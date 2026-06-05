لماذا تعتدي إيران على المنشآت المدنية الخليجية؟

- التوترات الإيرانية في الخليج: قصف مطار الكويت يعكس استراتيجية إيران في استهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية، مما يثير تساؤلات حول أهدافها وتأثيرها على العلاقات مع دول الخليج. - الخلافات الداخلية في إيران: تبرز دلائل على وجود خلافات بين القيادة السياسية والعسكرية، رغم نفي استقالة الرئيس بزشكيان، مما يعكس تعقيد الأدوار بين العسكريين والسياسيين. - التصعيد العسكري وتأثيره الإقليمي: الحرس الثوري يستهدف منشآت الطاقة في السعودية والإمارات وقطر والكويت، مما يدفع دول الخليج لتصعيد لهجتها ضد إيران بسبب استهدافها للمنشآت المدنية والاقتصادية.

مشهد مطار الكويت الذي تعرض لقصف إيراني رغم الهدوء النسبي على مدار الأسابيع الأخيرة للحرب في منطقة الخليج، يؤكد أن طهران تتعمد الاعتداء على المنشآت الاقتصادية والمدنية في دول الخليج ولا تقتصر هجماتها على القواعد العسكرية فقط كما تدعي.

عدة أسئلة تثور هنا: ما الهدف من أن تتخذ إيران هذا المنحى تحديداً؟ وهل ترسم بذلك العلاقات المستقبلية بينها وبين دول الخليج بخيوط من النار؟ ولماذا لا تركز هجماتها على الأهداف العسكرية؟ وماذا عن تداعيات هذا السلوك على الجالية الإيرانية الكبيرة الموجودة في دول الخليج والتي تعتمد في رزقها ورزق أسرها على العمل في قطاعات عديدة بهذه الدول؟

وهنا مربط الفرس الذي قد يؤكد أن هناك فجوة إلى حد ما بين رؤية العسكريين بإيران وفي مقدمتهم الحرس الثوري الذي يفضل توجيه ضربات للجميع حتى الحلفاء كما حدث مع سلطنة عُمان في بداية الحرب من أجل الضغط على أميركا وكسب المعركة بأي شكل، وبين رؤية السياسيين الذين يميلون إلى التفاوض لتجنيب البلاد ويلات الحرب على جبهات عديدة.

ما الهدف من أن تتخذ إيران هذا المنحى تحديداً؟ وهل ترسم بذلك العلاقات المستقبلية بينها وبين دول الخليج بخيوط من النار؟

وبعد أن خرجت أنباء عن الخلاف الذي ظهر بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وبين الحرس الثوري، نفى نائب رئيس دائرة الاتصالات في مكتب الرئاسة الإيرانية، مهدي طباطبائي، ما وصفها بالادعاءات والشائعات التي روجت لاستقالة بزشكيان. وأكد طباطبائي أن بزشكيان لن يتراجع ولو خطوة إلى الوراء عن خدمة الشعب، وأن الشعب الإيراني أيضا لن يتراجع عن وحدته وتلاحمه، وأن أمنيات تدمير الوحدة الوطنية للإيرانيين ستذهب مجددا مع أصحابها إلى القبر، حسب قوله.

وهذا النفي في حد ذاته يؤكد أن هناك خلافا ما قد حدث بالفعل وخاصة أن حراك بزشكيان خفت كثيرا خلال الفترة الأخيرة ولم نعد نسمع له تصريحات قوية كما كان سابقا. ومن المؤكد أن الخلاف ليس كلياً، بل هناك تكامل بين العسكريين والسياسيين في كثير من النقاط، حيث يقوم كل طرف بأداء أدوار قد تبدو مختلفة لكنها متكاملة.

وإذا عدنا إلى الوراء قليلا عندما قال مستشار المرشد الإيراني ورئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، "نرحب بالحوار مع السعودية وبقية دول المنطقة، إن حواراً إيرانياً سعودياً يمكنه أن يحل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية، ونحن نؤيد فكرة إنشاء نظام أمني جماعي مشترك في منطقة الخليج، تكون دول المنطقة هي المسؤولة عنه دون تدخل خارجي"، فإنه عاد ليتراجع عنها إذ وضع شروطاً للتوافق قائلاً إن "يد إيران ممدودة للحوار، لكن على دول الجوار أولاً أن تدرك أن أمن المنطقة لا يمكن شراؤه من الخارج، وأن تكف بعض الدول عن السير في الركاب الأميركي".

الحرس الثوري لا يضع أمامه أي خط أحمر في التعامل مع دول الجوار، فضرب دولة مقربة منه مثل عُمان، وأغلق مضيق هرمز على الجميع، ووجه ضربات كبرى لمنشآت الطاقة في المنطقة



هذه المواقف المتناقضة ربما قد تجيب عن جزء من السؤال الكبير: لماذا تتعمد إيران الاعتداء على المنشآت المدنية والاقتصادية الخليجية؟ فالحرس الثوري لا يضع أمامه أي خط أحمر في التعامل مع دول الجوار، فضرب دولة مقربة منه مثل عُمان، وأغلق مضيق هرمز على الجميع، ووجه ضربات كبرى لمنشآت الطاقة في السعودية والإمارات وقطر والكويت والإمارات. فعلى سبيل المثال قصفت إيران موقع مدينة رأس لفان الصناعية في قطر بصاروخ باليستي، ما أدى إلى "أضرار واسعة" في أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال عالمياً حيث تعد رأس لفان مركزاً رئيسياً لإنتاج الغاز المسال، يمثل نحو ثلث الإمدادات العالمية التي تنقل بحراً، ما يجعل أي تعطّل فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية. كما تعرضت مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة "أرامكو" السعودية شرق المملكة لهجوم بطائرة مسيرة أميركية. وأخيرا تم قصف مطار الكويت.

الخلاصة أن إيران يقودها الحرس الثوري بعقلية "عليّ وعلى أعدائي" وتعتبر أن كل دول الجوار وأميركا أعداء لا بد من النصر عليهم، ما دفع دول الخليج إلى تصعيد لهجتها وهجومها على الموقف الإيراني الذي لم يراع حق الجيرة وتعمد استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية التي ليست لها علاقة بالحرب من وجهة نظر صانع القرار الخليجي.