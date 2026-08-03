- شهدت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في يوليو بسبب التوترات في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أثر على قطاعي النفط والمواد الأساسية نتيجة تباطؤ حركة الناقلات وارتفاع تكاليف التأمين. - انتعشت أسواق دبي وقطر والكويت بفضل التركيز على قطاعات المصارف والاتصالات والخدمات المالية، مستفيدة من أرباح قوية وسيولة مرتفعة، مما ساعدها على امتصاص الصدمات الجيوسياسية. - يواجه الاقتصاد الخليجي تحديات بسبب الصراع الإقليمي، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز، مما يؤثر على صادرات النفط، بينما تمتلك الإمارات احتياطيات نقدية تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات.

تسبّبت الهجمات البحرية الأخيرة والتوترات المتصاعدة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بضغوط هيكلية على سوق الأسهم السعودية خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ولا سيما في قطاعي النفط والمواد الأساسية كالأسمنت، نتيجة استهداف طرق الشحن الحيوية ومحاولات تعطيل ميناء ينبع الذي بات الممر البديل الرئيسي لتصدير النفط السعودي. وقد سلّط هذا التراجع الضوء على مفارقة لافتة تمثّلت في تسجيل أسواق دبي وقطر والكويت مكاسب وانتعاشاً استثمارياً ملموساً في المقابل.

وجاء التراجع السعودي عقب تباطؤ ملحوظ في حركة الناقلات، وتصاعد مخاطر الإمدادات وتكاليف التأمين، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء أسهم الشركات القيادية والأنشطة الصناعية والمرتبطة بالبناء والتصدير في المملكة، حسبما أورد تقرير نشرته منصة "إنفستينغ" في 27 يوليو/تموز الماضي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القطاعات التي استفادت من الأوضاع الجيوسياسية في بورصات دبي وقطر والكويت؟ كيف أثرت الهجمات البحرية على تكاليف الشحن البحري وأسعار السلع الاستهلاكية في دول الخليج؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويعود الإرباك في قطاع الطاقة والمواد الأساسية إلى اضطرار الشركات لتحويل مسارات ناقلات النفط من ينبع شمالاً نحو خط أنبوب "سوميد" وقناة السويس، ثم الدوران حول أفريقيا للوصول إلى الأسواق الآسيوية، وهو ما ضاعف مدة الرحلة البحرية بنحو شهر كامل، ورفع التكاليف إلى ما يصل إلى 10 ملايين دولار للشحنة الواحدة.

وقد أوجد هذا الاختناق اللوجستي فجوة بين الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب وقدرة التحميل في أرصفة ينبع البحرية، ما يفرض خسائر مالية وتشغيلية على قطاعي الطاقة والمواد الصناعية، بحسب تقدير نشرته "بلومبيرغ" في 27 يوليو/تموز الماضي.

في المقابل، سجّلت أسواق دبي وقطر والكويت انتعاشاً استثمارياً ملموساً، يُعزى إلى الطبيعة النوعية لمكوّنات مؤشراتها وتركّز التدفقات فيها على قطاعات المصارف والاتصالات والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية الرائدة. فقد استفادت البنوك والمؤسسات المالية الخليجية من نتائج أرباح قوية ومستويات سيولة مرتفعة مكّنتها من امتصاص الصدمات الجيوسياسية، إضافة إلى تركيز المستثمرين على القطاعات المحلية الدفاعية غير المرتبطة مباشرة بخطوط التصدير الملاحية المتأثرة في البحر الأحمر، حسبما أورد تقرير نشرته "إنفستينغ" في 29 يوليو/تموز الماضي.

أسواق بورصات الخليج تتراجع بانتظار نتائج محادثات إيران

أما على مستوى الجمهور الخليجي العام، فقد ظهر أثر تعثّر شركات التوريد والمواد الأساسية، جراء ارتفاع تكاليف الشحن البحري وتراجع الصادرات عبر ينبع، سريعاً في موجات تضخمية ملموسة طاولت أسعار السلع الاستهلاكية ومواد البناء. وأدّى التأخر الزمني في وصول الشحنات والمواد الخام إلى رفع أسعار المنتجات النهائية وتأجيل مشاريع الإسكان والتطوير العقاري، ما أثقل كاهل المستهلك النهائي بأعباء معيشية إضافية، وانعكس على القدرة الشرائية وسلاسل الإمداد الغذائية والعمرانية في المنطقة، بحسب تقرير نشرته منصة "إي يو ألايف" (EU Alive) في 31 يوليو/تموز الماضي.

تراجع متوقع

في هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي محمد خير حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن انكماش الاقتصادات الخليجية يبدو أمراً طبيعياً ومتوقعاً في ظل حالة عدم اليقين والمخاطر الضخمة المحدقة بالملاحة البحرية جراء الحرب الاميركية الإيرانية، لافتاً إلى أن قطاع النفط يتأثر بشكل مباشر وجسيم، إذ أدى الإغلاق الكامل لمضيق هرمز إلى عرقلة انسياب الصادرات النفطية من السعودية والإمارات. وبما أن صادرات النفط تمثّل نحو 55% من الإيرادات العامة السعودية، فإن تأثر هذا المكوّن الضخم ينعكس سلباً على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية، ما يجعل حدوث انكماش تُقدَّر نسبته بـ4.8% أمراً متوقعاً وطبيعياً في ظل هذه الحرب، بحسب حسن.

