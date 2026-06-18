لماذا تأخرت عودة سعر غالون البنزين الأميركي إلى 3 دولارات؟

- أدى الاتفاق الأميركي الإيراني إلى تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات النفطية، مما ساهم في انخفاض أسعار النفط الخام، لكن أسعار البنزين في الولايات المتحدة لم تنخفض بسرعة بسبب نقص المخزونات وتوقعات استمرار الضغوط حتى 2026 أو 2027. - تعاني الولايات المتحدة من نقص في مخزونات البنزين، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، مع تراجع واردات الساحل الشرقي، مما يعقد خفض الأسعار في ظل عدم وجود احتياطي استراتيجي للبنزين. - يتزامن وصول الإمدادات الجديدة مع موسم السفر الصيفي، مما يزيد الطلب على الوقود ويحد من تراجع الأسعار، بينما تركز المصافي على إنتاج وقود الطائرات، مما يقلص إنتاج البنزين.

أعاد الاتفاق الأميركي الإيراني والأمل بإعادة فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى مسار هبوطي، لكن ذلك لم ينعكس بالسرعة نفسها على محطات البنزين الأميركية. فرغم تراجع خام برنت إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل، يرى متعاملون وخبراء أن عودة البنزين إلى مستويات ما قبل الحرب لن تكون وشيكة، بل قد تتأخر حتى نهاية عام 2026 أو مطلع 2027.

ووفقاً لبلومبيرغ، اليوم الخميس، كان متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة يبلغ 2.98 دولار للغالون قبل اندلاع الحرب، لكنه قفز إلى 4.56 دولارات بحلول مايو/أيار، في واحدة من أسرع موجات الارتفاع التي شهدها السوق، بالتزامن مع صعود أسعار النفط من نحو 70 دولاراً إلى 126 دولاراً للبرميل، الأمر الذي ساهم في زيادة الضغوط التضخمية.

ومع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات، بعد الاتفاق الذي ينص على تمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويفتح الباب أمام استئناف الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، تراجعت أسعار الخام، لكن سوق البنزين لا يزال يواجه مشكلة مختلفة: نقص المخزونات.

مخزونات البنزين المنخفضة تؤخر الانفراج

دخلت الولايات المتحدة شهر يونيو/ حزيران بمخزونات بنزين تجارية هي الأدنى لهذا الوقت من السنة منذ عام 2014، بحسب بيانات حكومية. كما أن واشنطن تحتفظ باحتياطي استراتيجي من النفط الخام، لكنها لا تمتلك احتياطياً مماثلاً للبنزين، ما يقلص قدرة السلطات على التدخل لخفض الأسعار. ولا تزال العقود الآجلة للبنزين أعلى بنحو 90 سنتاً مقارنة بمستوياتها قبل الحرب، في إشارة إلى أن الأسواق تتوقع استمرار الضغوط على الإمدادات لبعض الوقت، بينما تعمل المصافي وشركات التوزيع على إعادة بناء مخزوناتها، كما تشير الوكالة.

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وزادت المشكلة تعقيداً مع تراجع واردات البنزين إلى الساحل الشرقي الأميركي، إذ سجلت أدنى مستوياتها منذ عام 2020، عندما أدت جائحة كورونا إلى انهيار الطلب على الوقود، كما تلاحظ بلومبيرغ.

موسم السفر الصيفي يحد من تراجع سعر البنزين

ورغم وصول مزيد من الإمدادات إلى الأسواق، فإن توقيت ذلك لا يساعد كثيراً، إذ يتزامن مع ذروة موسم القيادة والعطلات الصيفية في الولايات المتحدة، عندما يبلغ الطلب على الوقود أعلى مستوياته. وبعد تراجع طفيف في استهلاك الوقود، عاد الطلب خلال الأسبوع الثاني من يونيو إلى معدلاته المعتادة لهذا الوقت من العام، ما أبقى الضغوط قائمة على السوق.

وخلال الأشهر الماضية، أعطت المصافي الأميركية أولوية لإنتاج وقود الطائرات، مستفيدة من نقص الإمدادات العالمية وارتفاع الطلب على السفر، ما قلص إنتاج البنزين. ومع عودة إنتاج البنزين إلى مستوياته الطبيعية، تحتاج المصافي إلى مواصلة التشغيل بمعدلات مرتفعة، وهو ما يبدو ممكناً بعدما تجاوزت كميات النفط الخام التي تمت معالجتها الأسبوع الماضي 17 مليون برميل.

كان متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة يبلغ 2.98 دولار للغالون قبل اندلاع الحرب، لكنه قفز إلى 4.56 دولارات بحلول مايو/أيار، في واحدة من أسرع موجات الارتفاع التي شهدها السوق

ورغم تراجع أرباح إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات مقارنة بذروة الحرب، فإنها لا تزال تقارب ضعف مستويات ما قبل الصراع، ما يشجع المصافي على الاستمرار في التشغيل بكامل طاقتها.

انخفاض بطيء في سعر البنزين الأميركي

وتنقل بلومبيرغ عن خبراء قولهم إن أسعار البنزين ترتفع عادة بسرعة، لكنها تتراجع بوتيرة أبطأ، في ظاهرة يطلق عليها الاقتصاديون اسم "الصواريخ والريش"، إذ تنتقل الزيادات إلى المستهلك فوراً، بينما يستغرق انخفاض الأسعار وقتاً أطول. كما أن الكثير من محطات الوقود التابعة للعلامات التجارية الكبرى ترتبط بعقود توريد طويلة الأجل، ما يجعلها أقل ميلاً إلى خفض الأسعار بشكل سريع.

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وفي هذا الصدد، يقول باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل أسواق النفط في "غاس بادي"، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار البنزين خلال عطلة الرابع من يوليو/ تموز، التي تشهد ذروة الطلب الأميركي، نحو 3.75 دولارات للغالون. أما العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، عندما كان متوسط السعر أقل من ثلاثة دولارات، فقد لا تتحقق قبل نهاية 2026 أو بداية 2027، أي بعد أكثر من عشرة أشهر على اندلاع الحرب مع إيران.