية اتخاذ القرار وأن اقصى ما سيقوم به الاتحاد هو تفعيل آلية مكافحة الإكراه للرد على الرسوم الأميركية. ودلل بيسنت على صحة تقييمه بعد وصوله إلى دافوس الأربعاء باستمرار أوروبا في شراء الوقود الروسي، قائلاً إن "آلية اتخاذ القرار لديهم ليست دائماً الأسرع". ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من هذه الواردات من روسيا بحلول نهاية عام 2027 بعد تقليصها بشكل حاد. وكان وزير الخزانة قد حذّر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق يوم الاثنين من أن الرد على ترامب سيكون "غير حكيم".

واستبعد بيسنت احتمال أن يؤدي تجدّد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تقويض الجهود الرامية إلى تخفيف تكاليف المعيشة على الأميركيين. وقال: "كانت الرسوم الجمركية بمثابة الكلب الذي لم ينبح عندما يتعلق الأمر بارتفاع الأسعار"، مستشهداً بتباطؤ تضخم السلع الأساسية. وأضاف: "وبوصفي كنت أستاذاً لتاريخ الاقتصاد في جامعة ييل، أستطيع القول إن الدول التي لديها فائض تجاري هي دائماً الأكثر تضرراً في الحروب التجارية".

وقد هدد ترامب بفرض رسوم تبدأ بـ 10% على الدول الأوروبية التي تعارض تحركاته للسيطرة على غرينلاند التي تخضع لسيطرة الدنمارك، العضو مع الولايات المتحدة في حلف الناتو، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% إذا لم تغير تلك الدول مواقفها بحلول يوليو/ تموز المقبل.

ورغم الدعوات المتزايدة جماهيريا بمقاطعة الولايات المتحدة اقتصاديا (على مستوى السلع والشركات)، وهو ما يترافق مع زيادة المشاعر المناهضة لأميركا في دول القارة، فهناك تقبل سياسي بأن لا الاتحاد الأوروبي ولا بريطانيا يستطيعان في الوقت الراهن الدخول في حرب تجارية أو اقتصادية مفتوحة مع الولايات المتحدة. فاقتصادات دول الاتحاد مجتمعة لا تزيد عن 22.8 تريليون دولار لـ 447 ملايين نسمة، بينما تبلغ قيمة الاقتصاد الأميركي 27.5 تريليون دولار لـ 332 ملايين نسمة، حسب أرقام العام الماضي، وهو ما يترجم فعليا إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الذي يبلغ 83 ألف دولار في أميركا مقابل 51 ألف دولار في الاتحاد الأوروبي.

وفيما يعاني المواطنون الأوروبيون من توابع أزمة الطاقة وزيادة فاتورة التسلح، والدعم العسكري لأوكرانيا بعد أربع سنوات من بداية الغزو الروسي، لم تتأثر الولايات المتحدة كثيرا، فلا تزال أكبر اقتصاد عالمي وأكبر منتج للطاقة في العالم وصاحبة أكبر أسواق مالية وقطاع تكنولوجي عالمي ، وهو ما يعني فعليا أن "ترامب" أمسك بأوروبا في واحدة من أقصى لحظات ضعفها، سياسيا واقتصاديا.