ورغم قسوة الحرب وإغلاق أحد أهم المضايق الحيوية في العالم، إلا أن حجم الانكماش بقي محدوداً، وفق توصيف حسن، الذي عزا ذلك إلى التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل للدولة السعودية وضخامة الإنفاق على البنى التحتية، ما خفّف من حدة الصدمة ومنع وصول الانكماش إلى مستويات أكثر كارثية، ليكون هذا التراجع الأكبر منذ جائحة كورونا، لكنه ظل ضمن حدود يمكن احتواؤها.

وعلى صعيد الاقتصاد الإماراتي، يلفت الخبير الاقتصادي إلى أن التقديرات الإحصائية تشير إلى معاناته من انكماش أيضاً، إذ يُتوقع أن يصل انكماش أبوظبي إلى 9% بسبب اعتمادها الكبير على النفط، الذي تصدّر منه نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، بينما يُتوقع لدبي انكماش أقل حدة عند حدود 2.5%، ما يعكس تفاوت التأثير بين الإمارتين تبعاً لتركّز كل منهما الاقتصادي ومصادر دخلهما.

وتتأثر دولة الإمارات ككل بالانكماش الخليجي الناتج من الحرب، خاصة في قطاعات مثل السياحة التي تُعد من أكثر القطاعات تضرراً، في حين تبقى إمارات مثل رأس الخيمة والفجيرة والشارقة أقل تأثراً نسبياً بسبب انخفاض الحراك التجاري فيها مقارنة بأبوظبي ودبي، ما يؤكد أن لا دولة في الخليج ستكون بمعزل عن التداعيات السلبية للصراع الإقليمي، بحسب حسن.

تقديرات الانكماش الاقتصادي في دول الخليج أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ومع ذلك، ينوّه إلى مؤشرات إيجابية تعزز مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على الامتصاص، أبرزها القاعدة الضخمة للاحتياطي النقدي التي تبلغ نحو 187 مليار دولار، إضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر والاستثمار الوطني المحلي البالغة نحو 78 مليار دولار، وهي موارد تمنح الدولة قدرة على مواجهة الصدمات الناتجة من الجوائح أو الحروب الإقليمية.

لكن حسن يؤكد أنه رغم هذه الاحتياطيات، تميل الرساميل العابرة للقارات إلى التواري والانكماش نتيجة تزايد معدلات عدم اليقين وحجم المخاطر، وهو سلوك طبيعي ومتوقع في أوقات الحروب الإقليمية التي تضرب ثقة المستثمرين وتجمّد حركة الأموال في بيئة يسودها عدم الاستقرار.

في السياق ذاته، يشير الخبير الاقتصادي محمد الناير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن مفارقة التراجع الملحوظ في أسهم قطاعي النفط والأسمنت بالسعودية، مقابل تحقيق أسواق خليجية أخرى بعض المكاسب، تعود إلى كون السعودية الأكثر تضرراً في ظل الحرب الحالية، بسبب موقعها الجغرافي الممتد على ساحل البحر الأحمر، الذي أصبح المنفذ الرئيسي لتصدير النفط بديلاً عن مضيق هرمز المغلق.

فسواحل البحر الأحمر ومنافذ التصدير الحيوية تأثرت بشكل كبير بالتصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، ما خلق تعقيدات لوجستية وأمنية انعكست سلباً على أسعار الأسهم في القطاعات المرتبطة مباشرة بهذه الحركة، مثل النفط والأسمنت، بحسب الناير، الذي نوّه إلى أن قطاع الأسمنت تحديداً يعاني من تعقّد سلاسل الإمداد والنقل البري، الذي يتطلب استقراراً أمنياً لضمان استمرارية العمليات.

أسواق هبوط معظم بورصات الخليج عقب هجمات الحوثيين على منشآت نفط سعودية

ولذا يرى الناير أن المرحلة الحالية تتطلب حكمة كبيرة من دول الخليج بقيادة السعودية لتهدئة الأوضاع والوصول إلى تسوية شاملة تحقق الاستقرار والأمن في المنطقة، خاصة أن إسرائيل تسعى لاستمرار الحرب، بينما تتحمل دول الخليج الثمن الأكبر جراء تأثر اقتصاداتها بشكل مباشر وعميق.

ويخلص الناير إلى أن التوصل إلى سيناريو يحقق أهداف دول الخليج ويضمن التوافق الإقليمي أمر ضروري لتجنّب أضرار جسيمة قد تلحق بالاقتصادات الوطنية، إذ إن استمرار حالة عدم اليقين والصراع من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة تفوق القدرة على الاحتواء، ما لم تُطرح حلول سياسية جذرية تنهي حالة التصعيد المستمرة.