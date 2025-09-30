لقاء أعمال يبحث تعزيز الشراكات الاستثمارية بين قطر والبرازيل

- بحث لقاء الأعمال القطري البرازيلي في الدوحة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، مستعرضًا مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.3 مليار ريال في 2024. أكد علي بوشرباك المنصوري على أهمية البرازيل كشريك تجاري لقطر. - دعا المنصوري الشركات البرازيلية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في قطر، مشيرًا إلى البنية التحتية المتطورة والتشريعات الاقتصادية الجاذبة. وأكد جيانكارلو روكو على اهتمام ولاية بارانا بالشراكات مع قطر. - أشار السفير البرازيلي مارسيلو دانتاس إلى اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع قطر، مع التركيز على قطاعات الزراعة، الأغذية، السيارات، والسياحة.

بحث لقاء الأعمال القطري البرازيلي، اليوم الثلاثاء في الدوحة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستعرض مناخ الاستثمار وفرصه وأهم المحفزات والتسهيلات التي يوفرها الجانبان لتحفيز الاستثمارات الأجنبية. وقال المدير العام المكلف بغرفة تجارة وصناعة قطر، علي بوشرباك المنصوري، في كلمة خلال اللقاء، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.3 مليار ريال (357 مليون دولار) خلال عام 2024.

وأكد المدير العام المكلف بغرفة تجارة وصناعة قطر أن البرازيل "تُعد شريكًا تجاريًا مهمًا لدولة قطر"، مشيرًا إلى العديد من الاستثمارات القطرية في البرازيل في قطاعات متعددة، مثل الطاقة والمصارف والعقارات، مع وجود العديد من الشركات البرازيلية التي تعمل في السوق القطري في مجالات متنوعة. وشدد على حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة وتحالفات تجارية تسهم في دعم التجارة والاستثمارات المتبادلة، داعياً الشركات البرازيلية إلى "التعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، والتي تتميز ببنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات اقتصادية متطورة ومناخ جاذب للاستثمار".

من جانبه، قال المدير العام بهيئة استثمار في ولاية بارانا البرازيلية، جيانكارلو روكو، إنه جاء إلى الدوحة على رأس وفد يضم مجموعة من كبرى المؤسسات المعنية بالاستثمار والأعمال في ولاية بارانا، ومجموعة من الشركات الرائدة، وذلك لـ"بحث فرص الأعمال والشراكات مع رجال الأعمال القطريين"، موضحًا أنهم ينظرون إلى قطر مركزًا إقليميًا للأعمال وبوابة لأسواق المنطقة، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتعرف إلى فرص الأعمال.

وأوضح أن ولاية بارانا البرازيلية تعتبر من أكبر الاقتصادات في البرازيل، إذ بلغ الناتج المحلي للولاية في العام الماضي نحو 132.6 مليار دولار، وتتصدر الولاية عددًا من الصناعات في البرازيل وأميركا اللاتينية، وتضم قرابة 400 ألف شركة جاهزة للتصدير إلى 180 دولة في العالم في قطاعات مثل اللحوم والحبوب وغيرها.

وقال السفير البرازيلي لدى الدوحة، مارسيلو دانتاس، إن بلاده "مهتمة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع قطر وتأسيس شراكات مع القطاع الخاص"، موضحًا أن "ولاية بارانا من أسرع الولايات نموًا في البرازيل، والدخل القومي يعادل دخل عدد من الدول الأوروبية، وهناك عدد من القطاعات التي يمكن للقطريين الاستثمار فيها، مثل القطاع الزراعي والأغذية وصناعات السيارات، والسياحة والضيافة وغيرها".

وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر والبرازيل تطورات نوعية في السنوات الأخيرة، ما جعل البرازيل أحد أهم شركاء قطر في أميركا اللاتينية. وتستورد قطر اللحوم والدواجن والأغذية من البرازيل، بينما تصدر للبرازيل منتجات بتروكيماوية وأسمدة. وأسست غرفة قطر وغرفة التجارة العربية البرازيلية مجلس أعمال مشتركًا منذ 2010، وتُنظم لقاءات وملتقيات للاستكشاف المشترك للفرص الاستثمارية في البنية التحتية والسياحة، ولتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين.