لقاء أميركي أوروبي في بروكسل لبحث ملف الرسوم الجمركية

- يجتمع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم الأميركيين في بروكسل لمناقشة تنفيذ صفقة الرسوم الجمركية المبرمة في يوليو، وسط قلق أوروبي من السياسات التجارية التقييدية لواشنطن وتأثيرها على الأسواق الأوروبية. - تُعقد قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا، حيث يناقش القادة قضايا السلام والأمن والتعاون متعدد الأطراف، مع التركيز على تعزيز الاستقرار ومنع النزاعات في أفريقيا. - يسعى الاتحاد الأوروبي لتوسيع التعاون مع أفريقيا، حيث يُعتبر الشريك التجاري الأهم للقارة، ويستثمر بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، بقيمة 239 مليار يورو في 2023.

يجتمع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك وممثل التجارة الأميركي جاميسون جرير، لمناقشة العلاقات التجارية المتوترة بين الجانبين. ويتصدر جدول الأعمال تنفيذ صفقة الرسوم الجمركية التي أُبرمت بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز الماضي، إلى جانب قضايا عالمية مثل الطاقة الفائضة والحمائية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين قد اتفقت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تطبيق رسوم أساسية بنسبة 15% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بعد أن كانت واشنطن قد هددت سابقًا بفرض رسوم أعلى بكثير. وفي المقابل، قدّم الاتحاد الأوروبي عدة تنازلات، من بينها التعهد بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية بحلول نهاية ولاية ترامب، إضافةً إلى استثمارات رئيسية أخرى. ومع ذلك، لا تزال بعض تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه غير واضحة حتى الآن.

كما أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها من عواقب السياسات التجارية التقييدية التي تتبعها واشنطن في عهد ترامب، إذ تخشى أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع القادمة من مناطق أخرى إلى توجيه الطاقة الفائضة العالمية نحو الأسواق الأوروبية بأسعار إغراق، ما يفرض ضغوطًا إضافية على اقتصادات دول الاتحاد.

انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا

تُعقد اليوم الاثنين في العاصمة الأنغولية لواندا قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي السابعة، والتي تستمر يومين، في ظل موجة متصاعدة من النشاط الدبلوماسي الدولي في القارة الأفريقية. وتأتي القمة عقب قمة مجموعة العشرين التي استضافتها جوهانسبرغ أخيرًا، وهي أول قمة من نوعها تُعقد على الأراضي الأفريقية.

وطغت على تلك المحادثات مناقشات مكثفة حول خطة السلام الأميركية المثيرة للجدل بشأن أوكرانيا، وهو ما يُتوقع أن ينعكس أيضًا على أجواء قمة لواندا، حيث سيواصل قادة الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرز، مشاوراتهم بشأن الحرب على هامش الاجتماعات.

وفي اليوم الأول من القمة، من المقرر أن يتناول ممثلو الاتحادين الأوروبي والأفريقي مجموعة من القضايا، من أبرزها السلام والأمن، والتعاون متعدد الأطراف، والهجرة والتنقل، والازدهار المشترك، على أن يصدر إعلان مشترك يوم غد الثلاثاء. وينتشر الاتحاد الأوروبي حاليًا في 12 بعثة وعملية مدنية وعسكرية في القارة الأفريقية، تشمل ليبيا ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتركز معظمها على دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار ومنع اندلاع النزاعات.

كما يسعى الجانبان إلى توسيع مجالات التعاون في قطاعات أخرى، بعد مرور 25 عامًا على انعقاد أول قمة مشتركة بينهما في القاهرة عام 2000. ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، يُعد التكتل الأوروبي الشريك التجاري الأهم للقارة الأفريقية، فيما تُعتبر الدول الأفريقية مجتمعةً رابع أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023، كان الاتحاد الأوروبي المورد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، بقيمة تُقدّر بنحو 239 مليار يورو (275 مليار دولار)، بحسب المفوضية الأوروبية.

(أسوشييتد برس، العريي الجديد)