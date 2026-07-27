- تصاعدت الاحتجاجات في طرابلس من مطالب تحسين الخدمات إلى التشكيك في قدرة السلطات على إدارة البلاد، وسط أزمة كهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة والانقسام السياسي، مما أدى إلى اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات. - الاحتجاجات تعكس تراكم ضغوط اقتصادية ومعيشية، حيث أصبحت أزمة الكهرباء رمزاً لفشل إدارة الموارد العامة، مما ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي ويضعف ثقة المستثمرين. - دعا الحراك إلى العصيان المدني لإغلاق المؤسسات الحكومية، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وإنهاء عمل الأجسام السياسية القائمة، وسط انقطاعات كهرباء يومية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

انتقلت حالة الغضب الشعبي في العاصمة الليبية طرابلس من المطالبة بتحسين الخدمات إلى التشكيك في قدرة السلطات على إدارة البلاد، في ظل تفاقم أزمة الكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الانقسام السياسي. في الوقت الذي دعت فيه قوة حماية وتأمين ديوان رئاسة الوزراء المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التي قالت إنها تستهدف إثارة الفوضى والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي أدت إلى تحول الاحتجاجات من مطالب خدمية إلى عصيان مدني؟ كيف يفسر الخبير الاقتصادي تحول أزمة الكهرباء إلى رمز لفشل إدارة الموارد العامة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الشيباني إن الاحتجاجات لم تعد مرتبطة فقط بأزمة الكهرباء، بل تعكس تراكم ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة. وأضاف الشيباني لـ "العربي الجديد" أن "انقطاع الكهرباء أصبح رمزاً لفشل إدارة الموارد العامة، وليس مجرد أزمة فنية"، موضحاً أن تراجع الخدمات الأساسية، إلى جانب ارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للدينار، واستمرار أزمة السيولة، أدى إلى اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

وأضاف أن استمرار الاضطرابات ينعكس مباشرة على النشاط الاقتصادي، إذ يؤدي إلى تعطيل الإنتاج وحركة التجارة والخدمات، ويزيد من كلفة ممارسة الأعمال، كما يضعف ثقة المستثمرين ويؤخر تنفيذ المشاريع، وهو ما يفاقم تباطؤ الاقتصاد رغم استمرار تدفق الإيرادات النفطية. ووسّعت مجموعات شبابية في العاصمة الليبية طرابلس، فجر الاثنين، دائرة الاحتجاجات عبر إطلاق دعوات العصيان المدني الذي استهدف عدداً من المؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية.

وتجمع مئات المحتجين أمام مقر شركة ليبيانا للاتصالات والتقنية في بلدية سوق الجمعة فجر اليوم الاثنين، حيث أغلقوا المبنى ورفعوا شعارات تطالب برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما أغلقت مجموعة أخرى مقر وزارة الخارجية باستخدام سواتر ترابية، تنفيذاً لدعوة أطلقها "حراك سوق الجمعة" لإغلاق المؤسسات العامة والشركات الحكومية داخل المنطقة.

وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات، علي المجدوب، لـ "العربي الجديد"، إن "المشكلة لم تعد تقتصر على انقطاع الكهرباء، بل أصبحت أزمة إدارة دولة"، مضيفاً: "لدينا نفط وإيرادات بمليارات الدولارات، لكن المواطن لا يجد كهرباء أو سيولة أو استقراراً في الأسعار". وأضاف متظاهر آخر يدعى ويسام الدرناوي "لسنا ضد الدولة، بل ضد استمرار منظومة لم تتمكن طوال سنوات من تحسين حياة الناس. نريد محاسبة المسؤولين وتغييراً حقيقياً، وليس تبديل الوجوه".

وقال الحراك، في بيان، إن هدف العصيان هو "شل عمل الحكومة وليس تعطيل حياة المواطنين"، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن قضايا الفساد وإنهاء عمل جميع الأجسام السياسية القائمة، بما فيها الحكومة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي. وامتدت التحركات إلى مناطق أخرى في طرابلس، بينها تاجوراء وجنزور، حيث احتشد محتجون أمام محطة غرب طرابلس للكهرباء احتجاجاً على الانقطاعات المتكررة للتيار، فيما أغلقت طرق في عدة أحياء باستخدام إطارات مشتعلة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه ليبيا انقطاعات يومية للكهرباء تصل في بعض المناطق إلى 20 ساعة أو أكثر، بالتزامن مع موجة حر شديدة، بينما تشهد الأسواق ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية، وسط تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية واستمرار الانقسام السياسي، وهي عوامل يرى مراقبون أنها دفعت الاحتجاجات إلى تجاوز المطالب الخدمية لتتحول إلى احتجاجات على مجمل الأداء الاقتصادي والسياسي للدولة.