- شهدت الصين انخفاضًا في وارداتها من النفط الخام من 11.5 مليون برميل يوميًا إلى 8 ملايين برميل يوميًا، مما أثر على الأسعار العالمية وأثار تساؤلات حول استدامة هذا التخفيض في ظل غموض المخزونات النفطية. - تأثرت الطلبات الصينية على الوقود بالحرب الإيرانية، مما أدى إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة إلى 62%، مع توقع انخفاض استخدام البنزين والديزل بنسبة 6.6% و6.9% على التوالي. - تواجه الصين تحديات في الطلب الصناعي على النفط بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وأزمة العقارات، مع تأثيرات كهربة الشاحنات والسيارات على معادلة الطلب النفطي.

استوردت الصين في المتوسط 11.5 مليون برميل نفط يوميا على مدى خمس سنوات. ومنذ إبريل/ نيسان، لم يتجاوز المتوسط ثمانية ملايين برميل يوميا. أما السرعة التي خفّضت بها الصين وارداتها، إذ تراجعت الشحنات إلى 40% من مستوياتها قبل الحرب الإيرانية في يونيو/ حزيران، فقد أسهمت في كبح الأسعار العالمية وحرّرت شحنات لصالح دول أخرى.

ويشعر مراقبو السوق بالحيرة إزاء الطريقة التي حقق بها أكبر مستورد للنفط في العالم هذا التخفيض، ويتساءلون عن مدى ديمومة انخفاض الطلب. في هذا السياق، يقول رئيس قسم أبحاث الطاقة في الصين بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة ميشال ميدان إن هذا "السؤال الذي يساوي مليون دولار" يحيط به مستوى هائل من عدم اليقين، لأن أحدا لا يفهم تماما ما الذي حدث بالفعل.

ويعكس هذا الغموض ضعف الرؤية تجاه الصين:

فحجم مخزونها سرّ من أسرار الدولة.

شركات النفط فيها غامضة.

بياناتها متقطعة.

كما يتوقع بعض المحللين أن تنخفض واردات الصين من النفط في نهاية المطاف بمقدار مليون إلى مليوني برميل يوميا بعد الحرب مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، وهو تراجع حاد في الطلب لدى دولة قادت لعقود نمو الاستهلاك العالمي للنفط.

إلى أين يتجه الطلب الصيني على الوقود؟

كشفت الحرب عن قدرة نظام النقل الصيني على العمل بكميات وقود أقل مما كان يُعتقد أنه ممكن، وهو ما يحمل تداعيات كبيرة على واردات النفط الخام، بالنظر إلى أن نحو نصفها يُكرَّر لإنتاج وقود النقل. أما الأقل وضوحا فهو ما إذا كانت الحرب ستسرّع مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير، لا سيما مع عودة أسعار البنزين إلى مستوياتها قبل الحرب بعد أن كانت قد ارتفعت بأكثر من الربع.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة إلى رقم قياسي بلغ 62% من مبيعات السيارات الجديدة في يونيو/حزيران. غير أن مئات الآلاف من السيارات التقليدية بيعت هذا العام أيضا، بفعل ضعف الاقتصاد الصيني وتباطؤ وتيرة كهربة أسطول لا يزال يعمل بنسبة 87% على البنزين.

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ومع ذلك، يبدو أن الحرب ستسرّع تراجع الطلب على الديزل، بعدما أطلقت الحكومة في يونيو/ حزيران خطة لكهربة الشاحنات، تستهدف كهربة بعض الطرق القصيرة المزدحمة بنسبة 80% بحلول عام 2030. وتتوقع شركة الاستشارات ريستاد أن ينخفض استخدام البنزين والديزل في الصين بنسبة 6.6% و6.9% على التوالي، مقارنة بتوقعاتها قبل الحرب البالغة 3.5%. وتقول يي لين، المحللة في ريستاد: "لقد عملت الأزمة كمحفّز، إذ ساعدت المستهلكين على بناء ثقة أكبر بالسيارات والشاحنات الكهربائية".

ماذا عن الطلب الصناعي؟

إذا أدت الحرب الإيرانية إلى إبطاء النمو المحلي في الصين أو أسواق التصدير أكثر، فإن ذلك يشكل مخاطر إضافية على الطلب على النفط، بحسب ميدان من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة. فأزمة العقارات في الصين ضربت قطاع البناء، ما أضعف الطلب على الديزل منذ سنوات، ولا تزال أسعار العقارات في تراجع. كما قد يؤثر اقتصاد أضعف هيكليا على الطلب على البلاستيك وغيره من المنتجات البتروكيماوية، بما يضر بالمصافي ويقلص استخدام النفط، في وقت يواجه فيه القطاع منافسة من بدائل قائمة على الفحم. ويقول ميدان: "هناك أمر لا نوليه تفكيرا كافيا، وهو القصة الاقتصادية الأوسع. هذا سؤال كبير جدا سيؤثر على الطلب الصيني على النفط وعلى النشاط الصناعي".

وأسهمت حملة بكين لبناء الاحتياطيات في العام الماضي، والتي وضعت الصين في موقع جيد لتحمّل صدمة إغلاق مضيق هرمز، في زيادة واردات النفط الخام. ويبدو أن هذه الحملة قد توقفت منذ اندلاع الحرب، لكن تحديد متى وإلى أي درجة قد تستأنف الصين بناء مخزونها أمر معقّد، بسبب عدم اليقين المحيط بأهداف بكين وحجم احتياطياتها الفعلي، بحسب المحللين. فبكين لا تنشر أهدافا لاحتياطياتها ولا حجم ما يُخزَّن فعليا. وذكرت "رويترز" في العام الماضي أن الصين تبني سلسلة من خزانات التخزين الجديدة. وفي مايو/أيار، دعا رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى زيادة السعة التخزينية خلال زيارة لأحد المواقع.

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وتقول جون جوه، المحللة الأولى في شركة سبارتا كوموديتيز: "رغم تراجع الطلب، ستظل هناك واردات متزايدة من النفط الخام تستخدمها الصين لملء احتياطياتها الاستراتيجية". وبينما قد تخفض التغيرات الهيكلية، بما فيها الكهربة، الواردات الشهرية من النفط الخام إلى نطاق ما بين ثمانية وتسعة ملايين برميل يوميا بمجرد عودة الخليج إلى وضعه الطبيعي، ترى جوه أن حملة تخزين جديدة قد ترفع الواردات إلى نطاق ما بين 9.5 و11 مليون برميل يوميا.

وخلال حملة التخزين الصينية في العام الماضي، تراوح سعر خام برنت بين 58 و83 دولارا للبرميل، مقابل نحو 85 دولارا حاليا. ويرى المحللون أن الحملة قد تُستأنف إذا تراجعت الأسعار إلى ما دون 70 دولارا.

هل سيعيد صمام تصدير الوقود إحياء الطلب على النفط؟

مهما كان الوضع الطبيعي الجديد، فإن الوصول إليه يتطلب يقينا بشأن إمدادات الخليج، وإنهاء القيود التي فرضتها بكين على صادرات الوقود إبان الحرب، بحسب المحللين. فمن دون صادرات تمتص فائض البنزين والديزل ووقود الطائرات، لا تملك المصافي الصينية حافزا كبيرا لشراء المزيد من النفط الخام وزيادة الإنتاج. ورفعت بكين تلك القيود في يوليو/تموز، لكنها قد تعيد فرضها في أغسطس/آب بعد استئناف القتال في الخليج.

وعلى المدى الطويل، ستساعد الصادرات أيضا في تحديد المستوى الذي ستستقر عنده واردات الصين من النفط الخام؛ فإذا امتصت المبيعات الخارجية الوقود الزائد والمنتجات البتروكيماوية، فقد تحتاج المصافي إلى مزيد من واردات النفط. وتدير الصين شحنات الوقود بدقة ضمن نظام حصص تصدير الوقود.

في نهاية المطاف، تبقى معادلة الطلب الصيني على النفط رهينة متغيرات متشابكة، بين سرعة كهربة أسطول الشاحنات والسيارات، ومسار الاقتصاد الصيني المثقل بأزمة العقارات، وقرار بكين بشأن استئناف احتياطياتها الاستراتيجية من عدمه. وحتى تتضح ملامح استقرار في إمدادات الخليج وتُحسم سياسة حصص تصدير الوقود، سيظل تحديد المستوى الطبيعي الجديد لواردات الصين النفطية سؤالا مفتوحا يتابعه المحللون عن كثب، بانتظار ما ستكشفه الأشهر المقبلة من مؤشرات أكثر وضوحا.

(رويترز، العربي الجديد)